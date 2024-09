Interhome-Studie: Das sind Europas beliebteste Inseln auf Social Media

Mittlerweile ist Social Media ein fester Bestandteil bei der jährlichen Urlaubsplanung. Schon beim Relaxen auf dem Sofa kann man virtuell frühzeitig an ferne Traumstrände reisen.

Schnappschüsse auf Instagram und TikTok machen Lust zum Sprung auf die Urlaubsinsel. Interhome hat jetzt untersucht, welche der maritimen Fernweh-Destinationen auf der Wunschliste der Reisenden ganz oben stehen. Wohin die Reise der Interhome-Gäste in den Sommermonaten tatsächlich geht, zeigt eine Auswertung aktueller Buchungsdaten.

Auf Social Media gehören die Inselwelten Südeuropas zu den begehrtesten Zielen, um das perfekte Instagram-Foto zu shooten, doch unter den Top 20 ist auch eine Insel aus dem hohen Norden. Mit Abstand auf Platz eins rangiert Ibiza. Darauf folgen Sizilien, Mallorca, Teneriffa und Malta. Allerdings unterscheiden sich das Social-Media-Ranking und die tatsächliche Urlaubswahl, wie der Blick auf die Buchungsdaten von Interhome zeigt.

Hier geht die Inselreise im Urlaub wirklich hin

Bei den Buchungen deutscher Interhome-Gäste ist der Insel-Klassiker Mallorca die unangefochtene Nummer eins. Bereits an zweiter Position des Rankings liegt die Ostseeinsel Usedom. NNach aktuellen Buchungszahlen von Interhome sind das die zehn bei deutschen Gästen beliebtesten Urlaubsinseln in Europa:

1) Mallorca, Spanien

2) Usedom, Deutschland

3) Sardinien, Italien

4) Korsika, Frankreich

5) Rügen, Deutschland

6) Krk, Kroatien

7) Elba, Italien

8) Rab, Kroatien

9) Teneriffa, Spanien

10) Tysnes, Norwegen

Zwei Insel-Geheimtipps fernab der Touristenströme

Wer gerne abseits der beliebtesten deutschen Reiseziele umgeben von Meereswogen sein Inselglück sucht, für die hat Interhome zwei Geheimtipps.

Insel-Geheimtipp 1: Brac

Die kroatische Insel ist ein echtes Schmuckstück unter Europas Inseln. „Atemberaubende Natur und herrliche Strände laden zur maritimen Tiefenentspannung ein – Brac zählt für mich zu den Geheimtipps Europas“, sagt Denis Razov, Country Manager Kroatien von Interhome.

Insel-Geheimtipp 2: Île d’Oléron

„Die nordwestlich von Bordeaux und nahe der Garonne-Mündung gelegene Insel mit ihren feinen Sandstränden ist ein wahres Badeparadies. Aber auch die unberührte Natur und das reiche Kulturerbe machen die sogenannte Insel des Lichts zu einer attraktiven Urlaubsregion“, schwärmt Lionel Robles, Country Manager Frankreich von Interhome.

****

Zu den Studienergebnissen: Die Recherche basiert auf den Buchungsdaten von Interhome im Zeitraum November 2023 bis Mai 2024 für Anreisen zwischen November 2023 und Oktober 2024. Darüber hinaus wurden Hashtags europäischer Inseln sowohl auf Instagram als auch auf TikTok analysiert, um die auf Social Media beliebtesten Inseln zu ermitteln. Zu den Ergebnissen der Interhome-Studie.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HHD GmbH

Frau Sabine Dächert

Heinrich-von-Stephan-Str. 25

79100 Freiburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)8152 917 4416

web ..: https://max-pr.eu/inter

email : daechert@max-pr.eu

Das Portfolio von Interhome besteht aus rund 40.000 Ferienhäusern und -wohnungen in über 20 Ländern und ist Teil von Hotelplan Group mit Sitz in Glattbrugg (CH). Diese wiederum ist zu 100% in Besitz der Migros, der größten Detailhandelsorganisation der Schweiz mit Sitz in Zürich. Die Nähe zum Vermietenden und zu den Gästen ist eine der Stärken von Interhome. Mit rund 200 lokalen Service-Büros (115 eigene Büros und 90 Partnerbüros) wird ein „Rundumsorglospaket“ vom persönlichen Kundenempfang bis zur vollständigen Verwaltung des Feriendomizils gewährleistet. Interhome ist seit knapp 60 Jahren der ideale Anbieter von individuellen Urlaubsunterkünften. Das vielfältige Angebot reicht vom einfachen Chalet oder Apartment bis hin zur exklusiv ausgestatteten Villa – am Strand, auf dem Land oder in den Bergen. Im Jahr 2023 generierte Interhome 9,4 Millionen Übernachtungen und erzielte einen Umsatz in der Höhe von CHF 389.7 Mio.. www.interhome.de

Pressekontakt:

PR-Agentur, max.PR e.K.

Frau Sabine Dächert

Am Riedfeld 10

82229 Seefeld

fon ..: +49 (0)8152 917 4416

web ..: https://max-pr.eu/

email : daechert@max-pr.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Körpersprache: Die Bedeutung nonverbaler Signale und Blicke Produkte, die verbinden – Kooperation AGROsolution & BTU-Europe