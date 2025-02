Millionen Tonnen von Metallen nötig

Die Energiewende wird Metalle für die CO2-arme Infrastruktur verschlingen. Kupfer und Batteriemetalle sind gefragt wie nie.

Von Kabeln bis zu Windturbinen – Kupfer ist das Metall der Zukunft. Sinkende Kupfergehalte in den Minen und die gewaltige Nachfrage werden Kupfer und damit die Kupferminenbetreiber attraktiver werden lassen. Für die E-Auto-Batterien sind Lithium und Kobalt unverzichtbar. Auch Nickel wird für die Produktion von E-Fahrzeugen gebraucht. Der Bedarf an grünen Metallen wird die Weltkarte der Bergbaubranche verändern. Der größte Kobaltlieferant der Erde, die Demokratische Republik Kongo, punktet nicht gerade mit sozialverträglichen und nachhaltigen Abbaumethoden. Da kommen Nickel und Kobalt aus „guten“ Bergbauländern wie Kanada gerade recht.

Dort gibt es beispielsweise die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ -. Das Crawford-Nickel-Kobalt Sulfid-Projekt des Unternehmens gehört zu den größten weltweit und es liegt in Ontario, Kanada.

Global steigen der Strombedarf und die erneuerbaren Energien ebenso wie die Elektromobilität. In 2024 erreichte die Gesamtkapazität, der für die E-Autos und Hybrid-Autos produzierten Batterien weltweit über 890 GWh, somit ein Wachstum von mehr als 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Da bis 2030 ein 90prozentiger Anstieg der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien prognostiziert wird, sind Batterierohstoffe in immer größerem Maße notwendig. Denn mit diesem Wachstum steigt auch die Nachfrage nach Stromspeichern.

Batterierohstoffe, darunter unter anderem Nickel und Kupfer sind das Geschäft von Green Bridge Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-metals-corp/ -. Dabei konzentriert sich das Unternehmen besonders auf die Chrome-Puddy-Liegenschaft in der Thunder Bay Mining Division, Ontario, Kanada. Puddy ist wohl am weitesten fortgeschritten, ein weiteres Projekt in Minnesota (USA) besitzt ebenfalls großes Potenzial.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -) und Green Bridge Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/green-bridge-metals-corp/ -).

