HDS Hydraulik GmbH & Co.KG

Der Profi für Schläuche und Hydraulik

Das 1975 in Gummersbach gegründete Unternehmen „HDS- Hydraulik GmbH & Co. KG“ ist führender Spezialist für Spiralschlauchleitungen und eigenem Engineering für die Herstellung entsprechender Maschinen. Neben dem deutschen Hauptsitz unterhält HDS weitere Produktionsstandorte in Australien, Österreich und der Volksrepublik China sowie etliche kundenüberlassene Werkstätten weltweit. Der Erfolg des Unternehmens beruht auf seiner über 50 jährigen Erfahrung als Spezialist für Spiralschlauchleitungen und dem konsequenten Fokus auf seine Erstausrüsterkunden mit Innovationen und ständigen Weiterentwicklungen.

Spiralschlauchleitungen sind sensible und gefahrenträchtige Verschleißteile, die gerade bei Hochdruckanwendungen höchste Anforderungen an Materialgüte, Fertigungsqualität und Einbausicherheit stellen.

HDS bietet hierfür ein umfangreiches Portfolio an Standard-Armaturen bis hin zu anspruchsvollen Sonderlösungen. Der Trend zu immer komplexeren Aufgabenstellungen in der Hydraulik ist unverkennbar und lässt sich mit herkömmlichen Lösungen häufig nicht mehr optimal realisieren. So werden z.B. individuelle Lösungen für Bagger- und Baumaschinen sowie Mining-Geräte, die sich oft unter extremen Wetter- und Temperaturbedingungen auf der ganzen Welt bewähren müssen von HDS entwickelt. Produktinnovationen zur Verbesserung der Effizienz, Erhöhung der Geschwindigkeit oder der Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs gewinnen an immer größer werdender Bedeutung. Gerade im Hydraulikbereich von Anlagen und Maschinen gibt es noch zahlreiche Verbesserungspotentiale im Bereich der Verschraubungen, Adaptoren sowie der Verbindungs- und Verteilungstechnik.

Der patentierte Doppelanschluss DA6 von HDS eröffnet völlig neue funktionale und konstruktive Möglichkeiten im Vergleich zu bisherigen Komponenten. Durch die Erweiterung des Produktprogramms hin zu einfachen aber funktionierenden Lösungen partizipiert die Kundschaft an Verbesserungen, die sich mit der Zeit zum allgemeinen Stand der Technik durchsetzen.

Als Weltneuheit hat HDS insgesamt 3 neue Schlauchabmessungen eingeführt, die eine gewinnbringende Alternative darstellen und zur Effizienz und Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs führen.

Sämtliche Schlauchleitungen können mit einem passenden Überzug gegen äußere Beschädigungen versehen werden.

Um solch eine Vielfalt an Produkten zu verwalten, benötigt man ein leistungsfähiges Einkaufs-, Lager- und Logistikmanagement. Das gewährleistet eine schnellstmögliche Verfügbarkeit in Erstausrüsterqualität, insbesondere dort, wo HDS seit vielen Jahren Alleinlieferant mit seiner Expertise für Spiralschlauchleitungen sein darf.

Mehr zu den Profis für Schläuche und Hydraulik erfahren Sie auf der Webseite www.hds-hydraulik.com.

Auch zu sehen ist die HDS Hydraulik GmbH & Co. KG auf dem Fernsehsender WELT in der Zeit vom 24. – 28. Februar 2020 um ca. 19:30 Uhr.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HDS Hydraulik GmbH & Co.KG

Herr Kornelius Siemens

Werner-von-Siemensstr. 14

51647 Gummersbach

Deutschland

fon ..: +49-2261-8198-0

fax ..: +49-2261-8198-98

web ..: https://www.hds-hydraulik.com/

email : info@hds-hydraulik.com

Das 1975 in Gummersbach gegründete Unternehmen „HDS- Hydraulik GmbH & Co. KG“ ist führender Spezialist für Spiralschlauchleitungen und eigenem Engineering für die Herstellung entsprechender Maschinen. Neben dem deutschen Hauptsitz unterhält HDS weitere Produktionsstandorte in Australien, Österreich und der Volksrepublik China sowie etliche kundenüberlassene Werkstätten weltweit.

Pressekontakt:

Medienagentur Peter Nickel

Herr Peter Nickel

Theodor-Heuss-Strasse 38

61118 Bad Vilbel

fon ..: +49 (0)6101 – 55 99 0

web ..: http://www.m-pn.de

email : info@m-pn.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Seminare Frankfurt – Agiler Vertrieb: Was Verkäufer erfolgreich macht