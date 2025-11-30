Black Week bei Little John Bikes: Mega-Deals treffen auf meisterlichen Fahrrad und E-Bike Werkstatt-Service

Mega-Fahrrad & E-Bike Deals & Top-Werkstattservice! Die Black Week bei Little John Bikes: Mind. 25 % auf alles, nur für kurze Zeit!

Little John Bikes startet in die Black Week mit einer Preisexplosion von interstellarer Größe. Vom 21. bis 30. November 2025 gibt es galaktische Angebote für jeden Einsatzbereich: mindestens 25% Rabatt auf das gesamte Sortiment und Serviceleistungen. Außerdem erhalten Kund:innen zu jedem Räderkauf eine kostenlose Inspektion und können von einer 0%-Finanzierung profitieren.

Kurz gesagt: Wenn du ein Bike willst, ist jetzt die beste Zeit des Jahres.

_“Unser Anspruch ist es, Kund:innen ein umfassendes Gesamtpaket zu bieten, das langfristig zu mehr Fahrspaß führt. Mit dieser Kampagne setzen wir bewusst ein starkes Zeichen mit hohen Preisnachlässen auf das komplette Fahrrad- und E-Bike-Sortiment kombiniert mit vielen Servicevorteilen z.B. der kostenlosen Inspektionen, 0%-Finanzierung, flexible Versicherungsmodelle oder die Online-Terminbuchung für Werkstattleistungen. All das macht unser Mobilitätsangebot zu einer verlässlichen Lösung weit über die Black Week hinaus und hebt uns deutlich vom Markt ab“, _erklärt Robert Peschke, CEO von Little John Bikes.

Galaktische Sternstunden: Jeder findet das passende Bike.

Zur Auswahl stehen die Top-Bike Marken wie Cannondale, Diamant, Focus, Ghost, Haibike, Husqvarna, Kalkhoff, Raymon, Trek, Winora und viele mehr. Deshalb findet jeder das passende Bike, der unter anderem ein Abenteuer im Gelände, Touren plant oder das perfekte City-Bike für den täglichen Arbeitsweg sucht. Einige Highlights werden mit 5 Sternen versehen und von Little John Bikes empfohlen:

* Diamant Beryll RT Gen 3 E-Citybike – eCitybike

Komfortabel, ausdauernd, verlässlich für tägliche Strecken in der Stadt.

* Eovolt Afternoon Pro – eKompaktrad

Das faltbare Raumwunder für Pendler:innen und Camper, mobil und clever.

* Diamant Ubari Deluxe – Trekkingrad

Das Rad findet seinen idealen Einsatzort zwischen Stadt und Land.

* Cannondale Topstone EQ – Gravelbike

Für sportliche Abenteurer:innen, die auf Asphalt und Schotter gleichermaßen zu Hause sind.

* Trek Powerfly 4 Gen 5 – eMTB

Geländestark, robust und mit kraftvoller Bosch E-Power, bereit für jedes Terrain.

* FOCUS Whistler 3.6 – MTB

Perfektes Rad für Wald- und Feldwege oder im Alltag.

Viele weitere Angebote findest du im Onlineshop von Little John Bikes: littlejohnbikes.de/collection/sale

Service & Werkstatt: Kompetenz, auf die du zählen kannst.

Bei Little John Bikes endet die Leistung nicht mit dem Kauf. Unsere Fahrradwerkstätten sind deutschlandweit der zentrale Ankerpunkt für zuverlässigen Service von der ersten Inspektion bis hin zu komplexen Reparaturen. Im Rahmen der Black Week ist beim Kauf eines Bikes die kostenlose Inspektion enthalten für sicheres und sorgenfreies Radfahren.

Als offiziell zertifiziertes Shimano Service Center bieten viele unserer Standorte spezialisierte Wartung für Shimano-Komponenten, Antriebe und Schaltungen mit Zugriff auf Originalteile und aktuelle Diagnosetechnik. Das garantiert höchste Qualität und Herstellersicherheit, besonders bei E-Bikes.

Die Online-Terminbuchung auf der Little John Bikes Website ermöglicht eine schnelle, einfache Planung deiner Werkstattbesuche ganz ohne Anruf oder Wartezeit. So kannst du dein Fahrrad bequem zum passenden Zeitpunkt in die Inspektion bringen oder individuelle Services buchen.

Für maximalen Komfort bieten wir außerdem eine persönliche Ergonomieberatung in den über 60 Filialen deutschlandweit. Dabei wird dein Fahrrad exakt auf deine Körpermaße, Sitzposition und Fahrgewohnheiten angepasst für gesünderen Rücken, mehr Effizienz und langanhaltende Freude am Fahren.

Und auch über den Werkstattbesuch hinaus bist du beim Fahrradhändler gut abgesichert: Mit der Linexo Versicherung erhältst du umfassenden Schutz vor Reparaturkosten, Diebstahl, Verschleiß, individuell wählbar und mit transparenter Beitragsstruktur. So bleibt dein Fahrrad auch im Ernstfall ein treuer Begleiter.

Black Deal mit 0% Finanzierung

Wer während der Black Week zuschlägt, profitiert nicht nur von starken Preisen, sondern auch von einer einfachen Finanzierungslösung. Bei Little John Bikes kannst du dein neues Fahrrad oder E-Bike auf Wunsch zinsfrei finanzieren mit 0% effektiver Jahreszins, flexibel anpassbarer Laufzeit und sofortiger Abwicklung direkt in der Filiale oder online.

Fazit: Galaktisch günstig. Ganzheitlich betreut.

Die Black Week bei Little John Bikes bietet nicht nur hervorragende Angebote sie steht für ein Mobilitätsverständnis, das weit über den Preis hinausgeht. Top-Produkte, kompetenter Werkstattservice, ergonomische Beratung und flexible Zahlungsmodelle machen den Unterschied.

_*Aktion gilt in allen 60 Filialen bundesweit sowie im Onlineshop. Die Rabatte beziehen sich auf den UVP und gelten nur solange der Vorrat reicht. _

Jetzt deinen Black Deal sichern: www.littlejohnbikes.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Little John Bikes GmbH

Herr Felix Natuschke

Heidestraße 3

01127 Dresden

Deutschland

fon ..: 0351 563 497 46

web ..: https://littlejohnbikes.de/

email : f.natuschke@littlejohnbikes.com

Über Little John Bikes

Little John Bikes (LJB) mit Hauptsitz in Dresden zählt mit über 60 Filialen zu den führenden Fahrradhändlern in Deutschland. Das 1997 gegründete Unternehmen beschäftigt über 400 Mitarbeiter:innen und ist das größte Mobilitätsnetzwerk im deutschen Fahrradeinzelhandel.

Als Spezialist im Megatrend „E-Bike“ verfolgt LJB mit der Marke ePedalics seit 2023 eine Mehrmarkenstrategie, um die speziellen Kundenanforderungen in diesem Segment noch bedarfsgerechter und vielseitiger zu bedienen. Als Bikeleasing Experte bietet das Unternehmen die jeweils beste Leasingoption zum individuellen Bedarf und verschafft so Arbeitgebern einen kostenlosen und unkomplizierten Zugang zu diesem modernen Benefit.



