Weiterbildung besser planen – mit dem neuen eShop der TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH

Die neue Webseite der TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH bietet Kunden mehr Übersichtlichkeit und einfachere Bedienbarkeit.

Die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH freut sich, den erfolgreichen Relaunch ihrer Webseite bekannt zu geben. Seit dem 08. November 2023 haben Kunden die Chance, deutschlandweit Weiterbildung mit einer verbesserten Benutzererfahrung zu buchen.

Das Ziel war es, die Webseite für den Kunden übersichtlicher und bedienfreundlicher zu gestalten. Durch das neue Design und die optimierte Navigation können die Kunden nun schneller und einfacher alle wichtigen Informationen finden.

Ein besonderes Highlight ist die Einführung eines sogenannten Multi Checkouts. Kunden haben ab sofort die Möglichkeit, mehrere Seminare innerhalb eines Warenkorbs gleichzeitig zu buchen. Dies vereinfacht den Bestellprozess erheblich und reduziert den Buchungsaufwand für den Kunden deutlich.

Durch die Umstrukturierung der Webseite kann der Kunde noch leichter nach bestimmten Weiterbildungsangeboten in seiner Branche suchen und sich umfassend über diese informieren. Auch nach dem Relaunch ist es weiterhin möglich, für mehrere Seminare ein Angebot zu erstellen. Dies hat sich nach langer Testphase bewährt und wird von den Kunden gerne genutzt. Die Angebote können über den eShop selbst generiert werden, in Echtzeit wird das Angebot an die eMail-Adresse des Kunden versendet.

Der neue eShop ist ein weiterer Baustein auf dem Weg zur Digitalisierung der TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH. Bei diesem Baustein, wie auch bei allen noch folgenden, stehen für TÜV Seminare Kunde und Service im Vordergrund.

Neugierig geworden? Weitere Inhalte zum Unternehmen bzw. das gesamte Weiterbildungsangebot finden Sie unter: www.tuev-seminare.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH

Frau Saskia Orth

Am TÜV 1

66280 Sulzbach / Saar

Deutschland

fon ..: 06897506535

web ..: https://www.tuev-seminare.de/

email : saskia.orth@tuev-seminare.de

Die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH ist Teil der TÜV Saarland Unternehmensgruppe und als spezialisierter Dienstleister im Seminargeschäft tätig. Unter Wahrung der Werte Sicherheit, Integrität und Neutralität sowie den Interessen der Stakeholder (Gesellschaft, Gesellschafter, Kunden und Dozenten) entwickelt die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH innovative Konzepte für Seminare, Inhouse-Schulungen, Fachtagungen und Webinare, die zügig, qualitativ hochwertig und kundenorientiert umgesetzt werden und den höchsten Standards entsprechen. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Vermittlung praxisnaher Inhalte, der Beachtung individueller Kundenbedürfnisse und der Auswahl der zur Marke TÜV passenden (technisch orientierten) Themen.

