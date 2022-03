Gemeinsam Wein trinken für den guten Zweck:

Neue Online Weinproben Termine bei WEiNDOTCOM!

Weinhändler spendet 5 EUR pro Tasting-Paket an die Ukrainehilfe.

Neusäß 08. März 2022. Mit gleich vier neuen online Weinprobe Terminen meldet sich der Weinversand WEiNDOTCOM heute aus der Winterpause zurück. Wie schon im letzten Jahr lädt der Augsburger Weinhändler seine Top Weingüter, Triebaumer, Immich-Batterieberg, Chateau Schembs und Salzl ein, und veranstaltet spannende virtuelle Weinproben. Hierbei haben sowohl Weinkenner als auch interessierte Laien die Möglichkeit, bequem von Zuhause aus, mit den Winzern und ihren Weinen auf Tuchfühlung zu gehen. Gemeinsam werden dann via Zoom vor den Bildschirmen die Weine probiert und von den Weinexperten vorgestellt. Zum Start der Terminserie haben sich die Veranstalter zudem etwas ganz Besonderes einfallen lassen, denn pro verkauftes Probenpaket gehen 5 EUR an die Ukrainehilfe. So macht Wein trinken gleich doppelt Freude.

WEiNDOTCOM Gründer über geplante Weinproben und Spenden an die Ukraine:

„Nach unserer erfolgreichen virtuellen Weinmesse im letzten Jahr, starten wir jetzt endlich wieder mit neuen Terminen durch. In den letzten Monaten gab es immer mehr Anfragen unserer Kunden nach einer Neuauflage der vergangenen Weinevents. Zu der virtuellen Weinmesse hatten wir tolle Resonanz, allerdings gab es von vielen Seiten den Wunsch nach gezielteren Einzelveranstaltungen. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass wir im März/April gleich vier unserer Spitzenweingüter für einen exklusiven Termin gewinnen konnten. Neben zwei „alten Bekannten“ dem Chateau Schembs und dem Weingut Salzl Seewinkelhof, sind auch unsere letzten Neuzugänge Immich-Batterieberg und Triebaumer mit an Bord. Wir bieten im Vorfeld je zwei Probenpakete in Small und Large in unserem Onlineshop an, am Veranstaltungsabend treffen via Zoom die Teilnehmer, der Winzer und wir von WEiNDOTCOM in weinseliger Runde zusammen. Bequem von Zuhause aus, kann dann jeder ganz entspannt die Weine aus dem Paket verkosten. Wir halten diese Veranstaltungen bewusst locker und entspannt, es darf auf Wunsch einfach ganz diskret gelauscht werden, wer jedoch möchte, darf Fragen stellen und rege mitdiskutieren. Wir freuen uns riesig auf diese Abende gemeinsam mit unseren Kunden und den Weingütern. Doch zugegeben, die Freude über die anstehenden Termine ist im Moment leider ein wenig überschattet: Denn natürlich trifft uns die politische Situation in der Ukraine ganz persönlich tief. Deswegen haben wir kurzerhand entschieden, für jedes der verkauften Probenpakete 5 EUR an die Ukrainehilfe zu spenden. Sicher, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, doch wir finden, jeder Beitrag zählt! Und so können wir auf angenehme Weise den guten Zweck mit einem schönen Erlebnis verbinden.“ so Florian Janek, Inhaber und Gründer von WEiNDOTCOM.

