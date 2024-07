Wie wird man Partner von AGROsolution? Mit innovativen Produkten und Kundenschutz Vorteile sichern!

Partner von AGROsolution zu werden, bringt viele Vorteile!

Eigenständig, kompetent und regional – das sind Eigenschaften, die auf eine Zusammenarbeit mit der AGROsolution zutreffen. Um gut ins Team zu passen, sollten Bewerber bereits erfolgreich als freie Handelsvertreter im Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten tätig sein. Ziel ist es dann, das Produktangebot für die Kunden zu erweitern. Aber auch Landwirte, die ein 2. Standbein suchen, sind die ideale Besetzung!

Die Produkte von AGROsolution sind sowohl für die konventionelle als auch für die biologische Landwirtschaft geeignet. Die firmeneigene Palette umfasst alle wichtigen Produkte für eine zielgerichtete Düngung sowie innovative Lösungen für den biologischen Pflanzenschutz aller landwirtschaftlicher Kulturen.

Aufgaben und Profits für neue Partner:

* Die AGROsolution-Produkte im jeweiligen Umfeld bekannt machen.

* Kollegen und Landwirte rund um das Thema Düngung und biologische Alternativen oder Ergänzungen zu herkömmlichem Pflanzenschutz beraten.

* Passende Produkte empfehlen.

_Profit: Kurze Wege und individuelle Beratungen von „Kollege zu Kollege“ schaffen Freiräume in der Region!_

* Betreuung von regionalen Händlern, mit denen die AGROsolution bereits zusammenarbeitet.

_Profit: Neue Partner profitieren auch von den Händler-Erfolgen._

Die AGROsolution ist ein etabliertes, erfolgreiches und innovatives Unternehmen. Sie beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und mit dem Vertrieb von innovativen Düngetechnologien sowie biologischen Alternativen zum herkömmlichen Pflanzenschutz für sämtliche landwirtschaftliche Kulturen.

Neue Partner können folgende Vorteile erwarten:

* attraktives Vergütungssystem

* garantierten Kundenschutz

* innovative Produkte für die konventionelle als auch biologische Landwirtschaft

* patentierte Technologie als Alleinstellungsmerkmal

* freie Zeiteinteilung, auch als 2. Standbein möglich

* breiteste Produktpalette im Bereich Biostimulanzien

Interessenten bitten wir, sich unter office@agrosolution.eu oder über die Homepage zu melden. Wir freuen uns auf den Kontakt und eine mögliche Zusammenarbeit!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Agrosolution GmbH

Frau Mag. Heidi Lackner

Prinz-Eugen-Str. 23

4020 Linz

Österreich

fon ..: 0043732774366-0

web ..: https://www.agrosolution.eu

email : presse@agrosolution.at

Über 25.000 konventionell und biologisch agierende landwirtschaftliche Betriebe aus mehr als 12 Ländern sind bereits überzeugte Nutzer der AGROsolution-Produkte. Das Unternehmen setzt sich seit 16 Jahren für innovative Düngetechnologie und Pflanzenstärkungslösungen in der Landwirtschaft und im Gartenbau ein. Es gibt ein Patent und zahlreiche wissenschaftliche Nachweise in vielen, langjährigen Versuchsreihen. 2014 wurde mit dem Bau der Produktionsanlage in Linz ein weiterer wichtiger Grundstein für solides Wachstum gelegt. In der Folge wurde die Produktpalette um Biostimulanzien erweitert. Sie stärken die Pflanzen in ihrem Wachstum, verbessern die Nährstoffaufnahme und erhöhen ihre Stresstoleranz gegenüber biotischen und abiotischen Einflüssen.

