Cannabis-Messe CannaFriends 2025: Early-Bird-Tickets jetzt verfügbar!

Die größte Cannabis-Messe Norddeutschlands CANNAFRIENDS 2025: Der Countdown läuft – Ab sofort startet der exklusive Early-Bird-Ticketverkauf!

Ilsede, 12. Dezember 2024 – CANNAFRIENDS 2025: Der Countdown läuft!

Die größte Cannabis-Messe Norddeutschlands öffnet vom 26. bis 28. September 2025 ihre Tore in der historischen Gebläsehalle Ilsede – und die ersten Highlights stehen fest!

Ab sofort startet der exklusive Early-Bird-Ticketverkauf. Die vergünstigten Tickets sind nur bis zum 23. Dezember 2024 verfügbar und bieten Cannabis-Enthusiasten und Interessierten die perfekte Gelegenheit, sich ihren Platz bei diesem außergewöhnlichen Event zu sichern. Parallel dazu können sich auch Unternehmen, Start-ups und Branchenführer für die begehrten Ausstellerflächen bewerben.

Was erwartet die Besucher auf der CANNAFRIENDS 2025?

Die CANNAFRIENDS ist nicht nur eine Messe, sondern ein einzigartiges Erlebnis, das die neuesten Trends, Produkte und Technologien der Cannabisbranche präsentiert. Hier trifft Innovation auf Community, und das Programm verspricht spannende Momente für alle Zielgruppen:

* Rund 100 Aussteller: Nationale und internationale Unternehmen präsentieren ihre Produkte, Dienstleistungen und Innovationen – von hochwertigen CBD-Produkten über Anbautechnologien bis hin zu Cannabis-Lifestyle-Accessoires.

* Über 40 Speaker: Experten und Vordenker der Cannabisbranche teilen ihr Wissen zu Themen wie Legalisierung, Anbau, medizinischer Nutzung und innovativen Technologien.

* Workshops & Seminare: Von DIY-CBD-Kosmetik bis hin zu Grow-Tutorials für Anfänger – lernen, experimentieren und erleben stehen im Fokus.

* Live-Gigs & After-Lounge: Musikalische Highlights und Networking in entspannter Atmosphäre sorgen für unvergessliche Abende.

* Outdoor-Festival: Die Bühne im Freien kombiniert das Flair eines Festivals mit dem informativen Charakter einer Messe.

* Game Area: Besucher können in der von DealersCup gestalteten Gaming-Area spielerisch Preise gewinnen und ihr Wissen testen.

10.000 Besucher erwartet – Jetzt Early-Bird-Tickets sichern!

Mit einem Rekordbesuch von rund 10.000 Gästen rechnen die Veranstalter für 2025. Die Early-Bird-Tickets sind die perfekte Gelegenheit, um Teil dieses einzigartigen Events zu werden – ideal auch als Weihnachtsgeschenk für Cannabis-Interessierte. Schnell sein lohnt sich: Die vergünstigten Tickets sind nur bis zum 23. Dezember 2024 exklusiv auf unserer Website www.canna-friends.de erhältlich.

Ein gute Chance für Aussteller – Bewerbungen jetzt möglich

Die CANNAFRIENDS 2025 bietet eine Plattform für Unternehmen, um ihre Produkte und Dienstleistungen einem großen Publikum zu präsentieren. Vom Start-up bis zum etablierten Branchenführer – die Messe ist der Treffpunkt für alle, die die Zukunft der Cannabisbranche aktiv mitgestalten wollen.

Vorteile für Aussteller:

* Reichweite: Mit rund 10.000 erwarteten Besuchern aus dem In- und Ausland eine optimale Plattform zur Präsentation.

* Zielgruppenorientierung: Fachbesucher, Konsumenten und Investoren an einem Ort.

* Vielfältige Sponsoring-Möglichkeiten: Von Werbebannern bis hin zu individuellen Platzierungen.

Weitere Informationen zur Anmeldung und den Standoptionen finden Sie auf unserer Website: www.canna-friends.de

Historische Gebläsehalle: Ein einzigartiger Veranstaltungsort

Die Gebläsehalle Ilsede, zentral gelegen zwischen Hannover, Braunschweig und Hildesheim, bietet mit ihrer beeindruckenden Industriekulisse den perfekten Rahmen für die CANNAFRIENDS 2025. Mit 450 kostenfreien Parkplätzen und einer optimalen Anbindung an den Nahverkehr ist die Location sowohl für Besucher als auch Aussteller ideal.

Ein Event für die Community – von der Community

Die CANNAFRIENDS versteht sich als Brücke zwischen der aufstrebenden Cannabisbranche und den Menschen, die diese Branche formen. Von medizinischen Experten über Konsumenten bis hin zu politischen Akteuren – das Event schafft Raum für Austausch, Bildung und Inspiration.

Jetzt Tickets sichern und dabei sein!

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, ein Teil der CANNAFRIENDS 2025 zu werden. Ob als Besucher oder Aussteller – lassen Sie sich von der Atmosphäre, den Inhalten und der Community begeistern.

JOINT US!

