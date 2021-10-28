Gold ist unvergänglich

Die Preisdynamik beim Gold war in der letzten Zeit enorm. Zur Absicherungsfunktion scheinen nun spekulative Faktoren hinzugekommen zu sein.

Die Ansicht einiger Analysten, die Funktion des Goldes als sicherer Hafen gelte nur noch eingeschränkt, kann nicht geteilt werden. Das Auf und Ab des Goldpreises scheint zwar eine Herausforderung für Investoren gewesen zu sein, aber auf längere Sicht waren Anleger mit Gold immer auf der Gewinnerseite. Man muss sich nur die Preisentwicklung des Edelmetalls über die letzten Jahrzehnte anschauen. Da ergibt sich eine besondere Wertstabilität, die man erst suchen muss. Schwankungen im Preis gab es schon immer, in der letzten Zeit waren sie halt ausgeprägter.

In den 1970er-Jahren stieg der Goldpreis stark, nachdem das Ende des Bretton-Woods-Systems eingeleitet wurde. Trotz folgender Jahre mit Preisschwankungen, blieb der Preis langfristig stabil. Gold hat immer von Inflationsängsten und unsicheren geopolitischen Gemengelagen profitiert, zum Beispiel von der Finanzkrise. Die Faszination des Goldes dürfte sich weiter fortsetzen.

Immer wieder sorgen Funde von alten Goldschätzen zu Recht für Aufsehen. Ob es 1.500 Jahre alte Goldanhänger und Schmuckstücke in Norwegen waren, ein mittelalterliches Siegel, das in Großbritannien entdeckt wurde oder ein angelsächsischer Schatz, der möglicherweise Teil eines rituellen Tötungsopfers war, wahre Schätze überdauern die Zeit. Gold hat einen besonderen Stellenwert und ist so aktuell wie vor langer Zeit und heute für eine breite Anlegergemeinde von Interesse. Dies gilt auch für die Aktienwerte von Goldunternehmen.

Gold X2 Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-x2-mining-inc/ – verfügt über das fortgeschrittene Moss Goldprojekt (Gold, Silber, Kupfer) in Ontario. Zu 100 Prozent im Alleineigentum, ist das Projekt mit bester Infrastruktur ausgestattet und punktet mit sehr guten Bohrergebnissen. Zudem hat Gold X2 Mining Kesselrun Resources übernommen, damit das Huronian Gold Projekt und so das Landpaket vom Moss-Projekt erweitert.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/– besitzt unter anderem das Vorzeigeprojekt Cariboo Gold (Kanada, 100 Prozent) Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 starten. Bestens finanziert läuft ein 70.000-Meter-Bohrprogramm auf Cariboo, um ein potenzielles Ressourcenwachstum zu untersuchen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold X2 Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-x2-mining-inc/ ) und Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