WEiNDOTCOM: Die Adresse für gute Weine und exklusive Events im Netz

Der WEiNDOTCOM Weinversand, wartet mit einem übersichtlichen Sortiment hochwertiger Weine aus Deutschland, Österreich und Italien auf. Das erklärte Motto der Augsburger Weinhändler ist. „Klasse statt Masse“. Deshalb erwartet den Besucher des Onlineshops auch eine angenehm schlichte Präsentation der edlen Weine. Zur perfekten Beratung warten auf die Kunden viele detaillierte Beschreibungen und Hintergrundinformationen rund um die angebotenen Weine. Ergänzend stehen natürlich auch die kompetenten Mitarbeiter telefonisch jederzeit beratend zur Verfügung. Dieser Kundenservice bleibt nicht ohne Beachtung denn die exzellenten Kundenfeedbacks sprechen für sich. Doch WEiNDOTCOM steht nicht nur für gute Weine: So bietet der Onlineshop, zusätzlich zum hochwertigen Weinsortiment, eine große Auswahl hochwertiger Weingeschenkkartons, virtuelle Weinproben für Firmenfeiern sowie maßgeschneiderte Weinpräsente an, welche zudem mit geschmackvollen Grußkarten und Geschenkverpackungen abgerundet werden. Auch diverse Veranstaltungen, wie die Online Weinproben in Kooperation mit den Top Weingütern wie aktuell Triebaumer, Immich-Batterieberg, Schembs und Salzl, gehören zum festen Angebot bei WEiNDOTCOM. Der 2010 gegründete Familienbetrieb wartet mit einer modernen, übersichtlichen Seite auf, einem sorgsam ausgewählten Weinsortiment und dem Bestreben, anders zu sein als alle anderen. So werden alle angebotenen Weine regelmäßig auf Herz und Nieren geprüft. Die Grundvoraussetzung um sich für das Sortiment zu qualifizieren, ist absolute Top-Qualität und verantwortungsvolle bzw. qualitativ hochwertige Arbeit im gesamten Prozess der Weinherstellung. Um den Kunden einen leichten Einstieg in die Welt der Weine zu ermöglichen, kann jeder Wein in beliebiger Menge zum Probieren bestellt werden. Das Motto lautet: Keine Mindestbestellmengen! Denn Wein ist hier für jeden was! Und so ist man bestrebt, die immer wichtiger werdenden Rubriken Bio und Vegan noch weiter auszubauen und erstellt themen- und anlassbezogene Probierpakete, immer nach dem Credo: „Ein Wein ist dann ein guter Wein, wenn er dir schmeckt und handwerklich gut gemacht ist!“. Abgerundet wird das Angebot durch verständliche, unterhaltsame Weinbeschreibungen, informative Lexikoneinträge und interessante Fun Facts zum Thema Wein. Und so ebnet sich WEiNDOTCOM weiter den Weg nach ganz oben. Ganz ohne Krach und Getöse, dafür mit Charme, Humor und ausgezeichneten Spitzenweinen.

Weitere Informationen unter https://www.weindotcom.de/event-pakete

Über WEiNDOTCOM:

Der WEiNDOTCOM Weinversand bietet seit seiner Gründung im Jahr 2010 edle Weine und Schaumweine von prämierten Spitzenweingütern aus Deutschland, Österreich und Italien an. Liebevoll zusammengestellte Weinpakete zu günstigen Preisen laden Weininteressierte zum Probieren der verschiedenen Weine ein. Das exklusive Sortiment des Wein Onlineshops wird durch ausgefallene Wein Geschenkverpackungen und hochwertiges Weinzubehör abgerundet. Doch WEiNDOTCOM möchte nicht nur erste Anlaufstelle beim Weineinkauf im Netz sein, sondern ist mit vielen informativen Inhalten, Videos und dem umfangreichen Weinlexikon auch ein beliebter Treffpunkt für Genießer und Weinliebhaber. Regelmäßig finden spannende online Weinproben statt die sich mit ihrer lässigen Ansprache und vielen interessanten Inhalten sowohl an Weinliebhaber und Einsteiger richten. Das Projekt WEiNDOTCOM unterstützt durch die Geschäfts- und Sortimentspolitik bewusst kleine Familienbetriebe und Weingüter, die sich der Kultivierung seltener regionaler und autochthoner Rebsorten verschrieben haben und die traditionelle Herstellungs- und Anbaumethoden versuchen weiter zu erhalten. Zu den online angebotenen Weingütern zählen renommierte Adressen wie Bergdolt-Reif & Nett, Ca dei Frati, Capoverso, Groszer Wein, Hillinger, Metzger, Immich-Batterieberg, Klumpp, Masseria Li Veli, Pfneisl, Pittnauer, Hannes Reeh, Rings, Salzl Seewinkelhof, Chateau Schembs, Markus Schneider, Winzerhof Stahl, Triebaumer und Qualitätsmarken für Weinzubehör wie Drop Stop, Pulltap und Vacu Vin. Ergänzt wird das Weinangebot durch edle Weingeschenkverpackungen, wie Flaschenbeutel, Weingeschenkkartons und Holzkisten.

