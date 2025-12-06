  • E-Bike und Fahrrad Spezialist setzt mit Service Offensive neue Maßstäbe

    Service-Offensive für sicheres Radfahren: Little John Bikes stärkt Kund:innen u.a. mit zertifizierten Werkstätten, kostenlose Inspektionen und Online-Terminservice.

    BildDie kalte und dunkle Jahreszeit stellt besondere Anforderungen an Radfahrende. Um Kund:Innen optimal auf Herbst und Winter vorzubereiten, setzt Little John Bikes bundesweit auf ein erweitertes Servicekonzept. Im Mittelpunkt stehen dabei sechs zentrale Service-Leistungen, die sowohl sicherheitsrelevante Vorteile für Fahrrad- und E-Bike-Nutzer:innen bieten.

    _“Unsere Kund:Innen sollen sich zu jeder Jahreszeit auf ihr Fahrrad verlassen können“,_ betont Dr. Robert Peschke, CEO von Little John Bikes. „Deshalb bieten wir neben Werkstattservice auf höchstem Niveau auch ein durchdachtes Gesamtpaket mit echtem Mehrwert.“

    1. Shimano-zertifizierte Werkstätten

    Wer sein Fahrrad liebt, gibt es nur in vertrauensvolle Hände. Besonders, wenn es um sicherheitsrelevante Teile u.a. wie Bremsen oder Antriebssysteme geht. Die Shimano-zertifizierten Werkstätten gibt es bei Little John Bikes an über 60 Standorten und diese stehen für geprüfte Qualität, geschultes Fachpersonal und den Einsatz von Original-Ersatzteilen für maximale Sicherheit, Langlebigkeit und Fahrfreude.

    Ein besonderer Vorteil: Die Werkstätten sind markenoffen. Das heißt, Service und Reparaturen werden für jedes Fahrrad angeboten, unabhängig von Marke oder Kaufort.

    2. Kostenlose Inspektionen

    Stammkund:innen profitieren bei Little John Bikes von einem besonderen Service: Einmal jährlich gibt es im Aktionszeitraum von Oktober bis Februar eine kostenlose Inspektion + 20 % Rabatt auf Reparaturen, um das Fahrrad oder E-Bike optimal auf die nächste Saison vorzubereiten.

    Auch Kund:innen mit Leasingrädern sind bestens in den Werkstätten von Little John Bikes versorgt. Die jährliche Inspektion ist in der Regel bereits durch den jeweiligen Leasinganbieter abgedeckt und der Filialist arbeitet dabei mit allen gängigen Leasing-Partnern zusammen, darunter Bikeleasing-Service, BusinessBike, Jobrad, KazenMaier, Linnexo und viele mehr.

    3. Werkstatt- & Beratungstermin bequem online buchen

    Nie wieder lange Wartezeiten oder spontane Besuche beim Fahrradkauf oder für Reparaturen: Mit der Online-Terminbuchung von Little John Bikes planen Kund:innen ihren Service ganz bequem von zu Hause aus. Auf der Website lassen sich Filiale, gewünschter Service und Wunschtermin direkt auswählen. So bleibt mehr Zeit zum Fahren statt Warten. Die Terminbestätigung erfolgt sofort digital: einfach, transparent und ohne Anruf oder Papierkram.

    4. Rundum-Schutz & Mobilitätsgarantie

    Egal ob Panne, Defekt oder Diebstahl wer sein Fahrrad regelmäßig nutzt, möchte sich vor unerwarteten Kosten absichern. Genau dafür bietet Little John Bikes den passenden Schutz durch eine starke Versicherungspartnerschaft.

    Mit der Versicherung Linexo von Wertgarantie erhalten Fahrrad- und E-Bike-Besitzer:innen umfassenden Schutz bei:

    o Verschleiß oder technischen Defekten
    o Schäden an Motor oder Akku
    o Diebstahl und Teilediebstahl

    Ergänzend sorgen regelmäßige Inspektionen und der praktische Pick-up-Service von Little John Bikes für dauerhafte Mobilität und Werterhalt, auch wenn das Rad einmal nicht mehr fahrbereit ist. Das Ergebnis: Rundum-Schutz ohne Sorgen, finanzielle Sicherheit im Reparaturfall und langfristige Freude am eigenen Bike, besonders bei hochwertigen E-Bikes.

    5. Fahrräder & E-Bikes mit 0 % finanzieren

    Wunschrad jetzt fahren, später zahlen: Little John Bikes bietet Kund:innen die Möglichkeit, neue Fahrräder und E-Bikes bequem in flexiblen Raten ohne Zinsen zu finanzieren. So bleibt hochwertige Mobilität sofort verfügbar ganz ohne finanzielle Hürden. Alle Details zu Laufzeiten, Konditionen und Voraussetzungen finden Interessierte auf der Website von Little John Bikes.

    6. Persönliche Beratung an über 60 Standorten

    Kurze Wege, persönliche Betreuung und schnelle Hilfe: Mit über 60 Standorten in ganz Deutschland ist Little John Bikes immer dort, wo Kund:innen sind. Das kompetente Team in den Filialen sorgt für schnellen Service und persönliche Beratung, ob bei der Inspektion, Reparatur oder Kaufentscheidung. Dank der unabhängigen Mehr-Marken-Beratung steht dabei immer die passende Lösung im Vordergrund, nicht das Logo.

    Ein besonderer Mehrwert ist die individuelle Ergonomieberatung: Geschulte Fachberater:innen helfen, Sitzposition, Sattel und Griffsystem optimal auf den Körper abzustimmen für schmerzfreies und gesundes Fahren. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Premiumhersteller SQLab steht dabei eine breite Auswahl ergonomischer Produkte zur Verfügung, die Komfort und Leistungsfähigkeit spürbar erhöhen.

    Fazit:
    Mit dem Start der Service Offensive setzt Little John Bikes klare Akzente im Bereich Kundennähe, Sicherheit und Mobilitätsservice. Alle Service-Leistungen kombinieren technische Qualität, digitale Lösungen und wirtschaftliche Vorteile, zugeschnitten auf die Bedürfnisse moderner Radfahrende wie auch aktuell in der dunklen Jahreszeit.

    Weitere Informationen & Terminbuchung: www.littlejohnbikes.de/service/werkstatt

    Über Little John Bikes

    Little John Bikes (LJB) mit Hauptsitz in Dresden zählt mit über 60 Filialen zu den führenden Fahrradhändlern in Deutschland. Das 1997 gegründete Unternehmen beschäftigt über 400 Mitarbeiter:innen und ist das größte Mobilitätsnetzwerk im deutschen Fahrradeinzelhandel.
    Als Spezialist im Megatrend „E-Bike“ verfolgt LJB mit der Marke ePedalics seit 2023 eine Mehrmarkenstrategie, um die speziellen Kundenanforderungen in diesem Segment noch bedarfsgerechter und vielseitiger zu bedienen. Als Bikeleasing Experte bietet das Unternehmen die jeweils beste Leasingoption zum individuellen Bedarf und verschafft so Arbeitgebern einen kostenlosen und unkomplizierten Zugang zu diesem modernen Benefit.

