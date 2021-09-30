PSS professional sales services: Frisch gelistet als Cisco Select Advisor

[Köln], [25.01.2026] – PSS professional sales services gibt bekannt, dass das Unternehmen offiziell als Cisco Select Advisor registriert wurde. Diese Listung würdigt das umfassende Engagement von PSS im Bereich Schulungen und Enablement für Vertriebsteams im IT-Umfeld sowie die enge Partnerschaft mit Cisco als führendem Hersteller von Netzwerklösungen.

Als Anbieter von Workshops, Seminaren und Schulungen unterstützt PSS seit Jahren Unternehmen dabei, Vertriebs- und Technikteams optimal zu vernetzen. Die Schwerpunkte liegen auf praxisnahem Training, das technisches Verständnispotential mit verkäuferischem Know-how verbindet. Ziel ist es, Kunden kompetent durch stetig wachsende Netzwerkinfrastrukturen zu navigieren – von der Bedarfsermittlung bis zur erfolgreichen Umsetzung komplexer Projekte.

Die jüngste Cisco Select Advisor-Registrierung bestätigt erneut die hohe Qualität der PSS-Trainingskonzepte und das umfassende Partnerwissen. Im Fokus stehen aktuell maßgeschneiderte Trainingsformate, die auf die Anforderungen von Vertriebsteams, Systemhäusern und IT-Resellern zugeschnitten sind. Die Programme kombinieren theoretische Fundierung mit praktischen Übungen, Fallstudien und Zertifizierungs-Content, um kurzfristig messbare Vertriebserfolge und langfristige Kundenbeziehungen zu ermöglichen.

Geschäftsführer Martin Fiegler: „Wir freuen uns sehr über die Registrierung als Cisco Select Advisor. Diese Listung bestätigt unseren Anspruch, Vertriebsteams praxisnahes, technisches Verständnis und vertriebliche Exzellenz zu vermitteln. Unsere Workshops helfen Kunden dabei, Cisco-Lösungen nicht nur zu verkaufen, sondern messbar erfolgreicher zu implementieren.“

Über PSS professional sales services PSS ist spezialisiert auf die Konzeption, Durchführung und Optimierung von Workshops, Seminaren und Schulungen im Bereich Vertrieb, Verkaufskompetenz und technisches Enablement. Die Services richten sich an Unternehmen, die ihre Teams im Umgang mit komplexen IT-Lösungen stärken und die Abschlussquoten sowie die Kundenzufriedenheit nachhaltig steigern möchten.

„Als Dienstleister für Workshops, Seminare und Schulungen sehen wir unsere Aufgabe darin, Brücken zwischen Technik und Vertrieb zu schlagen. Die Cisco-Expertise ergänzt unser Angebot perfekt und ermöglicht es unseren Kunden, in einer sich schnell wandelnden IT-Landschaft nachhaltig zu wachsen. Wir danken dem Cisco-Team für das Vertrauen und die partnerschaftliche Zusammenarbeit.“ , so Fiegler weiter.

PSS plant, das Schulungsportfolio weiter auszubauen, insbesondere durch spezialisierte Enablement-Programme für Partnernetzwerke, individuelle Lernpfade sowie hybride Formate, die Präsenz- und Online-Lernmodule kombinieren. Ziel ist es, Vertriebsteams darin zu stärken, komplexe Cisco-Lösungen zielgerichtet zu positionieren, Kundennutzen klar zu kommunizieren und nachhaltige Erfolge zu sichern.

PSS professional sales services ist ein Unternehmen, welches sich dem ganzheitlichen Vertrieb angenommen hat. So agieren wir sowohl beim Kunden vor Ort bzw. am Point of Sale, als auch als verlängerter Arm Ihres eigenen Vertriebs über das Telefon und verwandte Medien.

Wir sind ein Zusammenschluss von Vertriebs- und Marketingprofis, die jahrelang in der freien Wirtschaft erfolgreich Projekte umgesetzt haben. Somit ist auch die Beratung und Betreuung vertriebsverwandter Themen im Bereich Direkt-Marketing, Dialog-Marketing, Datenbankmanagement, Kampagnenmanagement und PR nicht nur machbar, sondern oft unausweichlich.

