24 Überraschungen für den guten Zweck: Der Charity Adventskalender für alle Rennrad & Gravel Fans

Mach jeden Tag zum Geschenk: Mit dem Adventskalender für Rennrad & Gravel Fans spendest du 4 EUR an die Kinderkrebshilfe München e.V. für Kinder, die echte Helden sind. Ein Kalender für den guten Zweck!

Du brauchst keine Schokolade, um den Dezember zu feiern. Du brauchst Herz, Pedale und Bike-Feeling pur und diesmal auch den Willen, Gutes zu tun. Denn mit jedem Kalender schenkst du nicht nur dir selbst 24 Tage voller Rennrad- und Gravel-Glück, sondern auch anderen ein Stück Hoffnung.

4 EUR pro verkauftem Kalender gehen direkt an die Kinderkrebshilfe München e.V. weil Radsport nicht nur verbindet, sondern auch Verantwortung übernimmt.

Mehr als ein Kalender, eine Bewegung auf zwei Rädern

Der neue Adventskalender 2025 ist da, entwickelt von Velocita und Little John Bikes, einem der größten Fachhändler für Bikes und E-Bikes in Deutschland. Der Kalender steckt voller hochwertiger Überraschungen, gemacht für alle, die den Winter nicht absitzen, sondern erleben wollen: beim Trainieren, Schrauben, Pflegen oder einfach beim Freuen. Und mit jedem geöffneten Türchen spendest du sinnbildlich Windschatten für andere für Kinder, die ihn wirklich brauchen.

Ursprungsidee: Stollen in der Trikottasche

Was heute ein echtes Highlight für die Radsport-Community ist, begann 2023 mit einem Augenzwinkern:

Als Gründer Alexander Eble (Velocita) bei einer sommerlichen Ausfahrt ein Stück Christstollen aus seiner Trikottasche zog, war die Idee für den ersten Radsport-Adventskalender geboren. Heute ist daraus ein Herzensprojekt geworden mit wachsender Fangemeinde und echter sozialer Wirkung.

Little John Bikes unterstützt die Aktion

„_Radfahren bedeutet Freiheit, Entdecken, echte Glücksmomente. Genau das spiegelt der Adventskalender wider. Jeden Tag eine kleine Überraschung, die an unsere Leidenschaft erinnert und zugleich eine Geste der Solidarität. Denn mit jeder Bestellung unterstützen wir die Initiative krebskranke Kinder München e. V. Das ist für uns mehr als ein Produkt, das ist gelebte Community_,“ sagt Dr. Robert Peschke, CEO von Little John Bikes.

Was steckt drin? Bike-Freude & Mehrwert

Der Adventskalender enthält 24 handverpackte Überraschungen, Made in Germany nachhaltig, hochwertig und mit Herz:

* Bike-Tools & Zubehör: z. B. das robuste Multitool TOM 7 oder das Reifenheber-Set von SKS Germany

* Pflegeprodukte: Muskel-Gel „Holzhacker“ oder Rahmenpflege mit Lackschutz

* Sporternährung: Bio-Porridge, Power-Gels mit Maracuja oder Spekulatius-Riegel für kühle Morgen

* Exklusive Extras: Rennrad-Plätzchenausstecher, stylischer Schlauchschal oder digitales TOUR-Abo

* 1 Türchen = Gutes tun: 4 EUR Spende pro Kalender an die Kinderkrebshilfe München e. V.

* Klimaneutral & umweltfreundlich verpackt, weil gute Geschenke auch ein gutes Gewissen machen

UVP: 129 EUR, Warenwert über 210 EUR mit Premium-Marken wie SKS Germany, TUNAP Sports, Xenofit, TOUR Magazin, Rosengarten Naturkost u. v. m.

Warum ein Adventskalender fürs Bike und fürs Herz?

Weil der Dezember für viele Radfahrer*innen mehr ist als Off-Season. Es ist die Zeit für Training, Pflege und Dankbarkeit.

Der Kalender bringt dafür:

* Ein Herz für Kinder (Charity)

* Motivation & Inspiration

* Praktische Tools & smarte Pflege

* Leckere Energie für kühle Etappen

* Liebe zum Detail & starke Marken

Jetzt bestellen und Gutes tun

Der limitierte Kalender ist ab sofort erhältlich: Hier geht’s direkt zum Kalender im Webshop von Little John Bikes sowie auf cycling-is-a-gift.de. Aber nur solange der Vorrat reicht!

