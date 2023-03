Die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH feiert 30-jähriges Jubiläum – Feiern Sie mit!

TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH feiert 30jährigen Erfolg im Weiterbildungssektor. Das Unternehmen ist bekannt für seine qualifizierten Weiterbildungen deutschlandweit.

Vor 30 Jahren, am 01. April 1993, wurde von der Siratec GmbH ein neuer Geschäftsbereich „Seminare“ gegründet. Im Januar 1998 erfolgte die Umfirmierung zur TÜV Saarland GmbH, nach weiteren 3 erfolgreichen Jahren erhielt das Unternehmen den heutigen Namen „TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH“. Heute werden berufliche Weiterbildungen über 4 Standorte (Sulzbach, Hattingen, Nürnberg, Bremen) deutschlandweit geplant und realisiert.

Was damals mit 20 Teilnehmern im ersten Seminar seinen Anfang fand, ist bis heute zu einem bedeutsamen Unternehmen im Weiterbildungssektor geworden. In 2022 wurden über 30.000 Teilnehmer in mehr als 3.600 Veranstaltungen geschult. Lebenslanges Lernen bedeutet mithalten, um einen Wissensvorsprung zu erhalten und diesen auszubauen, dies gilt auch für ein Unternehmen. Die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH hat sich stetig neu erfunden, das Portfolio an aktuelle Markttrends angepasst und sich im Bereich berufliche Weiterbildung etabliert.

Aktuelles Wissen wird von Experten in qualifizierten Weiterbildungen an die Teilnehmer vermittelt, hierbei steht der Praxis-Bezug klar im Fokus. Das Unternehmen stellt hohe Anforderungen an die eigenen Qualifizierungsangebote:

– Exzellente Qualität

– Orientierung an individuellen Anforderungen der Unternehmen

– Wissen um den Bedarf der Teilnehmer

– Einsatz von Experten nach Fachbereich

– Persönlich nah – Unterstützung von der Planung über die Realisation hinaus

In welchem Bereich Unternehmen und deren Mitarbeiter eine Weiterbildung benötigen, die Dozenten von TÜV Seminare wissen, wovon sie reden und vermitteln Know-How, das den Unterschied ausmacht. Die Dozenten, TÜV-Sachverständige oder Fachkräfte aus Industrie-, Energieversorgungs- oder Dienstleistungsunternehmen, verfügen über jahrelange Praxiserfahrung und stellen somit eine hervorragende Seminarqualität sicher.

Auf Qualifizierungen in folgenden Fachbereichen ist TÜV Seminare spezialisiert:

o Anlagentechnik / Instandhaltung

o Arbeitssicherheit

o Brandschutz

o Datenschutz / Informationssicherheit

o Elektrotechnik

o Energiemanagement

o Explosionsschutz

o Gebäudetechnik

o Hygiene

o Lager / Logistik / Einkauf

o Management / Führung

o Maschinenbau, Automatisierungs- & Produktionstechnik

o Qualitätsmanagement

o Umweltschutz

Die Weiterbildungen werden in vielen unterschiedlichen Schulungsformen angeboten. Unternehmen und Teilnehmer können wählen zwischen Seminaren, Webinaren, Vario-Seminaren, Lehrgangsreihen, Thementagen, Fachtagungen und Inhouse-Lösungen.

Ein Erfolgsmodell, wodurch TÜV Seminare Saarland in den letzten 30 Jahren zu einer Marke im Weiterbildungssektor geworden ist.

Weitere Infos zu der TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH und deren Portfolio: www.tuev-seminare.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH

Frau Saskia Orth

Am TÜV 1

66280 Sulzbach

Deutschland

fon ..: 06897506535

web ..: http://www.tuev-seminare.de

email : saskia.orth@tuev-seminare.de

Die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH ist Teil der TÜV Saarland Unternehmensgruppe und als spezialisierter Dienstleister im Seminargeschäft tätig. Unter Wahrung der Werte Sicherheit, Integrität und Neutralität sowie den Interessen der Stakeholder (Gesellschaft, Gesellschafter, Kunden und Dozenten) entwickelt die TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH innovative Konzepte für Seminare, Inhouse-Schulungen, Fachtagungen und Webinare, die zügig, qualitativ hochwertig und kundenorientiert umgesetzt werden und den höchsten Standards entsprechen. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Vermittlung praxisnaher Inhalte, der Beachtung individueller Kundenbedürfnisse und der Auswahl der zur Marke TÜV passenden (technisch orientierten) Themen. www.tuev-seminare.de

