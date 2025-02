Gold und Silber sind unvergänglich

Wertvolle Gold- und Silbermünzen werden immer wieder gefunden. Heute erfreuen die Edelmetalle die Investoren.

Bei der Restaurierung einer gotischen Kirche in Sachsen-Anhalt wurden 818 Gold- und Silbermünzen gefunden. Versteckt war der Schatz im Bein einer Statue, er stammt aus dem 17. Jahrhundert und wurde vermutlich während des dreißigjährigen Krieges dort hingebracht. So diente damals die Kirche als sicherer Hafen für das Vermögen, auch heute sind Gold und Silber als sichere Häfen anerkannt. Für damalige Verhältnisse war der Wert des versteckten Schatzes viel höher als das, was ein Bergmann in einem Jahr hätte verdienen können. Auch aus der Römerzeit werden immer wieder Gold- und Silbermünzen ausgegraben wie jüngst in den Niederlanden. Sie stammen aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Von den insgesamt 400 Münzen waren 115 aus Gold und andere aus Silber.

Gold und Silber sind also unvergänglich, ebenso ihr Wert. In Polen wurden einmal Silbermünzen auf einem Feld ausgegraben, die rund 1.200 Jahre in ihrem Versteck schlummerten. Geprägt wurden sie im Karolingerreich und waren vermutlich einmal Teil eines historischen Lösegeldes. Paris sollte vor einer Invasion der Wikinger gerettet werden, so glauben die Archäologen. Denn die Münzen stammten wohl aus der Wikinger-Handelsstadt Truso. Und im achten Jahrhundert haben nordische Angreifer oft Gebiete des Karolingerreichs angegriffen. Es gibt viele Schätze, die immer noch vermisst werden. Aber eines ist klar, Gold und Silber sind heute für Investoren und auch Zentralbanken ein probates Werterhaltungsvehikel, das Sicherheit verleiht. Nun nähert sich der Preis des Edelmetalls der magischen 3.000 US-Dollar-Marke. Investments in Edelmetalle und in Goldminenunternehmen gehören jedenfalls in ein gut gemischtes Portfolio. Da gäbe es beispielsweise Revival Gold oder Southern Cross Gold.

Revival Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/revival-gold-inc/ – besitzt zwei Goldsysteme mit mehreren Millionen Unzen Gold. Das Unternehmen arbeitet in Utah am Goldprojekt Mercur und bereitet die Genehmigungsverfahren vor. Beim Goldprojekt Beartrack-Arnett laufen die Explorationsbemühungen.

Southern Cross Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/southern-cross-gold-consolidated-ltd/ – verfügt über das Sunday Creek Projekt im australischen Bundesstaat Victoria, das als hervorragende und hochgradige Explorationsentdeckung gilt. Als Nebenprodukt ist Antimon enthalten. Weitere Projekte liegen in Australien und Queensland.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Southern Cross Gold (- http://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -).

