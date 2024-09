Ostsee bei deutschen Gästen ganz oben: Interhome verzeichnet 16 % mehr Buchungen

Sonne, Strand, erfrischendes Nass und stimmungsvolle Sonnenuntergänge über den Wellen – die perfekte Mischung für den Sommerurlaub. Unter deutschen Interhome-Gästen trenden drei Regionen in Europa.

Drei Regionen trenden in Europa in diesem Jahr besonders, wie die Buchungszahlen des Ferienhausanbieters Interhome zeigen. Ganz oben im Ranking der im aktuellen Geschäftsjahr zuwachsstärksten Urlaubsregionen am Meer liegt die deutsche Ostseeregion. 16 % mehr Buchungen von deutschen Urlauberinnen und Urlaubern als im vergangenen Jahr verzeichnete Interhome 2024 bislang im hohen Nordosten. Platz zwei beim Buchungsplus von Ferienhäusern und Ferienwohnungen geht an die Balearen mit einem Anstieg von 14,6 %. Position drei belegt Sardinien mit 9,9 % mehr Buchungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auf der Beliebtheitsskala der von deutschen Urlauberinnen und Urlaubern in 2024 meistgebuchten Ländern mit Meeresküste belegt Deutschland Platz zwei, vor Frankreich, Kroatien und Spanien. Platz eins geht an Italien.

Interhome baut Angebot an Ostseeküste aus

Im gesamten deutschen Ostseegebiet sind rund 350 Ferienhäuser und Ferienwohnungen über Interhome buchbar. Der Ferienhausanbieter beobachtet bereits seit längerem den Wunsch nach mehr Meer-Erlebnis an weitläufigen Ostseestränden und baut dort sein regionales Portfolio gezielt weiter aus. Allein auf der Sonneninsel Usedom sind aktuell mehr als 150 Ferienhäuser und Ferienwohnungen im Angebot. Ein neues lokales Servicebüro in Zinnowitz bietet Urlaubsgästen sowie Ferienhauseigentümerinnen und -eigentümern ein Rundum-Sorglos-Paket vor Ort. Bei allen Fragen zur Urlaubsunterkunft sowie für die Buchung von Zusatzleistungen wie z.B. Kinderbett oder weitere Handtücher wenden sich Gäste an das Team von Interhome. Die Mitarbeitenden unterstützen auch mit Tipps zur Freizeitgestaltung auf der Insel.

3 Interhome-Tipps für Urlaubs-Erlebnis unmittelbar am Meer

1) Tipp Ostsee:

Ferienwohnung in Ferienanlage „Mariandl am Meer“ **** für bis zu 6 Personen, Deutschland, Rügen, Ostseebad Binz, Objektnummer DE9070.669.5, sieben Nächte ab 2.566,00 EUR. Stilvoller Komfort im modernen Wohn-Ambiente in der luxuriösen Ferienanlage nur 100 m vom Strand. Dazu Schwimmbad, Wellnessbereich und viele Freizeitangebote wie Golf oder Fahrradfahren für den grenzenlosen Urlaubs-Genuss am Meer.

2) Tipp Mallorca:

„Finca L’Embat“ **** für bis zu 10 Personen, Spanien, Mallorca, Son Servera, Objektnummer ES8207.602.1, sieben Nächte ab 3.397,00 EUR. Große Villa mit direktem Zugang zum Meer. Luxuriöses Ambiente mit herrlichem Meerblick vom mediterranen Terrassengarten aus. Mit 7 Zimmern auch für große Familien geeignet.

3) Tipp Sardinien:

Ferienhaus „Ichnusa“ *** für bis zu 4 Personen, Italien, Sardinien, Valledoria, Objektnummer IT7030.240.1, vier Nächte ab 543,00 EUR. Ruhige Lage nur 50 m vom Meer, mediterraner Stil mit komfortabler Einrichtung und herrlicher Panoramasicht. Der perfekte Ort zum Seele baumeln lassen und neue Horizonte entdecken.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HHD GmbH

Frau Sabine Dächert

Heinrich-von-Stephan-Str. 25

79100 Freiburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)8152 917 4416

web ..: https://max-pr.eu/inter

email : daechert@max-pr.eu

Das Portfolio von Interhome besteht aus rund 40.000 Ferienhäusern und -wohnungen in über 20 Ländern und ist Teil von Hotelplan Group mit Sitz in Glattbrugg (CH). Diese wiederum ist zu 100% in Besitz der Migros, der größten Detailhandelsorganisation der Schweiz mit Sitz in Zürich. Die Nähe zum Vermietenden und zu den Gästen ist eine der Stärken von Interhome. Mit rund 200 lokalen Service-Büros (115 eigene Büros und 90 Partnerbüros) wird ein „Rundumsorglospaket“ vom persönlichen Kundenempfang bis zur vollständigen Verwaltung des Feriendomizils gewährleistet. Interhome ist seit knapp 60 Jahren der ideale Anbieter von individuellen Urlaubsunterkünften. Das vielfältige Angebot reicht vom einfachen Chalet oder Apartment bis hin zur exklusiv ausgestatteten Villa – am Strand, auf dem Land oder in den Bergen. Im Jahr 2023 generierte Interhome 9,4 Millionen Übernachtungen und erzielte einen Umsatz in der Höhe von CHF 389.7 Mio.. www.interhome.de

Pressekontakt:

PR-Agentur, max.PR e.K.

Frau Sabine Dächert

Am Riedfeld 10

82229 Seefeld

fon ..: +49 (0)8152 917 4416

web ..: https://max-pr.eu/

email : daechert@max-pr.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Eine neue Trendsportart kommt jetzt nach Deutschland Menschliche und künstliche Intelligenz im Teamwork: Die Gewinner des 2. CALVENDO KI-Kalender-Awards 2024