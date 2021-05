Neue Weine für den HILL of FAME

Leo Hillinger: Der Rockstar Österreichs Weinwelt jetzt auch bei WEiNDOTCOM

Neusäß 18.05.2021: Beim Wein Onlinehändler WEiNDOTCOM stehen, wie gewohnt, die Rädchen nicht still. Die Augsburger sorgen ja bereits seit einigen Jahren für Aufsehen mit einer besonders hochwertigen Weinauswahl der absoluten Top-Winzer Deutschlands und Österreichs. Doch offenbar gibt es auch hier noch ein paar weiße Flecken auf der „wall of fame“… Denn nun reiht sich mit Leo Hillinger ein echter Superstar in die Liste der WEiNDOTCOM Spitzenbetriebe ein. Das Weingut Hillinger ist weltweit berühmt für schnörkellose Weine mit kompromisslosem Qualitätsstreben. HILLSIDE, SMALL HILL oder schlicht und einfach LEO HILLINGER prangt in großen Lettern auf den puristischen, modernen Etiketten. Doch ganz so cool, wie man vermuten würde, geht es hier dann doch nicht zu… Hier steckt echte Handarbeit und ganz viel Persönlichkeit drin. Die Hillinger Weine gehören geschmacklich und qualitativ zum Top-Level Österreichs. Und damit nicht genug: Denn wer bei Hillinger hinter die Kulissen blickt, lernt mit Leo Hillinger nicht nur einen exzellenten Winzer, sondern auch einen erfolgreichen und smarten Geschäftsmann kennen, der aus dem Nichts mit viel Herzblut eine ganze Markenwelt erschaffen hat.

„Wir sind permanent dabei, die Fühler nach neuen interessanten Weinen für unser Sortiment auszustrecken. Doch so leicht machen wir es den potenziellen Kandidaten nicht. Erst einmal werden die Weine, die für uns überhaupt in Frage kommen, auf Herz und Nieren geprüft. Das Weingut Hillinger haben wir schon seit längerem auf unserer Watchlist, jetzt mussten wir einfach zuschlagen. Die Hillinger Weine passen nämlich einfach perfekt zu WEiNDOTCOM. Höchste Qualität im Weinberg und Keller und gleichzeitig exzellente Weine mit Wiedererkennungswert und Charakter. Dazu noch der coole Markenauftritt. Für uns als Onlinehändler ja auch nicht ganz unwichtig. Denn auch das Etikett verkauft den Wein. Alles in allem ist dies ein Gesamtpaket, das uns restlos überzeugt hat. Die Hillinger Weine ergänzen unser Sortiment einfach wunderbar und mit der Weinregion Leithaberg schließt sich auch eine wichtige Lücke in unserem Österreich Sortiment. Wir freuen uns riesig auf die Zusammenarbeit und präsentieren die Leo Hillinger Weine ab sofort stolz in unserem Wein Onlineshop.“ so berichtet Florian Janek Gründer und Inhaber von WEiNDOTCOM.

Die Erfolgsstory Weingut Hillinger

Die Geschichte des Weinguts Hillinger liest sich wie das Drehbuch zu einem spektakulären Film oder wie einer dieser tollen Ratgeber in dem einem das Versprechen „vom Tellerwäscher zum Millionär“ gegeben wird. Denn anders als bei vielen anderen erfolgreichen Weingütern, gibt es hier keine über viele Generationen weitervererbte Winzertradition. Doch womöglich ist genau dies das Hillinger Erfolgsrezept: Denn Leo Hillinger baute das Weingut von Null auf Hundert alleine auf. In seinem Geburtsort Jois kaufte er sich, nach Ausbildung in Deutschland und internationalen Praktika, kurzerhand erste Weinberge. Doch die fertigen Weine stellen sich erst einmal nicht gerade als Kassenschlager heraus… Um seine eigenen Weine zu verkaufen nahm sich deshalb Leo Hillinger einen hohen Kredit auf. Doch zur Überraschung des Bankiers, war dieser nicht für Werbeanzeigen oder den Bau eines Weinguts gedacht, sondern für die Mitgliedschaft in einem Golfclub und das Erlangen der Platzreife. Leo Hillinger brachte so die Weine clever zu deren passenden Klientel, und nicht umgekehrt. Unkonventionell aber mit durchschlagendem Erfolg: Denn die Hillinger Weine reihen sich heute in die Liste der weltweiten Top Riege ein und das Weingut umfasst inzwischen etwa 100 Hektar Rebfläche. Die Weine mit dem markanten Branding spielen alle mit dem Namensteil HILL wie Berg oder Hügel. Aushängeschild sind die drei Cuvees in Rot, Weiß und Rose aus der Serie Hillinger SMALL HILL, HILL1 und HILL2 und die beiden Cuvees HILLSIDE. Doch auch einige großartige reinsortige Weine finden sich im Einstiegsbereich mit dem Label Leo Hillinger. Typisch für das Weingut Hillinger ist die gekonnte Kombination aus regionalen Rebsorten wie Zweigelt, Grüner Veltliner, Blaufränkisch und Welschriesling mit internationalen Rebsorten wie Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon und Sauvignon Blanc. Der Winzer, Unternehmer, inzwischen auch erfolgreicher Buchautor, gefragter Speaker und Business Angel im TV ist immer omnipräsent… Fast schon erwartet man, dass plötzlich Leo Hillinger lässig ins Bild schlendert, mit dem Kommentar „dafür stehe ich mit meinem Namen“. Bei Hillinger weiß man einfach woran man ist. Alle Weine klar, mit regionalem Charakter und präsenter klarer Frucht. Ein Großteil der Hillinger Weine ist sogar biologisch zertifiziert oder streng naturnah produziert. Zahlreiche Prämierungen und Preise sprechen für sich. Bei Falstaff, Wine Enthusiast, A La Carte und vielen weiteren internationalen Wettbewerben sind die Hillinger Weine immer auf den vordersten Rängen zu finden. Ein Betrieb von dem man sicherlich noch öfter etwas hören wird.

Leo Hillinger Weine bei WEiNDOTCOM

