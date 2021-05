RAUH Hydraulik wird STAUFF Systempartner

Bundesweiter Service für Maschinen- und Anlagenbauer

Die RAUH Hydraulik GmbH mit Hauptsitz im oberfränkischen Bamberg hat kürzlich eine Vereinbarung als STAUFF Systempartner unterzeichnet. RAUH gehört seit Jahr-zehnten zu den größten und wichtigsten Händlern für STAUFF Produkte in Deutsch-land. Durch die Systempartnerschaft können STAUFF Kunden nun auch auf das um-fassende Service- und Dienstleistungsspektrum zurückgreifen, das RAUH an 15 Standorten in ganz Deutschland anbietet.

Als STAUFF Systempartner bietet das Unternehmen Maschinen- und Anlagenbauern bei der Erstausrüstung über die Belieferung von einzelnen Komponenten hinaus die Möglichkeit, individuell ausgelegte und einbaufertig konfektionierte Hydraulikleitungen und komplexe Leitungssysteme von Anschluss bis Anschluss zu beziehen.

„Wir freuen uns, dass wir die Firma RAUH, mit der uns eine langjährige vertrauensvol-le Partnerschaft verbindet, mit unserem STAUFF Line-Konzept überzeugen und als weiteren STAUFF Systempartner gewinnen konnten,“ erläutert Jörg Deutz, CEO der STAUFF Gruppe.

Durch die unterschiedlichen Unternehmensbereiche (Technischer Handel, Produktion, Service, Schulungen, Logistik und Digitale Services) ist RAUH in der Lage, Kunden-projekte von der Planungsphase über die Auslieferung bis zur Wartung zu betreuen. Als Teil der Vereinbarung greift STAUFF zukünftig zunehmend auf die umfangreichen Möglichkeiten von RAUH auf dem Gebiet der Konfektionierung von Hydraulik-Schlauchleitungen für OEM-Kunden zurück. Die 2013 eröffnete und seitdem fortlau-fend ausgebaute Serienproduktion für konfektionierte Schläuche am Standort Trosdorf spielt hierbei eine zentrale Rolle.

RAUH wird im Rahmen der Systempartnerschaft die Aktivitäten rund um den Vertrieb von STAUFF Leitungskomponenten bundesweit weiter ausbauen. Christian Rauh, Geschäftsführer der RAUH Hydraulik GmbH: „Mit STAUFF verbindet uns eine schon Jahrzehnte andauernde Partnerschaft. Uns verbinden die Werte hinsichtlich Qualität, Systemgedanken und einer umfassenden technischen Beratung, sowie die Offenheit gegenüber neuen digitalen Trends.“

Mehr Information unter

www.stauff.com

www.rauh-hydraulik.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG

Herr Boris Mette

Im Ehrenfeld 4

58791 Werdohl

Deutschland

fon ..: 02392 / 916 154-0

web ..: https://www.stauff.com

email : marketing@stauff.com

Über die STAUFF Gruppe

Seit mehr als 50 Jahren entwickeln, produzieren und vertreiben die Unternehmen der STAUFF Gruppe Leitungskomponenten und Hydraulikzubehör für den Maschinen- und Anlagenbau und die industrielle Instandhaltung.

Zum Produktprogramm zählen aktuell etwa 40000 Standardkomponenten in zehn Produktgruppen sowie eine Vielzahl an Sonder- und Systemlösungen, die nach Kundenvorgaben oder auf Basis eigener Entwicklungen gefertigt werden.

Niederlassungen in 18 Ländern und die enge Zusammenarbeit mit einem flächendeckenden Netzwerk aus Handelspartnern und Werksvertretungen in sämtlichen Industrieländern stellen maximale Verfügbarkeit und Servicekompetenz vor Ort sicher.

Weltweit sind mehr als 1300 Mitarbeiter für die STAUFF Gruppe tätig, davon 567 in Deutschland.

Im Geschäftsjahr 2019 haben die Unternehmen der STAUFF Gruppe einen Außenumsatz von über EUR 256 Mio. erwirtschaftet.

www.stauff.com

Pressekontakt:

amedes gbr

Frau Gina Wilbertz

Selbachstr. 2

53773 Hennef

fon ..: 02242-90166-13

web ..: https://www.amedes.de

email : wilbertz@amedes.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

EcoStruxure Micro Data Center 6U von Schneider Electric: Wandgehäuse für besonders kompakte Edge-Lösungen