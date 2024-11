Mehr fürs Urlaubsbudget: Diese Destinationen lohnen sich für Preisbewusste

Interhome hat die Kosten für typische Urlaubsausgaben in den beliebtesten Sonnenurlaubs-Destinationen der Deutschen unter die Lupe genommen:

Von Kaffee und Spaghetti bis hin zur Stand-up-Paddle-Miete und den Ausgaben für ein Mietauto – die von Interhome ermittelten Ergebnisse zeigen, wo das Reisebudget am weitesten reicht und welche Länder sich für Preisbewusste besonders lohnen.

Wenn die Blätter sich golden färben und der Duft vom Zimt in der Luft liegt – dann ist es höchste Zeit, seine Koffer für den Herbsturlaub zu packen. Bei den Deutschen stehen sonnenverwöhnte Destinationen wie Italien, Spanien und Frankreich ganz oben auf der Liste der meistgebuchten Reiseziele bei Interhome, dem Spezialisten für Urlaub im Ferienhaus. Um die Wahl der perfekten Destination zu erleichtern, hat Interhome die Preise für Produkte und Dienstleistungen in Spanien, Frankreich, Kroatien, den Dolomiten, an der toskanischen Küste sowie auf Sardinien untersucht – von Kaffee und Bier über Toilettenpapier und Hundefutter bis hin zur Kühltasche.

Genuss zum kleinen Preis

Den günstigsten – und vermutlich besten – Kaffee gibt es natürlich in Italien, besonders auf Sardinien und in der Toskana, zum Schnäppchenpreis von rund 2,80 EUR pro Packung. Auch bei Spaghetti führt kein Weg an Italien vorbei: In Sardinien kosten 500 g nur 0,90 EUR. Ein Glas Wein dazu? In der Toskana gibt’s die Flasche schon ab 4,50 EUR, und in Spanien sogar ab 2,95 EUR. Ganz anders sieht es bei Fast Food aus: In Spanien kostet ein Cheeseburger mit Pommes lediglich 3,50 EUR, während man in der Toskana 8,50 EUR und in den Dolomiten sogar 18,00 EUR bezahlen muss. Ein kühles 3-dl-Bier? In Spanien für unschlagbare 0,48 EUR im Supermarkt zu haben. Das günstigste Toilettenpapier findet man übrigens in Kroatien für 2,90 EUR.

Italien begeistert aber nicht nur mit kulinarischen Highlights, sondern auch mit erschwinglichen Freizeitmöglichkeiten. Wie wäre es mit einem Tagesausflug in der Toskana, bei dem man sich mit dem Fahrrad für nur 10,00 EUR auf Entdeckungstour begibt? Auch die Mietpreise für Autos sind dort mit 60,00 EUR pro Tag attraktiv und ermöglichen spontane Trips durch die malerischen Landschaften Italiens. Günstiger ist das Mietauto nur in Frankreich – hier kann man bereits ab 44,00 EUR pro Tag in einen Mietwagen steigen.

Wo es dem vierbeinigen Freund am besten geht

Gute Nachrichten gibt es auch für Haustierbesitzerinnen und -besitzer, die ihren Vierbeiner nicht zu Hause lassen wollen: Statt kiloweise Hundefutter im Reisegepäck zu verstauen, gibt es die Verpflegung für die Fellnase günstig vor Ort – zwischen 4,00 und 12,00 EUR in Spanien, Frankreich, Sardinien und den Dolomiten. Die Preise für Pet Sitting liegen in den günstigeren Destinationen wie Spanien bei etwa 20,00 EUR pro Tag. Ein entspanntes Gefühl für alle, die tagsüber auf Entdeckungstour gehen möchten, während ihre tierischen Freunde in guten Händen sind – und das noch dazu in einer Urlaubsunterkunft, in der der Vierbeiner bestens aufgehoben ist.

Workation: Warum nicht den Schreibtisch gegen die Sonnenliege tauschen?

Arbeiten ist gleich viel schöner, wenn der Blick aus dem Fenster auf eine azurblaue Küste fällt und man nach Feierabend auf einer Sonnenliege die Seele baumeln lassen kann. Doch um das „Work“ in Workation umzusetzen, kann es manchmal hilfreich sein, auch ausserhalb der Urlaubsunterkunft arbeiten zu können. Am günstigsten bleiben Reisende in Kroatien vernetzt: 1 GB Daten-Roaming kosten hier nur 10,00 EUR. So kann man jederzeit E-Mails checken beim flexiblen Erkunden der schönsten Spots. Wer lieber im Co-Working-Space arbeitet, findet in Italien Angebote zwischen 15,00 – 18,00 EUR pro Tag. In Spanien und Kroatien liegen die Preise bei rund 25,00 EUR pro Tag. Ideal, um mit anderen in Kontakt zu kommen und gleichzeitig produktiv zu bleiben.

Perfekt ausgestattet für den Strand

Für alle Wasserratten und Sonnenanbeter darf das richtige Zubehör für den perfekten Strandtag nicht fehlen. Sportliche Reisende können in Sardinien und in der Toskana ein Stand-up-Paddle schon für 15,00 EUR mieten. Der ikonische aufblasbare pinke Flamingo, den es in jedem kleinen Laden am Strand gibt, ist in Frankreich bereits für 8,99 EUR zu haben. Doch was wäre ein Strandtag ohne Verpflegung? Die Frage „Selbst mitbringen oder an der Strandbar kaufen?“ stellen sich früher oder später alle. Für Schnäppchenjägerinnen und -jäger ist die Antwort klar: Sandwiches belegen, in eine Kühltasche packen, und auf zum Strand! Doch wo bekommt man eine preiswerte Kühltasche, wenn man die eigene zu Hause vergessen hat? Mit nur 12,00 EUR für eine Kühltasche geht der Punkt dieses Mal an Kroatien – und ist damit deutlich preiswerter als Frankreich (19,00 EUR).

Egal ob Spanien, Frankreich, Italien oder Kroatien – die untersuchten Destinationen bieten allen Reisenden die Möglichkeit, einen traumhaften Urlaub zu verbringen, ohne das Budget zu belasten. Damit auch der Aufenthalt in der Urlaubsunterkunft sorglos abläuft, stehen die Ansprechpersonen der lokalen Interhome-Servicebüros jederzeit zur Verfügung. Sie bieten den Gästen umfassende Unterstützung bei allen Anliegen, sodass Reisende ihren Urlaub in vollkommener Gelassenheit genießen können.

*Alle Preise wurden im Frühling 2024 aufgezeichnet und können deshalb vom exakten aktuellen Preis abweichen.

