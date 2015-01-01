-
Die Rheinhessen-Messe 2026 in Nieder-Olm
Die Rheinhessen-Messe öffnet am 30. und 31. Mai 2026 in der Ludwig-Eckes-Halle in Nieder-Olm ihre Türen. Zwischen 11 und 18 Uhr stellen Unternehmen aus Handel, Handwerk und Dienstleistung ihre Produkt
Am 30. und 31. Mai 2026 lädt die Rheinhessen-Messe in der Ludwig-Eckes-Halle Besucherinnen und Besucher jeweils von 11:00 bis 18:00 Uhr zu einem vielseitigen Messeerlebnis mit regionalem Fokus ein. Die Verbrauchermesse präsentiert Produkte, Dienstleistungen und Ideen aus Handel, Handwerk und Dienstleistung – von traditionellen Angeboten bis hin zu innovativen Lösungen für Alltag und Freizeit.
Vielfältiges Programm mit regionalem Charakter
Die Rheinhessen-Messe setzt auf persönlichen Austausch, Inspiration und Qualität. Zahlreiche Aussteller nutzen die Plattform, um mit dem Publikum ins Gespräch zu kommen, aktuelle Trends zu präsentieren und Neuheiten erlebbar zu machen. Das Angebot reicht von regionalen Erzeugnissen über handwerkliche Produkte bis hin zu modernen Dienstleistungen. Auch Start-ups aus der Region sorgen für frische Impulse und innovative Ideen. Besucherinnen und Besucher können sich außerdem auf attraktive Angebote rund um Freizeittipps in Mainz freuen und sich wertvolle Tipps für die Gestaltung ihrer Freizeit holen.
Ausstellerflächen ab sofort buchbar
Interessierte Unternehmen können sich ab sofort als Aussteller anmelden. Die Messeflächen sind bereits ab 150 Euro für beide Veranstaltungstage buchbar. Die Rheinhessen-Messe bietet damit eine attraktive Gelegenheit, Produkte und Dienstleistungen einem breiten Publikum zu präsentieren und neue Geschäftskontakte zu knüpfen.
Besucherinformationen und Eintritt
Die Messe findet an beiden Tagen von 11:00 bis 18:00 Uhr statt. Der Eintritt beträgt im Online-Vorverkauf 4 Euro, an der Tageskasse 5 Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre erhalten freien Eintritt.
Genuss und Austausch im Gastronomiebereich
Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Besucher können sich auf Brezeln mit Spundekäs, Wurst mit Brötchen, Getränke von Softdrinks über Bier bis hin zu Wein freuen. Auch Kaffee-Spezialitäten stehen bereit. Der Gastronomiebereich lädt neben dem Genuss auch zum Austausch mit anderen Messegästen ein.
Veranstaltungsort: Ludwig-Eckes-Halle
Die moderne Ludwig-Eckes-Halle, benannt nach dem Unternehmer und Eckes-Gründer Ludwig Eckes, zählt zu den bedeutendsten Veranstaltungszentren in Rheinhessen. Mit über 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche, barrierefreiem Zugang und flexiblen Räumlichkeiten bietet sie ideale Bedingungen für die Rheinhessen-Messe.
Weitere Informationen und Tickets sind online auf der Website der Rheinhessen-Messe verfügbar.
