Produkte, die verbinden – Kooperation AGROsolution & BTU-Europe

AGROsolution sichert sich Deutschland-Exklusivvertrieb von BTU-Produkten.

BTU-Produkte werden von der AGROsolution schon seit einigen Jahren mit Erfolg verkauft. Im August 2024 hat sich das Unternehmen mit dem langjährigen Geschäftspartner eine exklusive Vereinbarung für Deutschland ausgehandelt! Neben den etablierten Produkten – wie u.a. AGROSOL 2.0, AQUAsatis und der 4Plants-Produktgruppe – werden nun die BTU-Produkte exklusiv in Deutschland vertrieben.

Was sind die Beweggründe für diese Kooperation?

* Die AGROsolution ist überzeugt von der effizienten Wirkung der BTU-Bakterienprodukte.

* Der Vertrieb wird stets mit Produkten ausgebaut, die als perfekt für den Zukunftsmarkt gelten.

* Ziel der AGROsolution ist es, am Vertriebserfolg eines großen Players in Landwirtschaft und Sonderkulturen im Bereich von mikrobiologischen Präparaten mitzuwirken.

* Die Wirkung der BTU-Produkte kann mittlerweile durch viele Versuchsreihen bestätigt werden.

* Auch die Zahlen sprechen für sich: Die AGROsolution ist beeindruckt von der signifikanten Evidenzbasis zur Wirksamkeit der BTU-Produkte. Es gibt mehr als 2.300 durchgeführte Experimente auf mehr als 4,5 Mio ha Feldfrüchten!

Warum will die BTU die Zusammenarbeit?

* Die BTU ist bestrebt, mit strategischen Partnern zusammenzuarbeiten, die eine lange Erfolgs-Geschichte und eine starke Position in ihren Märkten haben.

* In den Jahren der Zusammenarbeit hat die AGROsolution Beständigkeit gezeigt und die Qualitätsentwicklung vorangetrieben, um die deutschen Landwirte bestens zu unterstützen.

* Das Team von AGROsolution verfügt über ein umfassendes Portfolio an Lösungen für Landwirtschaft und Sonderkulturen.

FAZIT:

Die BTU und AGROsolution sehen große Synergien hinsichtlich der Produkte, Know-how, Marktposition und Marktzugang.

Die Kombination aus fachlichem Know-how und langjähriger Vertriebsexpertise schaffen eine einzigartige Möglichkeit der Weiterentwicklung von Landwirtschaft und Sonderkulturen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AGROsolution GmbH

Frau Heidi Lackner

Prinz-Eugen-Str. 23

4020 Linz

Österreich

fon ..: +437327743660

web ..: https://www.agrosolution.eu

email : presse@agrosolution.at

Über 25.000 konventionell und biologisch agierende landwirtschaftliche Betriebe aus mehr als 12 Ländern sind bereits überzeugte Nutzer der AGROsolution-Produkte. Das Unternehmen setzt sich seit 16 Jahren für innovative Düngetechnologie und Pflanzenstärkungslösungen in der Landwirtschaft und im Gartenbau ein. Es gibt ein Patent und zahlreiche wissenschaftliche Nachweise in vielen, langjährigen Versuchsreihen. 2014 wurde mit dem Bau der Produktionsanlage in Linz ein weiterer wichtiger Grundstein für solides Wachstum gelegt. In der Folge wurde die Produktpalette um Biostimulanzien erweitert. Sie stärken die Pflanzen in ihrem Wachstum, verbessern die Nährstoffaufnahme und erhöhen ihre Stresstoleranz gegenüber biotischen und abiotischen Einflüssen.

Pressekontakt:

Agrosolution GmbH

Frau Mag. Heidi Lackner

Prinz-Eugen-Str. 23

4020 Linz

fon ..: 0043732774366-0

email : presse@agrosolution.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Interhome-Studie: Das sind Europas beliebteste Inseln auf Social Media RHEIN-MAIN KLASSIK 2024: 70 Old- und Youngtimer starten am 13. September auf dem Frankfurter Messegelände