25 x kraftvolle Businessimpulse für Selbständige: Lass es krach(t)en und zeig dich!

Nach diesem Kongress zum Thema Sichtbarkeit und Umsetzung werden Selbständige ihr Geschäft richtig ankurbeln können./01. – 07.02.2021/ 25 Workshops zum Staunen und Umsetzen

Noch ein Kongress? Ja, aber anders. Die Veranstalterin, Nadine Krachten, lädt ein:“ Hier wird nicht nur konsumiert, sondern mitgearbeitet, nach dem Motto: Ich zeig dir, wie es anders geht! EINFACH machen & einfach MACHEN lautet die Devise.

Auch das Kongressformat ist anders: statt stupidem Berieseln mit den üblichen Interview-Blablas ist hier direkte Umsetzung in 25 Workshops angesagt!

Die Referenten sind durch die Bank erfahrene und anerkannte Experten auf ihrem Gebiet. Als da wären:

Janis McDavid:

Die Kunst DU selbst zu sein

Janis ist Speaker, Autor, Botschafter und Weltentdecker. Er sagt: „Ich will in einer Welt leben, in der Merkmale, die uns unterscheiden, nicht zu einer Unterscheidung führen.“

Janis ist Contergankind.

Siranus Sven von Staden:

Lebe deine Freiheit und Meisterschaft

Inspirator, Visionär, Mentor. Life-Transformer. Bewusst(seins)macher, Neo-avantgardist:

jenseits des Mainstreams

Viola Wünning:

Energie, die verkauft

Internationaler Coach, Trainer und Speaker, Erfolgs- und Business Mentor

Gisa Steeg:

14 Tipps für dich als Autor

Steh-auf-Coaching, Buch-Mentoring, Resilienz-Programme

Nadine Krachten:

Vision, Mission oder doch nur Spinnerei

Kongress-Veranstalterin, Speakerin, Trainerin, Kunden-Joker

u.v.m.

Des Weiteren erwartet die Teilnehmer eine Auswahl spannender Themen rund um das Business: Persönlichkeit, Positionierung 2.0, Körpersprache online, Marktanalyse mit Spass, Willensstärke.

Unverzichtbar für Selbständige Social Media! -> YouTube, Podcast, Facebook Lives, Traumkunden-Content u.v.m.

Mit ihrem Kongress möchte die Veranstalterin Selbständigen ermutigen, alternative und neue Denkansätze umzusetzen. Auch wenn nicht alles makellos ist. Viele wollen warten, bis alles perfekt ist, um in die Öffentlichkeit zu gehen. Und schaffen es nie. Sie scheitern an ihrem Perfektionismus. Sich mit seinem Business sichtbar zu machen braucht UNperfektion und den Mut dazu.

Zielgruppe:

– alle Selbständigen, die neue Ideen und Impulse für ihre Onlinevermarktung suchen.

– insbesondere die zahlreichen Selbständigen, die in 2020 online gehen mussten.

– Angestellte, die eine Selbständigkeit planen.

Das alles bekommt man vom 01.-07.02.2021. Die Workshops dauern je ca. 45 Min bis 1 Stunde. Den kostenlosen Zugang zum 1. internationalen Businesskongress „Lass es krach(t)en und zeig Dich“ – Der Businesskongress für Sichtbarkeit & Umsetzung kann man sich unter https://kongress.tv/bsu/ sichern.

Die live Workshops sind kostenlos, Aufzeichnungen aller Veranstaltungen sind im Bundle für 97 EUR inkl. MwSt. erhältlich.

Nadine Krachten ist als eine der wenigen Frauen Expertin im Bereich Selbstvermarktung.

2020 feierte sie ihr 10-jähriges Jubiläum und hat innerhalb der letzten 10 Jahre über 25.000 Menschen als Unternehmerin, Trainerin und Speakerin erfolgreich unterstützt. Sie wurde mit dem Speaker Excellence Award ausgezeichnet, ist Mentoring bei Digital Hub und Gast-Dozentin an der Private University of Applied Sciences, Göttingen.

Neben zahlreichen Podcasts wird sie auch regelmässig als Gastautorin namenhafter Zeitschriften, z.B VertriebsManager und StartUpValley eingeladen. (https://nadine-krachten.de)

