  • Easy Slideshow 2.1 mit nativer 64-Bit- und High-DPI-Unterstützung

    ASCOMP Software bringt neue Version der beliebten Diashow-Software – optimiert für moderne Displays und Prozessoren

    BildASCOMP Software hat Version 2.1 von Easy Slideshow veröffentlicht. Die neue Version bietet native 64-Bit-Unterstützung und vollständige High-DPI-Kompatibilität für gestochen scharfe Darstellung auf hochauflösenden Displays.

    Diashow erstellen ganz ohne Vorkenntnisse: Easy Slideshow ist eine benutzerfreundliche Windows-Software zur Erstellung ansprechender Diashows aus Fotos und Bildern. Die Anwendung ermöglicht es Nutzern, innerhalb weniger Minuten professionell wirkende Präsentationen zu erstellen – ohne komplizierte Einarbeitung oder technische Vorkenntnisse. Einfach Bilder hinzufügen, Übergangseffekte auswählen, Musik hinterlegen und fertig ist die individuelle Diashow.

    Die Software bietet eine Vielzahl anpassbarer Übergangseffekte, mit denen sich Bilder elegant ineinander überblenden lassen. Nutzer können die Anzeigedauer jedes Bildes individuell festlegen und Hintergrundmusik aus MP3-Dateien hinzufügen, um eine stimmungsvolle Atmosphäre zu schaffen. Easy Slideshow eignet sich perfekt für Familienfeiern, Urlaubserinnerungen, Hochzeiten, Firmenveranstaltungen oder Produktpräsentationen. Die fertigen Diashows werden als MPEG-Videodateien gespeichert und können direkt abgespielt oder auf beliebigen Geräten wiedergegeben werden.

    Mit Version 2.1 wird Easy Slideshow technisch auf den neuesten Stand gebracht. Die native 64-Bit-Unterstützung nutzt moderne Prozessorarchitekturen optimal aus, während die High-DPI-Unterstützung dafür sorgt, dass die Programmoberfläche auf 4K-Monitoren und hochauflösenden Laptop-Displays gestochen scharf skaliert wird. Die verbesserte Bedienoberfläche ermöglicht jetzt das schnelle Starten neuer Projekte und das direkte Speichern über einen Fenster-Button für effizienteres Arbeiten.

    „Mit Easy Slideshow 2.1 bringen wir unsere beliebte Diashow-Software in die Gegenwart moderner Display-Technologie. High-DPI-Unterstützung war ein vielfach gewünschtes Feature unserer Anwender, und wir freuen uns, es nun zu bieten“, so Andreas Ströbel, Geschäftsführer von ASCOMP Software.

    Neuigkeiten in Version 2.1:

    * Native 64-Bit-Unterstützung
    * High-DPI-Unterstützung
    * Neues Projekt starten
    * Projekt speichern über Fenster-Button
    * Verbesserte Code-Sicherheit

    Verfügbarkeit: Easy Slideshow 2.1 steht unter www.ascomp.de kostenfrei für private Nutzung sowie zur Evaluierung zur Verfügung. Die kostenlose Version integriert ein Wasserzeichen in die erzeugten Diashows. Die Professional Edition ist ab einmalig 19,90 Euro erhältlich.

    Über ASCOMP Software: Die ASCOMP Software GmbH entwickelt seit über zwei Jahrzehnten professionelle Softwarelösungen für Windows. Das Portfolio umfasst Tools für Datensicherung, Systemoptimierung und Multimedia-Anwendungen. Mit Fokus auf Qualität, Anwenderfreundlichkeit und kontinuierliche Weiterentwicklung hat sich das Unternehmen als verlässlicher Partner für private Anwender und Unternehmen etabliert.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ASCOMP Software GmbH
    Herr Andreas Ströbel
    Hauptmannsreute 6
    70192 Stuttgart
    Deutschland

    fon ..: 015679497080
    fax ..: 015679497080
    web ..: https://www.ascomp.de
    email : support@ascomp.de

    Pressekontakt:

    ASCOMP Software GmbH
    Herr Andreas Ströbel
    Hauptmannsreute 6
    70192 Stuttgart

    fon ..: 015679497080
    email : support@ascomp.de


