Oasis – Hohe Renditen bei maximaler Sicherheit

Die Wasserpfeifen liegen im Trend. Wer sie rauchen will, geht dafür häufig in spezielle Wasserpfeifen-Bars.

Die öffnen meist am späten Nachmittag und füllen sich innerhalb von ein paar Stunden mit immer mehr Besuchern – so wie die Wasserpfeifen-Bar Oasis, mitten in der Horb’er Innenstadt am Neckar. Die Gäste sind schätzungsweise zwischen 18 und 26 – und tragen auffallend häufig Lederjacke und Leggings.

Eine von ihnen ist die 23-jährige Alin, Studentin im vierten Semester. Etwa ein bis zwei Mal pro Woche trifft sie sich mit ihrer Clique in der Oasis Bar. Dann stecken Alin und ihre Freunde die Köpfe zusammen, lachen und unterhalten sich, trinken Tee und Cola-Light. Zwischendurch beugt sich immer wieder jemand vor zur Wasserpfeife, nimmt das Schlauchende zwischen die Lippen, atmet tief ein, inhaliert, formt den Mund zu einem großen O und stößt dann den dichten, weißen Rauch kräftig hinaus in den Raum.

Das Ritual des Wasserpfeifen-Rauchens kommt ursprünglich aus Persien und war Jahrhunderte lang hauptsächlich in der arabischen Welt verbreitet. Doch längst ziehen nicht mehr nur Turban tragende Männer auf Orientteppichen an der Wasserpfeife, sondern auch immer mehr junge Leute in Deutschland. Die Wasserpfeifen mit Geschmacksrichtungen wie Lemon-Chili, Apfel-Wassermelone oder Schokolade-Zimt mischen den Tabakmarkt hierzulande ordentlich auf.

Weil Wasserpfeifen-Bars nicht gesondert erfasst werden, gibt es keine genauen Daten darüber, wie viele es mittlerweile in Deutschland sind. Die Pressereferentin des statistischen Bundesamtes schätzt ihre Zahl auf rund 6000. Zum Vergleich: McDonald’s hat bundesweit etwa 1500 Filialen.

Hochprofitables Investment: „Wasserpfeifen- und Cocktailbar“

Die beiden Geschäftsführer der Secret Oasis Management GmbH Sebastian Kaufmann und Tobias Ritter zusammen mit Beirat und Diplom-Kaufmann Peter W. Koch, haben ein starkes, hochprofitables Franchisekonzept für Wasserpfeifen- und Cocktailbars entwickelt. Für die schnelle Umsetzung werden Investoren gesucht, denen fürstliche Erträge winken.

Folgen Sie jetzt mit Ihrem Investment der Secret Oasis Management GmbH auf einem der Wachstumsmärkte, der Vision eines weitsichtigen, erfahrenen Mittelstandsunternehmens aus Deutschland und freuen Sie sich Tag für Tag aufs Neue über sprudelnden Renditen.

Weitere Details und Referenzen finden Sie auf: www.the-secret-oasis.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Secret Oasis Management GmbH

Herr Sebastian Kaufmann

Haugenstein 11

72160 Horb

Deutschland

fon ..: +49 170 3811 759

web ..: http://www.the-secret-oasis.com

email : sebastian@the-secret-oasis.de

Die Secret Oasis Management GmbH wurde 2011 gegründet. Sie handelt mit Grundstücken und Immobilien, sowohl privaten als auch gewerblichen Immobilien. Dazu ist die Gesellschaft tätig bei der Aufbereitung von Immobilien und Aufteilung dieser, bei Bauträgerprojekten im eigenen und fremden Auftrag. Es werden unterbewertete Immobilen, in der Regel Mehrfamilienhäuser angekauft, aufgeteilt in einfache Mietwohnungen, renoviert und verkauft über Vertriebsstrukturen.

Die Gesellschaft ist flexibel und Marktanpassungsfähig. Deshalb betreibt sie eine Cocktail- und Wasserpfeifen-Bar als Test- und Pilotprojekt für den Aufbau eines Franchisesystems in der D-A-CH Region.

Pressekontakt:

Secret Oasis Management GmbH

Herr Sebastian Kaufmann

Haugenstein 11

72160 Horb

fon ..: +49 170 3811 759

web ..: http://www.the-secret-oasis.com

email : sebastian@the-secret-oasis.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wirecard hält bei seinen Zahlen Wort