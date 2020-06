Geile Weine

GEILE WEINE ist ein Online Shop für alkoholische Getränke und Genussmittel jeglicher Art, welcher sich hauptsächlich auf die verschiedensten Weinarten spezialisiert hat.

Unsere Mission bei Geile Weine ist es, einen besonders unkomplizierten Einstieg in die Weinwelt zu bieten. Aus unserer Perspektive muss Wein kein reiner Luxus sein, welcher einem eingeschränkten Kreis vorbehalten ist. Es ist nämlich stattdessen ein Produkt, mit dem jeder Spaß haben kann, dem es gefällt.

Diese Haltung verkörpern nicht nur wir als moderner Weinhandel, sondern auch unsere Winzer Kollegen. Diese sind zum wesentlichen Teil Jungwinzer aus Deutschland. Aufgrund der lokalen Nähe und der Dynamik in den Anbaugebieten stehen bei uns Rheinhessen und die Pfalz im Mittelpunkt, aber es sind natürlich auch Weine aus anderen deutschen Weingebieten (Rheingau, Baden, Nahe etc.) in unserem Portfolio zu finden. Dazu gehören zum Beispiel Rot- & Weißweine aus Italien, Spanien, Frankreich, Österreich und Portugal und vielen weiteren exotischen Gebieten.

Für einen leichten Einstieg ordnen wir unsere Weine in für jeden nachvollziehbare Kategorien ein. So könnt Ihr nach Weinmomenten & Trinkanlässen filtern, um die jeweils perfekte Weinempfehlung zu bekommen. Foodpairing spielt in jedem Fall auch eine Rolle, sodass man auch Empfehlungen zu bestimmten Gerichten bekommen kann. Alternativ kann man auch nach den üblichen Kategorien filtern, wie z.B. Rebsorte, Anbaugebiet oder Herkunftsland. Die Auflistung der Weine ist übersichtlich gestaltet und kann sowohl reinsortige Weine umfassen, als auch Cuvées. Auch zwischen halbtrockenen Weinen, trockenen, feinherben oder lieblichen sind bei unserer Auswahl keine Grenzen gesetzt.

Neben den im Einzelnen bestellbaren Weinen findet Ihr auch thematisch geordnete Weinepakete, wie beispielsweise das Sommerpaket, Herbstpaket, Weissweinpaket oder Grillpaket. Auch bieten wir Weinproben für Zuhause an. Diese Pakete beinhalten interessante Einführungen zu den Weinen und zugleich sind praktische Verkostungsvideos abrufbar. Außerdem gibt es die Möglichkeit ein Wein-Abonnement abzuschließen, bei dem man automatisch monatlich eine Kiste Wein erhält, wobei die individuellen Vorlieben (Rotwein, Weißwein, Rosé, Sekt etc.) bei der Auswahl berücksichtigt werden kann.

Alle Produkte können in gemixten Kisten gekauft werden und werden ab einem Kistenwert von 50EUR versandkostenfrei verschickt. Die schnelle Lieferzeit beträgt i.d.R. 1-3 Werktage.

