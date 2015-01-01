  • Synchredible 9.1 mit 64-Bit und Hardware-beschleunigter Verifizierung

    ASCOMP Software veröffentlicht neue Version der bewährten Backup- und Synchronisationslösung mit deutlichen Performance-Verbesserungen

    BildASCOMP Software hat Version 9.1 von Synchredible veröffentlicht. Die neue Version setzt auf native 64-Bit-Architektur und nutzt Hardware-beschleunigte CRC32-Prüfsummenberechnung via SSE4.2, was die Verifizierungs-Performance erheblich steigert.

    Synchredible ist eine leistungsstarke Windows-Software zur Synchronisation und Sicherung von Dateien und Ordnern. Die Anwendung ermöglicht es Anwendern, wichtige Daten zwischen verschiedenen Speicherorten – von lokalen Festplatten über Netzlaufwerke bis hin zu Cloud-Speichern – zuverlässig abzugleichen und zu sichern.

    Mit Version 9.1 profitieren Nutzer von der vollständigen 64-Bit-Unterstützung, die moderne Prozessorarchitekturen optimal ausnutzt. Die Hardware-beschleunigte CRC32-Berechnung über SSE4.2-Instruktionen sorgt für deutlich schnellere Datenverifizierung bei der Synchronisation großer Datenmengen. Die Beschränkung der Datenmenge pro Auftrag wurde aufgehoben, zudem wurden Code-Sicherheit und SSHFS-Support verbessert.

    „Mit Synchredible 9.1 setzen wir konsequent auf modernste Technologien. Die native 64-Bit-Unterstützung in Kombination mit Hardware-beschleunigter Verifizierung macht unsere Software noch leistungsfähiger und zukunftssicher“, so Andreas Ströbel, Geschäftsführer von ASCOMP Software.

    Neuigkeiten in Version 9.1:

    * Native 64-Bit-Unterstützung
    * Hardware-beschleunigte CRC32 (SSE4.2)
    * Unbegrenzte Datenmenge pro Auftrag
    * Bessere Verifizierungs-Performance
    * Verbesserte Code-Sicherheit
    * SSHFS-Support verbessert

    Verfügbarkeit: Synchredible 9.1 steht unter https://www.ascomp.de/de/products/synchredible kostenfrei für private Nutzung sowie zur Evaluierung zur Verfügung. Die Pro-Version ist ab einmalig 39,90 Euro erhältlich.

    Über ASCOMP Software: Die ASCOMP Software GmbH entwickelt seit über 25 Jahren professionelle Softwarelösungen für Windows. Das Portfolio umfasst Tools für Datensicherung, Systemoptimierung und Multimedia-Anwendungen. Mit Fokus auf Qualität, Anwenderfreundlichkeit und kontinuierliche Weiterentwicklung hat sich das Unternehmen als verlässlicher Partner für private Anwender und Unternehmen etabliert.

