Globale Investmentbank hebt Prognose für Goldpreis an

Goldman Sachs hat nun seine Goldpreisprognose für das Ende des Jahres von 2.890 auf 3.100 US-Dollar je Unze angehoben.

„Go for Gold“, dies gelte weiter, so die Aussage der Investmentbank. Der Grund für einen steigenden Goldpreis liege, so Goldman Sachs, vor allem in der hohen Nachfrage der Notenbanken. Gleichzeitig steigen die Bestände der börsengehandelten Fonds an. Und wenn die Zollsorgen und die politischen Unsicherheiten so gravierend wie jetzt bestehen bleiben, dann wäre auch ein Preis von 3.300 US-Dollar bis zum Jahresende möglich. Bisher sei man von Goldkäufen der Zentralbanken von im Schnitt 41 Tonnen monatlich ausgegangen. Jedoch seien 50 Tonnen pro Monat realistischer. Langfristige Goldinvestitionen werden, auch wenn es zu Preisrückgängen kommen sollte, auch in Zukunft für eine starke Absicherung sorgen. Es sind die immensen US-Schulden, Inflationsängste und Sorgen bezüglich fiskalischer Risiken, die die Investoren in den Goldbereich drängen. Und sollten sich politische Unsicherheiten noch verstärken, könnte Gold im Wert sogar noch höher steigen.

Wirtschaftliche Spannungen existieren in vielen Volkswirtschaften und auch wirken hohe Inflationsraten teils noch nach. Notenbanken senken den Zins nun in kleinen Schritten, dies ist positiv für die Entwicklung des Goldpreises, denn damit sinken die Opportunitätskosten beim Halten von Gold. Goldinvestments sollten also auch jetzt noch sinnvoll sein, das gilt besonders für die Werte von Goldunternehmen. Teilweise sind sie mit dem Anstieg des Goldpreises schon etwas nach oben gegangen, aber da dürfte noch viel Luft sein. Dies gilt beispielsweise für Miata Metals oder Skeena Gold & Silver, zwei bestens aufgestellte Unternehmen.

Miata Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-corp/ – kümmert sich um das Goldprojekt Sela Creek in Suriname und das Nassau Goldprojekt in Suriname. Weitere Beteiligungsmöglichkeiten hat die Gesellschaft im Blick.

Skeena Gold & Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-silver-ltd/ – entwickelt das Gold-Silber-Projekt Eskay Creek im Goldenen Dreieck in British Columbia, ein Weltklasseprojekt. Die Nebenproduktion von Silber wird wohl sogar primäre Silberminen übertreffen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -) und Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neues Gesundheitszentrum in Neuss: Romatem Europe GmbH setzt auf Bewegung als Schlüssel zur Gesundheit Yukon Metals gibt Explorationspläne 2025 für AZ und erste Bohrkampagne bei Chair Mountain bekannt