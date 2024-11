Erfolgreiches Messe-Festival CANNAFRIENDS 2024 – Norddeutschlands größte Cannabis-Messe begeistert Besucher

Die CANNAFRIENDS Hanf-Fachmesse in Niedersachsen vereint Unternehmen, Experten und Cannabis-Enthusiasten, um Innovationen und Trends rund um Cannabis zu entdecken und die Hanfkultur aktiv zu fördern.

Ilsede, 11. November 2024 – Die CANNAFRIENDS 2024, Norddeutschlands größte Cannabis-Messe, hat in ihrer zweiten Auflage alle Erwartungen übertroffen. Vom 20. bis 22. September 2024 zog die Veranstaltung in der historischen Gebläsehalle in Ilsede über 6.800 Besucher an und bot ein vielfältiges Messe-Programm, das keine Wünsche offen ließ.

Unter dem Motto „Von der Community für die Community“ konnten sich Besucher auf ein dreitägiges Programm freuen, das sowohl Ausstellungen als auch Bühnen-Programm, Workshops, und Live-Acts umfasste. Die über 80 Aussteller präsentierten Neuheiten aus den Bereichen Cannabis-Medizin, Lifestyle-Produkte, Anbauzubehör und Hanf, und das alles in einer entspannten Festivalatmosphäre.

Höhepunkte der Messe

Die CANNAFRIENDS bot ein umfassendes Bühnen- und Speaker-Programm, das nun auf dem YouTube-Kanal und Spotify-Kanal der Messe verfügbar ist. Hier können Vorträge über Themen wie Cannabis als Medizin, rechtliche Fragen und der Aufbau von Cannabis Social Clubs erneut angehört werden. Experten wie Dr. Marc Herzog und Steffen Geyer sowie Influencer wie Vincent Weed und Atilla von „Wir klären auf“ teilten ihr umfangreiches Wissen und ihre persönlichen Erfahrungen. André Schneider, bekannt als Cannabis-Koch, zeigte in speziellen Workshops, wie man mit Cannabis kulinarische Kreationen wie „Energy Balls“ oder „Cannabinoid-Infusionen“ zubereitet.

Ein Festival voller Aktivitäten

Neben den informativen Vorträgen und Diskussionen kamen auch Unterhaltung und Networking nicht zu kurz. Die Game-Area, der beliebte Jointbau-Contest von OCB sowie die Manufaktur-Area, in der handgefertigte und nachhaltige Cannabis-Produkte präsentiert wurden, sorgten für vielfältige Highlights. Ein weiteres Highlight war die After-Lounge am Freitag und Samstagabend, die mit Live-Musik und entspannten Gesprächen den perfekten Abschluss eines jeden Messetages bildete.

Zufriedene Besucher und Ausblick auf 2025

Die Besucher zeigten sich begeistert von der perfekten Mischung aus Information, Networking und Festival-Feeling. Die Stimmung war durchweg positiv, und sowohl die Aussteller als auch die Teilnehmer lobten die hervorragende Organisation und Atmosphäre. Einen großen Dank an den Goldsponsor Barneys Farm sowie der breiten Unterstützung der Community! Die CANNAFRIENDS 2024 wurde zu einem unvergleichlichen Event.

Ticketverkauf für 2025 startet bald – Jetzt im Newsletter eintragen

Die Planungen für das kommende Jahr laufen bereits auf Hochtouren: Vom 26. bis 28. September 2025 wird die CANNAFRIENDS in ihre dritte Runde gehen und erneut Cannabis-Interessierte aus ganz Deutschland und darüber hinaus zusammenbringen. Der Ticketverkauf startet bald, und um den Verkaufsstart nicht zu verpassen, können sich Interessierte auf der Website canna-friends.de für den Newsletter eintragen. So bleiben sie auf dem Laufenden und erfahren rechtzeitig von besonderen Angeboten und Aktionen.

Jetzt als Aussteller für 2025 anmelden!

Die CANNAFRIENDS-Messe hat sich als Leitmesse für die Cannabis-Community im Norden etabliert und bietet eine einzigartige Plattform, um Produkte, Innovationen und Services einem breiten Publikum vorzustellen. Wir laden neue und wiederkehrende Aussteller herzlich ein, sich jetzt für die Messe 2025 anzumelden und Teil eines Events zu werden, das die Branche begeistert. Nutzen Sie die Chance, sich in der dynamischen Cannabis-Industrie als starker Partner zu positionieren und spannende Netzwerke aufzubauen. Weitere Infos auf der Website canna-friends.de.

JOINT US!

Die CANNAFRIENDS | Hanf-Fachmesse und Manufaktur ist Norddeutschlands größte Cannabis-Messe und findet in der beeindruckenden Gebläsehalle in Ilsede, zentral zwischen Hannover und Braunschweig, statt. Als etablierte Leitmesse im Norden beleuchtet sie die vielseitigen Potenziale von Hanf in Medizin, Lifestyle, Anbau und Nachhaltigkeit und bietet eine Plattform, auf der Unternehmen, Fachleute und Enthusiasten die neuesten Entwicklungen und Produkte der Cannabis-Industrie präsentieren und entdecken können. Mit einem umfassenden Programm aus Ausstellungen, Workshops, Podiumsdiskussionen und vielfältigen Networking-Möglichkeiten fördert CANNAFRIENDS die Cannabis-Kultur und stärkt die wachsende Gemeinschaft. CANNAFRIENDS steht für mehr als Genuss – sie zeigt die transformative Kraft von Hanf und lädt ein, die Zukunft der Hanfkultur aktiv mitzugestalten. Willkommen bei der CANNAFRIENDS 2025!

