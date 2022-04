„Kapazität erhöht“ – Effiziente, kraftvolle und zuverlässige Hydraulik in Rekordzeit!

Das sind die Wünsche unserer Kunden!

Um unseren Kunden weiterhin selbst in turbulenten Zeiten wie diesen die schnellstmögliche Ersatzteilverfügbarkeit in Störfällen bieten zu können, wurden bereits vor Monaten unsere Lagerkapazitäten deutlich nach oben geschraubt.

Aufgrund eines regen Neukundenzuwachses im Jahre 2021, wurde zudem unser Serviceteam durch drei neue hochqualifizierte Mitarbeiter, mit langjähriger Erfahrung in hydraulischen komplizierten Aufgabenstellungen, erweitert.

Diese Kombination ermöglicht uns eine Auslegung von Hydrauliksystemen in Rekordzeit, ebenso Konstruktion und Bau – trotz erschwerter Marktbedingungen. Durch unseren weltweiten Service für Inbetriebnahmen unserer zuverlässigen Kraftpakete, können wir weiter am Markt wachsen und Kunden in Ihren Belangen vollumfänglich mit hochwertigen Systemen und deren Anbindung, an bestehende Maschinen und Anlagen zu versorgen.

Um auch in der Anbindung von Kühlsystemen und Wasserverrohrungen keine Zeit zu verlieren, haben wir in ein neues, schnelles Presssystem investiert. Dieses System ermöglicht uns mit seiner Beschaffenheit die Herstellung von Kühlwasserversorgungen jeglicher Art bis zu einem Durchmesser von 58mm in kürzester Zeit. Unser neues System löst somit unsere sehr aufwändigen Schweiß- oder Schraubleitungen im Niederdruckbereich ab.

Die Schulung unseres Fachpersonals ist natürlich bereits abgeschlossen und die ersten Baustellen erfolgreich mit dem neuen System und zufriedenen Kunden abgeschlossen.

Weitere Infos zu unseren rekordverdächtigen Hydraulikkraftpaketen finden Sie auf unserer Internetseite www.schaefer-technologies.de.

Wer den freundlichen Erstkontakt per Telefon sucht, ist bei Alexander Cordes im Vertrieb unter +49 2773/91774-32, gut aufgehoben.

Das Team der Firma Johannes Schäfer Hydraulik freut sich auf Ihre Aufgabenstellung!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Johannes Schäfer GmbH

Herr Jan Weller

Kalteiche-Ring 77

35708 Haiger

Deutschland

fon ..: 02773-91774-30

fax ..: 02773-91774-69

web ..: https://www.schaefer-technologies.de

email : info@schaefer-technologies.de

Die Johannes Schäfer GmbH ist Spezialist auf den drei Technologiefeldern Hydraulik, Prüfstandsbau und Laserschneiden. Das Unternehmen vereint drei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Hydraulik mit ständig aktualisiertem Fachwissen und entwickelt individuelle Lösungen, die exakt auf die Herausforderungen der Kunden zugeschnitten sind.

Pressekontakt:

Johannes Schäfer GmbH

Herr Jan Weller

Kalteiche-Ring 77

35708 Haiger

fon ..: 02773-91774-30

email : jan.weller@js-gmbh.com

