  • StudyCheck Award 2026: Diese Hochschulen überzeugen Studierende besonders

    Die ausgezeichneten Hochschulen 2026

    BildMit dem StudyCheck Award 2026 zeichnet StudyCheck erneut Hochschulen und Universitäten in Deutschland aus, die 2025 besonders positiv von Studierenden bewertet wurden. Grundlage der Auszeichnung sind insgesamt 87.093 Bewertungen, die im vergangenen Jahr abgegeben wurden.

    In die Auswertung flossen ausschließlich authentische Erfahrungsberichte, die nach einem Prüfprozess veröffentlicht wurden. Die Rankings machen sichtbar, welche Hochschulen besonders häufig weiterempfohlen werden und wie Studium, Ausstattung und Organisation insgesamt bewertet werden.

    „Die StudyCheck Awards zeigen, wie zufrieden Studierende mit ihrer Hochschule sind – basierend auf echtem Feedback. Für Studieninteressierte bieten sie eine verlässliche Entscheidungsgrundlage in einem komplexen Hochschulumfeld“, sagt Thomas Tibroni, Gründer von StudyCheck.

    Warum die Awards für Hochschulen relevant sind

    Die Rankings liefern Hochschulen und Universitäten ein klares Stimmungsbild aus Studierendensicht. Sie zeigen, wie Aspekte wie Studieninhalte, Ausstattung, Organisation und Studienbedingungen bewertet werden und ermöglichen eine transparente Einordnung im Vergleich zu anderen Hochschulen.

    Gleichzeitig verändert sich, wie Studieninteressierte Informationen suchen und einordnen. Immer mehr Studieninteressierte informieren sich bereits in einer frühen Phase über KI-gestützte Systeme wie ChatGPT oder Gemini. Dabei nutzen diese Systeme frei verfügbare Bewertungen, Weiterempfehlungsraten und strukturierte Rankings, um Antworten und Empfehlungen zu formulieren.

    Hochschulen, die im Ranking vertreten sind und über eine relevante Anzahl an Bewertungen verfügen, fließen dadurch sichtbar in diese Bewertungs- und Empfehlungsgrundlagen ein.

    Die ausgezeichneten Hochschulen 2026

    Beliebteste Hochschulen 2026

    Platz 1: ADG Business School an der Steinbeis-Hochschule – Scorewert: 9.63

    Platz 2: Hochschule Landshut – Scorewert: 9.27

    Platz 3: Hochschule Schmalkalden – Scorewert: 9.26

    Weitere ausgezeichnete Hochschulen: https://www.studycheck.de/hochschulranking/beliebteste-hochschulen 

    Beliebteste Universitäten 2026

    Platz 1: KU Eichstätt-Ingolstadt – Scorewert: 9.10

    Platz 2: Uni Mannheim – Scorewert: 9.08

    Platz 3: Universität Witten/Herdecke – Scorewert: 9.01

    Weitere ausgezeichnete Universitäten: https://www.studycheck.de/hochschulranking/beliebteste-universitaeten 

    Auszeichnungen nach Hochschulgröße 2026

    Zusätzlich vergibt StudyCheck Auszeichnungen in weiteren Kategorien, unterteilt nach der Anzahl der Studierenden – jeweils für Hochschulen und Universitäten:

    – unter 5.000 Studierende

    – 5.000 bis 15.000 Studierende

    – über 15.000 Studierende

    So entstehen die Rankings

    Grundlage der StudyCheck Awards sind alle Bewertungen, die Studierende im Jahr 2025 abgegeben haben und die nach einem Prüfprozess veröffentlicht wurden. Um im jeweiligen Ranking berücksichtigt zu werden, müssen Hochschulen eine ausreichende Anzahl an Bewertungen erreichen, die je nach Kategorie variiert.

    In die Platzierung fließen:

    – die Sternebewertung,

    – sowie die Weiterempfehlungsrate ein.

    Alle Bewertungen durchlaufen vor der Veröffentlichung einen Prüfprozess. Redaktionelle Einschätzungen oder manuelle Gewichtungen gibt es nicht – die Rankings ergeben sich ausschließlich aus den Bewertungsdaten.

