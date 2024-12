Wissenschaftsstadt Guangming: Wissenschaft im Dienste der Industrie, Innovation im Dienste der Zukunft

Am 5. Dezember wurde das Guangming Science City Forum 2024 im Guangming Cloud Valley International Convention Centre eröffnet.

Das führende intellektuelle Ressourcen aus dem In- und Ausland und die besten Köpfe aus Wissenschaft und Technologie, Bildung und Industrie zusammenbrachte. Unter dem Motto „Fusion“, „Collaboration“ und „Initiative“ wurde er von der städtischen Volksregierung von Shenzhen ausgerichtet und umfasste eine Plenarsitzung sowie mehrere parallele thematische Foren, die in der Guangming Science City und in Hongkong stattfanden.

Während der Eröffnungszeremonie wurde die erste Reihe von wichtigen wissenschaftlichen und technologischen Infrastrukturinitiativen gestartet, darunter die Infrastruktur für synthetische Biologie, die Infrastruktur für Gehirnwissenschaften und das multiphysikalische Instrument der Spallationsneutronenquelle Chinas (gemeinsame Konstruktion eines hochauflösenden Hochfluss-Neutronenpulverdiffraktions-Spektrometers mit dem CSNS), wodurch die Transformation der Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung beschleunigt wird. Die Einweihung der wissenschaftlichen Forschungs- und Anwendungseinrichtung für Materialien und Geräte für besondere Umgebungen und des Level 3 Biosicherheitslabors wird Industrien wie Luft- und Raumfahrt, Meerestechnik, Kernenergie und Nuklearenergie in Shenzhen und der Guangdong-Hong Kong-Macao Great Bay Area (GBA) stimulieren. Der Interaktionsmechanismus zwischen der Kooperationszone für wissenschaftliche und technologische Innovation Hetao Shenzhen-Hong Kong, dem Shenzhen Park und der Wissenschaftsstadt Guangming wurde veröffentlicht und die Volksregierung des Bezirks Guangming und die Südchinesische Landwirtschaftsuniversität (SCAU) unterzeichneten ein Rahmenabkommen über die Zusammenarbeit beim gemeinsamen Bau des Forschungsinstituts Shenzhen der SCAU, wodurch das Wissenschafts- und Bildungspotenzial weiter freigesetzt wird.

In Übereinstimmung mit den Managementregeln der Stadt Shenzhen wird Guangming Science City seine Innovationsressourcen öffnen und mit wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Einzelpersonen aus der ganzen Welt teilen, wobei alle Einrichtungen online über bestimmte Plattformen gebucht werden können.

Es wird davon ausgegangen, dass die Wissenschaftsstadt Guangming die Pilotzone des kompletten nationalen Wissenschaftszentrums der GBA ist, ein Wachstumspol der Innovation für Shenzhen, um wichtige wissenschaftliche Einrichtungen zusammenzulegen, ein komplettes regionales Innovationsökosystem aufzubauen und ein Vorreiter der zukünftigen wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung zu sein. In den letzten Jahren hat sich Shenzhen mit dem Ziel, eine „Wissenschaftsstadt von Weltklasse“ aufzubauen, verpflichtet, die nationale Strategie zur Autonomie und Stärkung von Wissenschaft und Technologie zu unterstützen, indem es den Aufbau der Wissenschaftsstadt Guangming durch eine stadtweite Anstrengung erleichtert hat.

