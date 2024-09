3D-Planung und 3D-Diagnostik in der Zahnmedizin und Implantologie

Wie modernste Technologien in der Zahnmedizin präzise Behandlungsabläufe ermöglichen und in Zukunft die Patientenergebnisse revolutionieren könnten. Tauchen Sie ein in die Zukunft der Zahnmedizin.

Dillingen, 03.09.2024 – High-Tech in der Zahnmedizin – schonend und präzise wie nie zuvor

Die Zahnklinik Saarland (Praxis Dr. Lamest) setzt neue Maßstäbe in der Zahnmedizin mit modernster 3D-Planung und 3D-Diagnostik. Die Nutzung der digitalen Volumentomographie (DVT) revolutioniert sowohl Diagnostik als auch Behandlungen und bietet Patienten eine bislang unerreichte Präzision und Schonung.

Die Revolution der Zahnmedizin: digitale Volumentomographie (DVT)

Die Zahnmedizin hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht, besonders durch den Einsatz der digitalen Volumentomographie (DVT). Bei der DVT handelt es sich um ein hochmodernes 3D-Röntgenverfahren, das es ermöglicht, detaillierte und präzise dreidimensionale Bilder z. B. des Kiefers und der Zähne zu erstellen. Dies verbessert die Diagnosemöglichkeiten erheblich und ermöglicht eine genauere Planung von Eingriffen. Für Patienten bedeutet dies durch die Früherkennung mittels DVT weniger invasive und schmerzhafte Behandlungen sowie eine schnellere Genesung.

Behandlungsbeispiele mit DVT

1. Implantologie: Bei der Planung und Platzierung von Zahnimplantaten ermöglicht die DVT als 3D-Planung eine millimetergenaue Bestimmung der Implantatposition. Ohne DVT ist der Eingriff oft komplizierter und das Risiko für Fehlplatzierungen höher.

2. Wurzelbehandlungen: Mit der DVT können Zahnärzte feinste Wurzelkanäle und eventuelle Entzündungen erkennen und behandeln, was die Erfolgsquote solcher Behandlungen signifikant erhöht.

3. Kieferorthopädie: Durch die präzisen 3D-Bilder können Zahnspangen und andere kieferorthopädische Geräte besser angepasst werden, was die Behandlungsdauer verkürzt und den Komfort für den Patienten erhöht.

Verständnis der wichtigsten miteinander verwandten Methoden im Bereich der 3D-Planung

– 3D-Implantologie: Nutzung dreidimensionaler Bilder zur genauen Planung und Durchführung von Zahnimplantaten.

– Digitale Volumentomographie (DVT): Ein 3D-Röntgenverfahren, das detaillierte Bilder von Kiefer und Zähnen liefert.

– Navigierte Implantologie: Einsatz von computergestützten Systemen zur genauen Platzierung von Implantaten.

– Guided Surgery: Chirurgische Eingriffe, die mithilfe von vorher erstellten 3D-Modellen präzise durchgeführt werden.

Diese Methoden ergänzen sich perfekt, indem sie eine präzise Planung und Durchführung von Eingriffen ermöglichen, die ohne diese Technologie deutlich schwieriger wären. Der Unterschied zu traditionellen Methoden ist erheblich: DVT-basierte Behandlungen sind schonender, präziser und oft weniger zeitaufwendig.

DVT-3D-Diagnostik: Der Besuch spezialisierter Praxen lohnt sich für die Patienten

Der Einsatz dieser modernen Technologien stellt allerdings für viele traditionelle Zahnarztpraxen eine Herausforderung dar, da erhebliche Investitionen in Geräte und Schulungen erforderlich sind. Patienten sollten allerdings nicht auf die Vorteile verzichten, die mit der DVT verbunden sind. Für sie ist es daher oft sinnvoll, eine spezialisierte Praxis wie die Zahnklinik Saarland aufzusuchen. Sie verfügt nicht nur über die notwendige technische Ausstattung für diese Form der 3D-Diagnostik, sondern auch über hochqualifizierte Fachzahnärzte und ein kompetentes Team, das regelmäßig geschult wird, um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben.

Über die Zahnklinik Saarland

Die ZahnklinikSaarland.de, unter der Leitung von Dr. Christian Lamest, bietet ein breites Spektrum an zahnmedizinischen Dienstleistungen, spezialisiert auf Implantologie, 3D-Planung und 3D-Diagnostik. Mit langjähriger Erfahrung und einer hohen Patientenzufriedenheit ist die Klinik eine der führenden Adressen für moderne Zahnmedizin in der Region.

Patienten profitieren hier von umfassender Beratung, modernster Technik und einer individuellen Betreuung, die Ängste nimmt und für zufriedenstellende Ergebnisse sorgt. Vereinbaren Sie jetzt Ihr erstes Beratungsgespräch und erfahren Sie mehr über die revolutionären Möglichkeiten der 3D-Planung und -Diagnostik in der Zahnmedizin.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

Herr Dr. Christian Lamest und Kollegen

Stummstraße 33

66763 Dillingen

Deutschland

fon ..: 06831-894440

web ..: https://www.zahnkliniksaarland.de/

email : kontakt@zahnkliniksaarland.de

Die Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie, welche zudem noch zahlreiche weitere zahnärztliche Praxen auf dem Gebiet der Zahnärztlichen Chirurgie und Implantologie betreut, befindet sich in Dillingen.

Pressekontakt:

Praxisklinik für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie

Herr Dr. Christian Lamest und Kollegen

Stummstraße 33

66763 Dillingen

fon ..: 06831-894440

web ..: https://www.zahnkliniksaarland.de/

email : kontakt@zahnkliniksaarland.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Eine neue Trendsportart kommt jetzt nach Deutschland Menschliche und künstliche Intelligenz im Teamwork: Die Gewinner des 2. CALVENDO KI-Kalender-Awards 2024