Millionen Follower für den guten Zweck Influencer unterstützen Brasiliens Tourismusverbände

Punta Cana, Los Angeles, Bali und nach Barcelona, geht es 2021 nach Brasilien.

Jedes Jahr schickt die MW Touristik GmbH und Nuts & Berries Group ausgewählte Influencer auf

eine atemberaubende Reise an die schönsten Orte dieser Welt – und erfüllt damit noch einen

guten Zweck. Durch den gemeinsam entstandenen Content wird einzigartige Werbung für lokale

Unternehmen generiert, um die örtliche Tourismusbranche zu fördern.

,,Vor allem in Zeiten der Pandemie, ist dies zu einer noch wichtigeren Herzensangelegenheit

geworden“, sagt Departement-Chef Nicolas Matters (44) von der Nuts & Berries

Group. ,,Nachdem die Pandemie 2020 den geplanten Trip nach Mykonos platzen lies, freuen wir

uns umso mehr auf die Sehenswürdigkeiten Brasiliens!“, so der 44-Jährige weiter.

Seit 2016 richten die beiden Unternehmen die ,,We Love…“-Reisen aus und generieren dabei

Reichweite in Millionenhöhe. Die Idee sei eines Nachmittags beim Stöbern durch Instagram

entstanden, gibt Matters zu. Durch die vielen Urlaubsfotos auf der Plattform, sei die Idee

entstanden, die Reichweite auch für einen karitativen Charakter zu nutzen. Nach einem Trip an die

Punta Cana, Los Angeles, Bali und nach Barcelona, geht es 2021 nach Brasilien.

Einige hochkarätige Influencer*innen hätten schon zugesagt, heißt es in der Pressemitteilung des

Reiseveranstalters. In den kommenden Wochen werden weitere hinzukommen.

Alle Infos zur Reise finden Sie unter https://www.we-love-brasilien.de, sowie https://www.instagram.com/welovebrasilien/. Ihre Ansprechpartnerin: Marie von Coupe, contact@we-

love-brasilien.de

