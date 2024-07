Ab sofort wieder bei der TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH verfügbar – Fachkraft für Haustechnik (TÜV)

Wir freuen uns, Ihnen unsere neu konzipierte Lehrgangsreihe Fachkraft für Haustechnik (TÜV) vorstellen zu können. Mit dieser können Sie noch flexibler Ihren Weiterbildungsbedarf decken.

Die Lehrgangsreihe „Fachkraft für Haustechnik (TÜV)“ wurde überarbeitet und wird nun wieder von der TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH angeboten.

Ein entscheidender Vorteil des neuen Konzeptes ist der modulare Aufbau der Lehrgangsreihe, das heißt die Kunden der TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH starten mit dem Grundmodul. In dem Grundmodul werden die Grundlagen für die technische Gebäudeausrüstung sowie die Technik zum Betreiben und die damit verbundenen Aufgaben im Bereich Haustechnik in 2 Tagen kompakt vermittelt. Nach einem Test, den die Teilnehmenden mit Sicherheit erfolgreich absolvieren, kann in den folgenden 18 Monaten eine weitere Qualifizierung durch zusätzliche Seminare erfolgen.

Für jede Qualifikation sammeln die Teilnehmenden Weiterbildungspunkte. Sobald die Teilnehmenden 4.000 Weiterbildungspunkte gesammelt haben, wird ein Zertifikat als „Fachkraft für Haustechnik (TÜV)“ ausgestellt. Unternehmen als auch die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, aus den verschiedensten Seminaren zu wählen.

Mit dieser Lehrgangsreihe bietet die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH ihren Kunden mehr Handlungsspielraum. Unternehmen können sich ganz einfach die von Ihnen präferierten Seminare als individuelle Weiterbildung zur Fachkraft für Haustechnik zusammenstellen.

Weitere Details zur neuen „Lehrgangsreihe Fachkraft für Haustechnik (TÜV)“ sind auf der Homepage der TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH zu finden: haustechnik.tuev-seminare.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH

Frau Saskia Orth

Am TÜV 1

66280 Sulzbach / Saar

Deutschland

fon ..: 06897506535

web ..: https://www.tuev-seminare.de/

email : saskia.orth@tuev-seminare.de

Die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH ist Teil der TÜV Saarland Unternehmensgruppe und als spezialisierter Dienstleister im Seminargeschäft tätig. Unter Wahrung der Werte Sicherheit, Integrität und Neutralität sowie den Interessen der Stakeholder (Gesellschaft, Gesellschafter, Kunden und Dozenten) entwickelt die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH innovative Konzepte für Seminare, Inhouse-Schulungen, Fachtagungen und Webinare, die zügig, qualitativ hochwertig und kundenorientiert umgesetzt werden und den höchsten Standards entsprechen. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Vermittlung praxisnaher Inhalte, der Beachtung individueller Kundenbedürfnisse und der Auswahl der zur Marke TÜV passenden (technisch orientierten) Themen.

