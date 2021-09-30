  • PSS professional sales services: Frisch gelistet als Cisco Select Advisor

    Workshops, Seminare und Schulungen für nachhaltigen Vertriebserfolg

    Bild[Köln], [25.01.2026] – PSS professional sales services gibt bekannt, dass das Unternehmen offiziell als Cisco Select Advisor registriert wurde. Diese Listung würdigt das umfassende Engagement von PSS im Bereich Schulungen und Enablement für Vertriebsteams im IT-Umfeld sowie die enge Partnerschaft mit Cisco als führendem Hersteller von Netzwerklösungen.

    Als Anbieter von Workshops, Seminaren und Schulungen unterstützt PSS seit Jahren Unternehmen dabei, Vertriebs- und Technikteams optimal zu vernetzen. Die Schwerpunkte liegen auf praxisnahem Training, das technisches Verständnispotential mit verkäuferischem Know-how verbindet. Ziel ist es, Kunden kompetent durch stetig wachsende Netzwerkinfrastrukturen zu navigieren – von der Bedarfsermittlung bis zur erfolgreichen Umsetzung komplexer Projekte.

    Die jüngste Cisco Select Advisor-Registrierung bestätigt erneut die hohe Qualität der PSS-Trainingskonzepte und das umfassende Partnerwissen. Im Fokus stehen aktuell maßgeschneiderte Trainingsformate, die auf die Anforderungen von Vertriebsteams, Systemhäusern und IT-Resellern zugeschnitten sind. Die Programme kombinieren theoretische Fundierung mit praktischen Übungen, Fallstudien und Zertifizierungs-Content, um kurzfristig messbare Vertriebserfolge und langfristige Kundenbeziehungen zu ermöglichen.

    Geschäftsführer Martin Fiegler: „Wir freuen uns sehr über die Registrierung als Cisco Select Advisor. Diese Listung bestätigt unseren Anspruch, Vertriebsteams praxisnahes, technisches Verständnis und vertriebliche Exzellenz zu vermitteln. Unsere Workshops helfen Kunden dabei, Cisco-Lösungen nicht nur zu verkaufen, sondern messbar erfolgreicher zu implementieren.“

    Über PSS professional sales services PSS ist spezialisiert auf die Konzeption, Durchführung und Optimierung von Workshops, Seminaren und Schulungen im Bereich Vertrieb, Verkaufskompetenz und technisches Enablement. Die Services richten sich an Unternehmen, die ihre Teams im Umgang mit komplexen IT-Lösungen stärken und die Abschlussquoten sowie die Kundenzufriedenheit nachhaltig steigern möchten.

    „Als Dienstleister für Workshops, Seminare und Schulungen sehen wir unsere Aufgabe darin, Brücken zwischen Technik und Vertrieb zu schlagen. Die Cisco-Expertise ergänzt unser Angebot perfekt und ermöglicht es unseren Kunden, in einer sich schnell wandelnden IT-Landschaft nachhaltig zu wachsen. Wir danken dem Cisco-Team für das Vertrauen und die partnerschaftliche Zusammenarbeit.“ , so Fiegler weiter.

    PSS plant, das Schulungsportfolio weiter auszubauen, insbesondere durch spezialisierte Enablement-Programme für Partnernetzwerke, individuelle Lernpfade sowie hybride Formate, die Präsenz- und Online-Lernmodule kombinieren. Ziel ist es, Vertriebsteams darin zu stärken, komplexe Cisco-Lösungen zielgerichtet zu positionieren, Kundennutzen klar zu kommunizieren und nachhaltige Erfolge zu sichern.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    PSS professional sales services
    Herr Martin Fiegler
    Hansaring 61
    50670 Köln
    Deutschland

    fon ..: 01776777770
    fax ..: 0221-93679832
    web ..: https://www.pss-sales.de
    email : info@pss-sales.de

    PSS professional sales services ist ein Unternehmen, welches sich dem ganzheitlichen Vertrieb angenommen hat. So agieren wir sowohl beim Kunden vor Ort bzw. am Point of Sale, als auch als verlängerter Arm Ihres eigenen Vertriebs über das Telefon und verwandte Medien.

    Wir sind ein Zusammenschluss von Vertriebs- und Marketingprofis, die jahrelang in der freien Wirtschaft erfolgreich Projekte umgesetzt haben. Somit ist auch die Beratung und Betreuung vertriebsverwandter Themen im Bereich Direkt-Marketing, Dialog-Marketing, Datenbankmanagement, Kampagnenmanagement und PR nicht nur machbar, sondern oft unausweichlich.

    Pressekontakt:

    PSS professional sales services
    Herr Martin Fiegler
    Hansaring 61
    50670 Köln

    fon ..: 0221-93679832
    email : info@pss-sales.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. PSS professional sales services setzt auf ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung – auch in Zeiten der KI
      Trainings und Workshops zur Persönlichkeitsentwicklung, die traditionelle Methoden mit modernen KI-Technologien kombinieren. Die Wichtigkeit liegt in der menschlichen Komponente....

    2. Arbor Metals beauftragt Advanced Surveying & Professional Services, um den Erwerb eines Lithiumprojekts in Nevada (USA) zum Abschluss zu bringen
      Vancouver, Kanada – 30. September 2021 – Arbor Metals Corp. (das Unternehmen) (TSXV: ABR, FWB: 432) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Firma Advanced Surveying and Professional Services (ASPS) mit...

    3. Rick Rule wird Partner der Veranstaltungen Mining Journal Select und Mining News Select
      4. März 2024 / IRW-Press / – Aspermont (ASX: ASP, FRA: 00W), der weltweit führende Anbieter von B2B-Mediendienstleistungen für die Rohstoffindustrie, und Rick Rule, President & CEO von Rule Investment...

    4. Sales trifft MICE: Das neu gedachte HSMA Sales & MICE Camp setzt Impulse für die Zukunft der Hotellerie
      Die HSMA Deutschland e.V. erweitert das erfolgreich etablierte MICE Camp um einen stärkeren Sales-Fokus und reagiert damit auf Marktbedürfnisse sowie die strategische Ausrichtung des Verbands....

    5. Partnerschaft von Schneider Electric und Cisco
      Gemeinsame Lösung trägt zur operativen Effizienz einer führenden US-Universität bei...

    6. Bucher + Suter bringt neueste KI-Power von Cisco in die Servicecenter
      Der enge Cisco Partner und Contact Center-Spezialist Bucher + Suter unterstützt Servicecenter dabei, die neue KI-Power von Cisco skalierbar und DSGVO-konform zu entfesseln....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.