Hardware-Boost für Datenströme

Individuelle Prozess- und Leistungsoptimierung mit robusten und mobilen IT-Systemen.

40 Jahre Erfahrung bringt TL Electronic in der Entwicklung von IT-Systemen für anforderungsintensive Branchen mit. Das Unternehmen hat seine Zentrale in Bergkirchen bei München und begleitet die stetige Automatisierung der Prozesse, die System- und Datenvernetzung sowie das optimale Handling der Datenströme mit innovativen Hardware-Lösungen. Sie stehen für Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz. Kunden profitieren außerdem von einer hochkompetenten Beratungs- und Service-Kombination.

Auch auf der LogiMAT 2023 in Stuttgart wird TL Electronic in Halle 8, Stand B81, vom 25. bis 27. April unter dem Motto EASY GOING 4.0 aktuellste Produkt-Highlights vorstellen.

Zum einen effiziente Vehicle Mounted Computer. Zusätzlich zu den Mobile-Connectivity-Fähigkeiten steht hier die Montage in Fahrzeugen wie Staplern, Lkws, Einsatzfahrzeugen oder Bus und Bahn im Fokus. Dies stellt nicht nur besondere Anforderungen an die Robustheit der Geräte, sondern auch an deren Anschluss-Peripherie. Hier hat TL Electronic nun zwei Serien parat: mit einer zugehörigen On-Board-Docking-Einheit koppelbare Geräte und ganz neu auch kompakte und günstige All-in-one Produkte, die ohne Docking-Station per Vesa-Montage im Fahrzeug angebracht werden können. Für das Gehäuse gilt hohe Widerstandsfähigkeit als oberste Prämisse. Es ist gemäß IP65 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Die Schock- und Vibrationsresistenz definiert der Militärstandard MIL-STD 810G. Ausgewählte Modelle sind zudem E-Mark zertifiziert. Mehr und mehr Geräteserien werden bereits standardmäßig mit PCAP Touch, der projiziert-kapazitiven Berührungserkennung, produziert.

Insbesondere für Lager, Logistik und Field Service bietet der Bereich Mobile Computing von TL Electronic und Partner Winmate eine breite Modellrange bei Rugged Handhelds und Tablets von 4,3“ bis 13,3“ mit neuesten Android TM oder Windows® Betriebssystemen. Wie leistungsstark die Produkte sind, zeigt sich auch in der Tatsache, dass ein Winmate 7“ Android Tablet nun Basisgerät in der Konsole eines weltweit führenden Gabelstapler-Herstellers ist. Im letzten Jahr sorgte eine Marktinnovation, ein Heavy Duty Laptop und Rugged Tablet in einem Gerät, für Aufsehen. Das 2-in-1 Modell stieß auf starken Zuspruch in den Branchen und wird 2023 bereits in mehreren Display-Größen und Prozessor-Varianten angeboten.

Weitere Themenschwerpunkte auf dem TL Electronic Messestand der LogiMAT 2023 in Stuttgart werden Heavy Duty Multi-Touch-Displays und -Interfaces sein. Als HMI-Einheit in der Intralogistik müssen die Systeme selbst unter widrigsten Bedingungen zuverlässig ihren Dienst verrichten. Staub, Spritzwasser, Stöße und Vibrationen dürfen ihre Funktion in keiner Weise beeinträchtigen. Mit der GS-Geräteserie hebt das deutsche Unternehmen TL Electronic die industrielle PPC- und Display-Technologie konsequent auf das nächste Level. Auch die alternative GC-Geräteserie bietet mit ihrer Heavy Duty Fähigkeit alle Möglichkeiten und ist zudem durch das Konzept eines perfekten Materialeinsatzes enorm kosteneffizient.

Die TL Electronic GmbH entwickelt, fertigt und vertreibt industrielle Computer-Systeme. Individuelle Lösungen, passgenau für den Bedarf, liefern den entscheidenden Mehrwert. TL Electronic steht dafür, am Puls der Zeit zu sein, die Chancen der Digitalisierung und Globalisierung zu nutzen, und dennoch den persönlichen Kundenkontakt außergewöhnlich intensiv zu pflegen. Das Unternehmen agiert europaweit – mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Österreich und Italien.

