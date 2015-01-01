Winterbaustelle: 5 Tipps für effiziente Beheizung und Bautrocknung

Kälte & Frost auf dem Bau? Das muss nicht Baustopp bedeuten. Experten von Deutsche Thermo geben 5 Tipps, wie Bauleiter mit der richtigen Winterbauheizung Schäden und Verzögerungen vermeiden.

Expertenrat von Deutsche Thermo: So vermeiden Bauleiter Baustopps und Bauschäden in der kalten Jahreszeit Wenn das Thermometer fällt, steigen die Anforderungen auf der Baustelle. Minustemperaturen können nicht nur den Baufortschritt gefährden, sondern auch die Bausubstanz nachhaltig schädigen. Die Deutsche Thermo GmbH gibt fünf praxisorientierte Empfehlungen, wie sich Winterbaustellen wirtschaftlich und zuverlässig beheizen lassen.

„Mit durchdachter Planung und dem passenden Heizkonzept lassen sich Bauprojekte auch bei Minusgraden effizient und schadensfrei umsetzen“, erklärt Johannes Partz, Geschäftsführer von Deutsche Thermo. „Interessenten profitieren von individuell abgestimmten Lösungen, ob durch den Kauf oder die Miete mobiler Heizzentralen.“

* Frühzeitig planen: Winterbauheizung mit Puffer: Sobald die Temperaturen unter fünf Grad Celsius sinken, ist eine Winterbauheizung unverzichtbar. Gerade bei Mörtelarbeiten oder Estrichverlegung ist eine konstante Temperatur entscheidend. Projektleiter sollten daher schon bei der Jahresplanung berücksichtigen, wann Heizbedarf besteht und welche Heizleistung notwendig ist. Eine kurzfristige Suche nach verfügbaren Geräten führt häufig zu Engpässen oder Mehraufwand.

* Die passende Heizlösung: Kaufen oder mieten?: Nicht jede Baustelle ist gleich. Ob es sinnvoller ist, eine mobile Heizzentrale zu kaufen oder zu mieten, hängt von Dauer und Umfang des Projekts ab. Für temporäre Einsätze empfiehlt sich das Mieten einer mobilen Heizzentrale oder eines Heizcontainers. Diese sind flexibel einsetzbar und schnell betriebsbereit. Besonders effizient sind kombinierte Systeme, die sowohl für die Beheizung als auch für die Bautrocknung genutzt werden können.

* Richtig dimensionieren: Heizleistung anpassen: Ein häufiger Fehler ist die Unterdimensionierung der Heizleistung. Dabei gilt: Eine zu kleine Anlage führt zu ineffizienter Wärmeverteilung und Verzögerungen im Bauprozess. Anbieter wie Deutsche Thermo unterstützen bei der Auswahl der passenden Leistungsklasse, von kleinen Heizmobilen bis zum großflächigen Heizcontainer.

* Luftfeuchtigkeit kontinuierlich messen: Neben der Temperatur spielt die Feuchtigkeit eine zentrale Rolle. Hohe Luftfeuchtigkeit verlangsamt Trocknungsprozesse und kann zu Schimmelbildung führen. Bauleiter sollten daher auf eine kontinuierliche Messung der Luftfeuchtigkeit setzen und bei Bedarf zusätzliche Entfeuchtungsmaßnahmen einplanen. Moderne Heizsysteme lassen sich oft mit Hygrostaten koppeln, die die Feuchtigkeit automatisch regulieren.

* Auf Energieeffizienz achten: Wirtschaftliches Heizen bedeutet nicht nur Kosteneinsparung, sondern auch Ressourcenschonung. Anlagen mit hohem Wirkungsgrad und moderner Regeltechnik senken den Energieverbrauch erheblich. Bei gemieteten Geräten ist zudem auf regelmäßige Wartung und geprüfte Technik zu achten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lindenfield GmbH

Herr Johannes Partz

Eupener Str. 124

50933 Köln

Deutschland

fon ..: +49 221 96880420

web ..: https://www.lindenfield.de

email : info@lindenfield.de

Über Deutsche Thermo (eine Marke der Lindenfield GmbH)

Deutsche Thermo ist ein führendes Wärme-Portal mit langjähriger Erfahrung in der Bereitstellung innovativer und flexibler Wärme-Lösungen. Mit einem stetig wachsenden Partnernetzwerk und einem europaweiten Vertriebsnetz stellt das Unternehmen eine verlässliche Lösung für unterschiedlichste Branchen dar. Weitere Informationen finden Sie unter www.deutsche-thermo.de.

