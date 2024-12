Erster Hotel-Podcast im Sauerland/ Walk & Talk mit spannenden Gästen

Eine ganz besondere Premiere kommt aus dem Sauerland: Der erste Hotel-Podcast ist da – „Walk & Talk“ heißt er.

Eine besondere Premiere kommt aus dem Sauerland: Seit diesem Herbst veröffentlicht das traditionelle Berghotel Hoher Knochen in Schmallenberg den ersten Hotel-Podcast: „Walk & Talk“ heißt er. Er ist der erste Hotel-Podcast – auf jeden Fall im Sauerland. Jeden Monat erscheint eine neue Folge. Der rote Faden: Die Liebe der Gesprächspartner zur schönen sauerländischen Natur. Die Idee zu diesem Podcast hatte ein Hotelgast mit journalistischen (Radio)-Wurzeln, der sich unsterblich ins Sauerland verliebt hat: Thorsten Hup aus dem Ruhrgebiet. Das besondere Podcast-Konzept: Während eines etwa 60-minütigen Spaziergangs, der immer am Berghotel Hoher Knochen startet, erzählen besondere Gäste und spannende Menschen Geschichten aus ihrem Leben.

Alle lieben die markant-angenehme Radio-Stimme des Podcasts Moderators

Die „Chefs“ des Berghotels, Bernhard Kevekordes, der das Hotel seit 1990 führt, und Kristin Werner, machen den Anfang und sprechen über ihr Credo als Vollblut-Gastgeber und auch über die Herausforderungen und besonderen Erlebnisse als Hoteliers im Jahre 2024 und im Sauerland.

Die freiheitsliebende Rezeptionistin Anja Schmitz verrät in einer anderen Folge, warum sie während ihrer Arbeitswoche im eigenen Wohnmobil namens „Herr Nilsson“ auf dem Hotelparkplatz nächtigt.

Erfinder und Sauerland-Liebhaber Richard Unger erzählt von der weltweit ersten HandIngwerpresse, die er entwickelt und auf den Markt gebracht hat und rät dazu, morgens unbedingt zu duschen, weil ein solches Ritual das Leben verändern kann. Im Podcast erzählt er auch, warum er sich (bisher) gegen einen Auftritt in der TV-Show „Höhle der Löwen entschieden hat.“

Meinolf Pape, Chef vom bekannten „Wetterportal Sauerland“ erklärt in der vierten Episode zum Beispiel, wie Wetter vorher gesagt wird, wie der mystisch-geheimnisvolle Nebel am Hohen Knochen im Sauerland entsteht, wie teuer eine einzelne Schneekanone ist (mehr als ein Mittelklasseagen) und wann es wieder Schnee geben wird.

Ganz neue Podcast-Folgen werden Anfang 2025 erscheinen: Mit einer Züchterin, die die Hunderasse der Schafpudel vor dem Aussterben gerettet hat. Und eine andere Folge mit einer Schlaf-Expertin für Babys und Kleinkinder, die von besonders geplagten, übernächtigten Eltern sogar eingeflogen wird.

Alle Podcast Folgen sind abrufbar über die Hotelwebsite Berghotel Hoher Knochen oder über Spotify, Apple Podcast und YouTube & Co.

In der aktuellen Podcast-Folge: Neuer Chef-Koch mit Michelin 3-Sterne und Formel 1-Historie kommt auf den Berg/ Mit der schwedischen Königgin ist er per Du

