Weltweit und doch vor Ort: die STAUFF Systempartnerschaft

STAUFF Systempartner bieten Maschinen- und Anlagenbauern sämtliche Dienstleistungen von der Konzeption bis zur Fertigung hydraulischer Leitungssysteme.

Über Tochtergesellschaften und das internationale Händlernetzwerk garantiert STAUFF eine weltweit hohe Lieferperformance für sämtliche Komponenten hydraulischer Leitungssysteme in der Stationär- und Mobilhydraulik. Mit dem Konzept der STAUFF Systempartnerschaft können Maschinen- und Anlagenbauer darüber hinaus weitere Fertigungsschritte, beispielsweise die Vormontage von Baugruppen, an externe Dienstleister abgeben. Autorisierte Partner, mit denen STAUFF als Komponentenhersteller teils seit vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeitet, übernehmen auf Wunsch sämtliche Dienstleistungen von der Konzeption bis zur Umsetzung von Anschluss zu Anschluss: Auslegung und Beratung, Schlauchkonfektionierung, Biegen von Rohrleitungen, Vormontage und Lieferung von Baugruppen und Aggregaten bis zum Montageband des Kunden.

Hierbei kommen Komponenten aus dem STAUFF Line Programm zum Einsatz, das aus dem Systemgedanken heraus zielgerichtet entwickelt worden ist. Jörg Deutz, CEO der STAUFF Gruppe, erläutert das Prinzip: „Maschinen- und Anlagenbauer müssen sich zunehmend auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und wollen Prozesse verschlanken, Kosten reduzieren und den Einkauf optimieren. Single Sourcing wird immer selbstverständlicher. Darüber hinaus besteht die optimale Entlastung darin, die Verantwortung für ganze Funktionseinheiten wie etwa das hydraulische Leitungssystem an spezialisierte Dienstleister abzugeben. Diesen Service bieten wir über unser internationales Partnernetzwerk, das wir sukzessive aufbauen, mittelfristig auch exportorientierten Maschinen- und Anlagenbauern an ihren weltweiten Standorten.“

Wachstumspotential für autorisierte STAUFF Systempartner

Anfang des Jahres hat STAUFF mit der Kroning GmbH & Co. KG, Handels- und Dienstleistungsunternehmen für Industrie- und Landtechnik in Bremen, die STAUFF Systempartnerschaft abgeschlossen. Das Familienunternehmen hat bereits in den 80er Jahren den Schwerpunkt Mobilhydraulik mit eigener Fertigung und Schlauchkonfektionierung aufgebaut und 2005 ein eigenes Rohrbiegezentrum in Betrieb genommen.

„Unsere Systempartner müssen Erfahrung und Expertise in allen Arbeitsschritten von der Beratung und Auslegung bis zur Montage ganzer Baugruppen haben“, so Jörg Deutz, „und bereit sein, die Verantwortung für das ganze hydraulische Leitungssystem einer Anlage zu übernehmen.“ Mit Kroning verbindet STAUFF eine langjährige erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Die Systempartnerschaft ist für Handels- und Dienstleistungsunternehmen ein attraktives Zukunftsmodell.“ So sieht auch Dr.-Ing. Arne Lucas, Geschäftsführer von Kroning, die Vorteile der intensiven Zusammenarbeit: „Wir bleiben ein eigenständiges Unternehmen mit unserem Vertriebsgebiet im Norddeutschen Raum , werden aber durch den Zugang zum internationalen STAUFF Netzwerk auch für exportorientierte OEM attraktiv. Hierin steckt für uns ein enormes Wachstumspotential.“

Indem in Zukunft vorwiegend STAUFF Line Produkte eingesetzt werden, werden auch die internen Prozesskosten seines Unternehmens reduziert. Der größte Vorteil der Systempartnerschaft entsteht für die Maschinen- und Anlagenbauer: ein hoher Sicherheitsstandard des hydraulischen Antriebs bei gleichzeitiger Reduzierung interner Kosten und Entlastung komplexer Prozesse.

Über die STAUFF Gruppe

Seit mehr als 50 Jahren entwickeln, produzieren und vertreiben die Unternehmen der STAUFF Gruppe Leitungskomponenten und Hydraulikzubehör für den Maschinen- und Anlagenbau und die industrielle Instandhaltung.

Zum Produktprogramm zählen aktuell etwa 40000 Standardkomponenten in zehn Produktgruppen sowie eine Vielzahl an Sonder- und Systemlösungen, die nach Kundenvorgaben oder auf Basis eigener Entwicklungen gefertigt werden.

Niederlassungen in 18 Ländern und die enge Zusammenarbeit mit einem flächendeckenden Netzwerk aus Handelspartnern und Werksvertretungen in sämtlichen Industrieländern stellen maximale Verfügbarkeit und Servicekompetenz vor Ort sicher.

Weltweit sind mehr als 1300 Mitarbeiter für die STAUFF Gruppe tätig, davon 567 in Deutschland.

Im Geschäftsjahr 2019 haben die Unternehmen der STAUFF Gruppe einen Außenumsatz von über EUR 256 Mio. erwirtschaftet.

www.stauff.com

