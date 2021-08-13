PAPATYA JOY – belastbare Stühle für Arztpraxen und medizinische Einrichtungen

Die Stuhlkollektion PAPATYA JOY ist in Deutschland eine bewährte Lösung für Arztpraxen und medizinische Einrichtungen – mit geprüfter Belastbarkeit bis 200 kg für stark frequentierte Bereiche.

Die Marke PAPATYA bietet ein breites Sortiment an professionellen Sitzmöbeln für den Einsatz in Gastronomie, Hotellerie, medizinischen Einrichtungen und öffentlichen Bereichen. Innerhalb dieses vielfältigen Sortiments hat sich die Stuhlkollektion JOY als führende und am stärksten nachgefragte Kollektion von PAPATYA in Deutschland etabliert.

Neben weiteren erfolgreichen PAPATYA-Kollektionen wird JOY in Deutschland besonders häufig gewählt, insbesondere von medizinischen Einrichtungen wie Arztpraxen, Gemeinschaftspraxen und Kliniken. In Wartezimmern, Empfangs- und Besucherbereichen unterstützt die Kollektion einen effizienten Praxisbetrieb sowie einen strukturierten Patientenfluss, auch bei hoher Frequenz.

Ein entscheidender Grund für diese Position ist die hohe Belastbarkeit der JOY-Stühle. Die maximale Belastung von bis zu 200 kg wurde durch Belastungsprüfungen des Prüfinstituts GATAS bestätigt. Zusätzlich gewährt PAPATYA auf die JOY-Kollektion eine Garantie von 2 Jahren – auch bei gewerblicher Nutzung.

Die starke Nachfrage nach JOY ergänzt das umfangreiche PAPATYA-Sortiment, das für unterschiedliche Einsatzbereiche entwickelt wurde. Die Kollektion JOY zeichnet sich dabei insbesondere aus durch:

* geprüfte Stabilität und hohe Belastbarkeit

* pflegeleichte, hygienische Oberflächen

* funktionales, zeitloses Design

* Eignung für stark frequentierte Innenbereiche

„Dass sich die JOY-Kollektion innerhalb des PAPATYA-Sortiments in Deutschland als führend etabliert hat, bestätigt die Relevanz geprüfter Qualität und funktionaler Lösungen im professionellen Umfeld“, so das Unternehmen.

Mit seinem gesamten Produktsortiment positioniert sich PAPATYA in Deutschland als verlässlicher Hersteller professioneller Designmöbel für Wartebereiche, Praxen, Gastronomie und öffentliche Räume.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Voko GmbH

Herr Alexander Kuchta

Ruhrstraße 4a

63452 Hanau

Deutschland

fon ..: 04915781557343

web ..: https://papatya.com.de

email : info@papatya.com.de

Die Hauptaufgabe von PAPATYA besteht darin, die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen.

Um qualitativ hochwertige Produkte herzustellen, modernisieren wir unsere Produktion ständig. Seit mehr als 70 Jahren ist das Unternehmen auf die Herstellung exklusiver und hochwertiger Möbel für Garten und Zuhause spezialisiert und berücksichtigt dabei die neuesten Markttrends. Bei der Produktion verwendet das Unternehmen nur die besten und hochwertigsten Materialien, wodurch wir die Referenzqualität der gesamten Produktpalette garantieren können.

Die Marke Papatya ist ein Maßstab auf dem Möbelmarkt. Wir nutzen unsere Erfahrung und die neuesten Technologien, um gute und hochwertige Möbel zu schaffen, die sich durch attraktives Design und Komfort von Analoga unterscheiden. Unsere einzigartige und reichhaltige Kollektion an Stühlen, Sesseln, Barhockern und Tischen aus Polycarbonat, Polypropylen, Metall und Holz erfüllt die hohen Qualitätsanforderungen voll und ganz.

Wir aktualisieren unsere Produktpalette ständig und konzentrieren uns dabei auf die Bedürfnisse der Kunden und sich ändernde Markttrends. Unsere Möbel zeichnen sich durch modernes und stilvolles Design, Ästhetik, Ergonomie und außergewöhnlich hohe Qualität aus. Möbeldesign wird von Fachleuten auf ihrem Gebiet entwickelt und seine Zweckmäßigkeit wird von Käufern auf der ganzen Welt geschätzt. Darüber hinaus sind die Preise für das gesamte Sortiment unserer Möbel erschwinglich. All dies ermöglichte es unserem Unternehmen, eine der führenden Positionen auf dem Möbelmarkt einzunehmen und den Respekt und die Anerkennung unserer Kunden auf der ganzen Welt zu gewinnen.

Der offizielle Vertreter von PAPATYA in Deutschland ist VoKo GmbH

