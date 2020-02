Der Felgenarzt von Kuppenheim: Daradan-KFZ repariert, veredelt und fertigt Felgen aller Art

Erste Anlaufstelle in für Felgen und Reifen ist Daradan-KFZ. Die auch als „Felgenarzt“ bekannte KFZ-Werkstatt bietet einen Rundum-Service für Felgen und präsentiert sich als kompetenter Reifenhandel.

Mit der Reparatur, Veredelung, Pulverbeschichtung und Herstellung von Felgen bietet Daradan-KFZ einen umfangreichen Service in der Region Kuppenheim an. Ob Rundlaufvermessung und -optimierung, Instandsetzung, die Behebung von Bordsteinschäden, die Verbreiterung oder das Glanzdrehen und Lackieren – der Felgenarzt bringt mit seiner präzisen Felgenreparatur jegliche Felgen wieder auf Vordermann. Nach einer professionellen Veredelung inklusive Hochglanz- und Chrompolieren, Hochglanzverdichten, Galvanisches Verchromen oder Vergolden erstrahlt jede Felge wieder im neuen Glanz. Daradan-KFZ stellt auch eigene Felgen her. Die Besonderheit: nicht nur das Felgenbett besteht aus Edelstahl, sondern der komplette Felgenstern mit Radschraubenabdeckung. Sie sind ein echter Hingucker und weltweit einmalig.

Selbstverständlich gehören zum Angebot auch vielfältiges Zubehör und zahlreiche Ersatzteile für mehrteilige Felgen. Hierzu zählen Felgenschrauben, Felgenmuttern, Felgenaußen- oder Felgeninnenhälften und Zierschrauben in allen Formen und Größen. Das fachmännische Team von Daradan-KFZ ist bei der Auswahl gerne behilflich und steht seinen Kunden in allen Felgen- und Reifenfragen kompetent zur Seite. Denn der Felgenarzt aus Kuppenheim präsentiert sich auch als professioneller, herstellerunabhängiger Reifenhandel. Zu fairen Preisen erhalten Kunden hochwertige Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen, die fachgerechte Reifenmontage bis 24 Zoll mit eigens entwickelter Spannvorrichtung sowie die Instandsetzung von Reifen.

Daradan-KFZ aus Kuppenheim bietet als Felgenarzt einen umfangreichen Service rund um Felgen und Reifen an. Dazu gehören die Reparatur, Veredelung, Pulverbeschichtung und auch die Herstellung von Felgen sowie der Verkauf von Reifen und sämtlichen Zubehör.

