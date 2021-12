Banxa meldet Partnerschaft mit führendem Hardware-Wallet-Anbieter Ledger

Toronto und Melbourne, 20. Dezember 2021 – BANXA Holdings Inc. (TSX-V: BNXA, OTCQX: BNXAF, FWB: AC00) (Banxa oder das Unternehmen), der weltweit erste öffentliche Zahlungsdienstleister und die RegTech-Plattform für die Branche der digitalen Aktiva, freut sich, eine Partnerschaft mit Ledger, dem weltweit führenden Hardware-Wallet-Anbieter, bekannt zu geben.

Kunden können nun über die App Ledger Live auf das globale Zahlungsnetzwerk von Banxa zugreifen, was eine Vielzahl an Zahlungsoptionen für den Kauf von Kryptowährungen auf ihren Ledger Nano-Hardware-Wallets bietet. Banxa unterstützt wettbewerbsfähige Zahlungsoptionen für Nutzer auf den Märkten in den USA, Kanada, Europa und Australien mit direkten Banküberweisungen und Kreditkartentransaktionen.

Durch die Verbindung der Plattform von Banxa mit der Hardware-Wallet von Ledger waren der Kauf und die Verwahrung digitaler Aktiva noch nie so einfach und sicher. Diese neue Partnerschaft erweitert die Zahlungsmöglichkeiten der Kunden von Ledger und bietet ihnen mehr Flexibilität und Möglichkeiten. Da der Kryptowährungsmarkt weiterhin rasant wächst, ist der Abbau von Zugangs- und Sicherheitsbarrieren für Verbraucher und Unternehmen in der Branche von grundlegender Bedeutung, sagte Holger Arians, CEO von Banxa.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Banxa, dem weltweit ersten Kryptowährungszahlungs-Gateway, das an die Börse geht, sowie darauf, seine international konforme Papiergeld-zu-Kryptowährungs-Infrastruktur zu nutzen, um Kunden von Ledger weltweit zu bedienen. Wir sind davon überzeugt, dass Banxa ein großartiger Kanal für Papiergeldzahlungen ist und uns dabei helfen wird, der regulatorischen Komplexität zwei Schritte voraus zu sein, sagte Denish KC, Head of Ledger Live – Wealth & Trading.

Über Ledger

Das im Jahr 2014 gegründete Unternehmen Ledger ist die globale Plattform für digitale Aktiva und Web3. Über 15 % der weltweiten Kryptowährungsaktiva sind durch Ledger Nanos gesichert. Ledger mit Hauptsitz in Paris und Vierzon sowie Niederlassungen in London, New York und Singapur entwickelt mit einem Team von über 500 Fachleuten eine Vielzahl an Produkten und Dienstleistungen, die es Privatpersonen und Unternehmen ermöglichen, Kryptowährungsaktiva auf sichere Weise zu erwerben, zu verwahren, zu tauschen, zu vermehren und zu verwalten – einschließlich der Ledger-Hardware-Wallets, von denen bereits über 4 Millionen Einheiten in 180 Ländern verkauft wurden.

Ledger kombiniert die Hardware-Wallet Nano S oder Nano X und die Ledger Live App, um Verbrauchern die einfachste Möglichkeit zu bieten, in die Welt der Kryptowährungen einzutauchen und gleichzeitig die volle Kontrolle über ihre digitalen Aktiva zu behalten. Dank seiner Benutzerfreundlichkeit ermöglicht es Ledger seinen Nutzern, in digitale Aktiva zu investieren und schließlich finanzielle Freiheit in einem sicheren und stressfreien Umfeld zu erlangen – mit einer zusätzlichen Ausbildung durch die Ledger Academy. Abgesehen von den Produkten für Verbraucher hat Ledger auch Ledger Enterprise Solutions entwickelt, eine Aufbewahrungs- und Sicherheitslösung für digitale Aktiva für institutionelle Investoren und Akteure des Finanzwesens.

www.ledger.com

ÜBER UNS

Banxa Holdings Inc. (TSX-V:BNXA / OTCQX:BNXAF / FWB:AC00)

Banxa unterstützt die weltweit größten Plattformen für digitale Aktiva durch die Bereitstellung von Zahlungsinfrastrukturen und die Einhaltung von Vorschriften auf globalen Märkten. Die Mission und Vision von Banxa bestehen darin, jene Brücke zu errichten, die Menschen in allen Teilen der Welt Zugang zu einem faireren Finanzsystem bietet. Banxa hat seinen Hauptsitz in Melbourne in Australien, während sein europäischer Hauptsitz in Amsterdam in den Niederlanden ist.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.banxa.com

