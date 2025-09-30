Gold und Olympia

In Mailand und Cortina wird um Gold, Silber und Bronze gekämpft. Die Medaillen wurden nachhaltig hergestellt.

Nachdem Gold und Silber so enorm im Preis gestiegen sind, sollte man die Medaillen näher unter die Lupe nehmen. Die Zusammensetzung der Medaillen geschieht nach einer langjährigen Formel. Die Goldmedaille besteht aus einer Silberbasis mit einer dünnen Goldschicht. Dabei muss sie mindestens sechs Gramm Feingold enthalten, das Silber muss einen Reinheitsgrad von rund 92,5 Prozent besitzen. So enthält die Goldmedaille also nur gut ein Prozent des Gesamtgewichts in Gold. Der Zweitplatzierte bekommt reines Silber und für den Drittplatzierten bleibt Bronze auf einer Kupferbasis.

Da die Feinunze Gold zirka 5.000 US-Dollar kostet, beträgt der Goldanteil wenige hundert US-Dollar. Der in den vergangenen zwölf Monaten um etwa 150 Prozent gestiegene Silberpreis erhöht jedoch den Wert der Silber- und Goldmedaillen deutlich. Für die Olympischen Spiele (mit Paralympischen Spiele) wurden für die 1.146 Medaillen rund 382 Kilogramm Silber (12.280 Unzen etwa) benötigt. 73 Feinunzen Gold wurden verarbeitet. Die Bronzemedaillen verschlangen ungefähr 153 Kilogramm Kupferlegierung. Alles wurde aus recyceltem Material und mit erneuerbarer Energie hergestellt.

Trotz der Schwankungen aktuell bei den Silber- und Goldpreisen, zeigt der langfristige Trend bei Edelmetallen unbestreitbar nach oben. US-Shutdown-Fragen erinnern an die enorme Staatsverschuldung der USA, damit einen Faktor, der den Goldpreis antreibt. Dazu kommen anhaltende wirtschaftliche und geopolitische Turbulenzen, Inflationsängste und Entdollarisierung. Und so setzen viele Analysten, wie beispielsweise die von BMO Capital Markets, auf einen steigenden Goldpreis. Die Preisprognosen für Gold und Silber haben sie nach oben korrigiert, schön auch für Goldgesellschaften.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver-ltd/ – startete Anfang des Jahres erfolgreich mit der Produktion auf seinem Guitarra-Projekt (Gold und Silber) in Mexiko. Der Fokus liegt jetzt auf Produktionssteigerung und Kostenminimierung. Kürzlich hat das Unternehmen noch eine zweite Silberminen-Akquisition in Mexiko getätigt, welche drei vollständig genehmigte Untertagebergwerke und eine Flotationsanlage umfasst.

Fortuna Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im dritten Quartal 2025 konnten mehr als 72.000 Unzen Gold produziert werden. Die Mine im Senegal punktet mit sehr guten Bohrergebnissen, eine Bauentscheidung soll es im zweiten Quartal 2026 geben.