In der ganz aktuellen Podcast-Folge nimmt uns der neue Chefkoch des Westfelder Hotels mit in sein bewegtes Leben: Der 57-Jährige, der mit der schwedischen Königin per Du ist, nennt sich Maître Olivier. Ein weit gereister Koch, verwurzelt in der französischen Küche. Bisher hat er viele Jahre in Drei-Sterne-Restaurants in Frankreich, Belgien, der Schweiz und Schweden gearbeitet. Sein neuer Plan auf dem Hohen Knochen: „Ich komme zwar ursprünglich aus der Sterne-Gastronomie, aber ich will hier oben auf dem Berg keine Michelin-Küche neu erfinden, sondern einfach: gut bürgerlich, lecker, frisch gekocht mit tollen Produkten – und dazu braucht man keinen Kaviar.“ Aus diesem Grund hat er fast vergessene Klassiker auf die Karte gesetzt: Tafelspitz in eigener Brühe, Boeuf Stroganoff, Zürcher Geschnetzeltes oder Lachs in frisch gekochter Hummersauce. Warum der in Paris geborene Maître Olivier in einem herrlich einsam gelegenen Hotel hoch auf einem Sauerländer Berg arbeiten möchte? Ganz einfach: Weil er in seiner erreichten Lebenslage Inspirationen in der Natur zu finden weiß, weil er im Keller des

Hauses das Tafelsilber der Familie Kevekordes entdeckt hat und das kulinarische Wachküssen aus dem Dornröschenschlaf so sehr mag.

Maître Olivier und das Berghotel Hoher Knochen laden ab sofort zum Start der neuen Küchen-Saison ein. Zur Weihnachtszeit und zwischen den Jahren gibt es auch spezielle Termine zum heiteren Plätzchenbacken für Groß & Klein. Ganz neu ist übrigens auch das „Kochen mit Olivier“ ab Januar 2025 – hier gibt der erfahrene Koch sein Wissen & Können an seine Gäste weiter.

Appetit bekommen? Die ganz aktuelle Podcast-Folge „Walk & Talk“ mit Maître Olivier ist unter www.berghotel-hoher-knochen.de/podcast oder über Spotify, Apple Podcast oder YouTube abrufbar.

Der Sauerland-Podcast ist tatsächlich keine stumpfe Hotelwerbung, sondern handelt von besonderen Menschen und deren Lebensgeschichte(n) und thematisiert den Zauber der Sauerländer Natur.

_Infos _

Alle Podcast-Folgen: www.berghotel-hoher-knochen.de/podcast

Berghotel Hoher Knochen: www.berghotel-hoher-knochen.de

Liebe Journalisten, liebe Medienvertreter,

eine drei-minütige Hörprobe als Zusammenschnitt aus der aktuellen „Walk & Talk“ Podcast-Folge mit spannenden O-Tönen von Maître Olivier hängt für Sie als MP3-Datei der Mail an.

Über Ihr Interesse an unserem Hotel-Podcast und unserem neuen Küchenchef freuen wir uns. Interviewanfragen richten Sie bitte an die Berghotel-Inhaber Bernhard Kevekordes oder Kristin Werner: 02975 850 oder per Email: direktion@hoher-knochen.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Berghotel Hoher Knochen

Herr Bernhard Kevekordes

Hoher Knochen 1

57392 Schmallenberg

Deutschland

fon ..: 02975-850

web ..: http://www.berghotel-hoher-knochen.de

email : direktion@hoher-knochen.de

Das 4-Sterne Berghotel Hoher Knochen ist ein besonderer Kraftort für die äußere und die innere Welt. Wir schaffen Raum für Stille, um mehr zu hören. Geben Ihnen Platz für Ruhe, wenn Sie sie brauchen. Sie können im umliegenden Wald wandern, in Winterberg Ski fahren oder im Wellnessbereich entspannen. All das kann Ihnen unser Berghotel bieten. Familiengeführt seit 1952.

Sie haben die Freiheit, immer genau das zu tun, wonach Ihnen gerade ist. Um den Rest kümmern wir uns. Wir sind ein Familienhotel mit Geschichte, ideal für Familien mit Kindern, Hunden, aber auch für Freunde, Paare oder Singles.



Pressekontakt:

Berghotel Hoher Knochen

Herr Thorstep Hup

Hoher Knochen 1

57392 Schmallenberg

fon ..: 01782342341

email : thorstenhup@icloud.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Automatisierung hilft nun Steuerberatern beim Zeitgewinn Wissenschaftsstadt Guangming: Wissenschaft im Dienste der Industrie, Innovation im Dienste der Zukunft