RHEIN-MAIN KLASSIK 2024: 70 Old- und Youngtimer starten am 13. September auf dem Frankfurter Messegelände

Dreitägige Rallye führt durch Hessen und Rheinland-Pfalz / Highlight am Sonntag ist die LIVE-Durchfahrt durch den „ZDF-Fernsehgarten“ in Mainz

Schwabach, 10. September 2024 – Am Freitag geht’s endlich los: Dann startet um 15.30 Uhr die erste RHEIN-MAIN KLASSIK im Rahmen der Automechanika, dem international führenden Branchentreff für die Automobilwirtschaft, auf dem Frankfurter Messegelände. Von dort aus geht es für das neue und innovative Rallye-Format bis zum 15. September mit rund 70 Fahrzeugen auf die etwa 500 Kilometer lange Strecke von Frankfurt durch Hessen und Rheinland-Pfalz. Am Sonntag wartet dann ein mediales Highlight: Die RHEIN-MAIN KLASSIK durchfährt die Aufzeichnung des ZDF-Fernsehgartens und nutzt das Gelände zudem für eine Prüfung.

Die Zuschauer erwarten dort und entlang der Strecke viele Highlights der Automobilgeschichte: Als älteste Fahrzeuge gehen ein Opel Super 6 und ein Peugeot Eclipse aus dem Baujahr 1938 an den Start. Aber auch viele prominente Teilnehmer haben sich für die Ausfahrt angekündigt: Rennfahrer Christian Menzel sitzt in einem Lancia Delta Evo 1, FFH-Radio-Moderator Stefan Frech startet im Citroën DS, Günther Irmscher fährt in einem Opel Irmscher Ascona i2000, und Le-Mans-Classic-Sieger Frank Stippler steuert einen seltenen Ferrari 250 GT Cabriolet Serie II (von dem nur rund 200 Exemplare gebaut wurden) aus dem Jahr 1962.

Die Rallye startet am Freitag mit einem Prolog rund um „Mainhatten“ und durch den Taunus. Am Samstag geht die Route durch den Odenwald, inklusive einer Mittagspause und exklusiven Einblicken bei Reifen-Spezialist Pirelli, bevor das Teilnehmerfeld über Worms zur Zieleinfahrt auf dem Hofgut Laubenheimer Höhe fährt. Schließlich führt die Strecke zurück über den Rhein, mit der Zieleinfahrt und Siegerehrung beim Automobilclub von Deutschland (AvD), der in diesem Jahr sein 125-jähriges Jubiläum feiert.

Zu den Co-Gastgebern der RHEIN-MAIN KLASSIK gehören neben dem Veranstalter B&M Marketing die Messe Frankfurt, der AvD, TÜV SÜD und der Reifen-Spezialist Pirelli.

RHEIN-MAIN-KLASSIK – der Zeitplan (1. Fahrzeug):

Freitag, 13. September 2024

15:30 Uhr Start Messe Frankfurt

16:00 Uhr Bad Homburg

16:15 Uhr Friedrichsdorf

16:35 Uhr Hessenpark Neu-Anspach

17:30 Uhr Großer Feldberg Niederreifenberg

18:45 Uhr Etappenziel Messe Frankfurt

Samstag, 14. September 2024

9:30 Uhr Vorstart Messe Frankfurt

9:50 Uhr Restart Roßmarkt Frankfurt

10:20 Uhr Dietzenbach

11:50 Uhr Limes-Turm Vielbrunn

12:18 Uhr Höchst-Breuberg

14:50 Uhr Bensheim

15:25 Uhr Worms

16:50 Uhr Grolsheim

17:45 Uhr Etappenziel Hofgut Laubenheimer Höhe

Sonntag, 15. September 2024

9:00 Uhr Restart Hofgut Laubenheimer Höhe

9:45 Uhr Georgenborn (Parkplatz „Hohe Wurzel“)

10:30 Uhr Kemel

11:45 Uhr ZDF Fernsehgarten Mainz-Lerchenberg

13:15 Uhr Ziel AvD Frankfurt

Über das Rallyebüro von B&M

Seit 2020 ist das Rallyebüro, als Teil von B&M Marketing, Veranstalter der beiden arrivierten Rallyes für Oldtimer und Youngtimer BODENSEE-KLASSIK und HAMBURG-BERLIN-KLASSIK. 2024 kommt mit der RHEIN-MAIN KLASSIK ein neues Format in der Mitte Deutschlands dazu, 2025 die SALZBURGER-LAND KLASSIK.

Die Rallye-Strecken werden jedes Jahr neu festgelegt. Dabei geht es nicht um Geschwindigkeit. Das Motto lautet: „Reisen statt Rasen“. Wichtig ist die Vielfalt von Marken und Modellen, Baujahren und Preisklassen. Bei den teilnehmenden Privatfahrern, Entscheidern aus der Automobilbranche und Prominenten stehen Spaß und das emotionale Erlebnis im Vordergrund. Die Gleichmäßigkeits- und Zuverlässigkeitsrallyes sind geprägt von einer landschaftlich reizvollen Streckenführung, spannenden Wertungsprüfungen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.



