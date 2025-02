Die goldene Gelegenheit – Royalty-Unternehmen

Obwohl sich die Goldpreise in einem Bullenmarkt befinden, bleibt das Interesse an Goldaktien noch zurück.

Die Zentralbanken haben die jüngste Goldpreisrallye befeuert, nun kommen auch vermehrt westliche Investoren zurück. Aber das Interesse an Goldaktien scheint noch gering. Das könnte die Gelegenheit für Anleger sein. Als besonders lukrative Anlagemöglichkeiten werden Goldaktien wohl vermutlich erst dann betrachtet, wenn der jetzige Goldbullenmarkt seinen Höhepunkt erreicht hat. Noch sind Goldminenaktien günstig, etwa ähnlich wie in den Jahren 1999 bis 2000, als die europäischen Zentralbanken als Verkäufer auftraten. Warum bei steigenden Goldpreisen das Interesse der Investoren an Goldminenwerten (noch) gering ist, ist eigentlich nicht zu verstehen. Anfang 2021 haben Anleger aufgrund steigender Realzinsen Goldbestände liquidiert. Gleichzeitig begannen die Zentralbanken ihre Goldreserven zu vermehren. Im dritten Quartal 2022 lag der Goldpreis rund 20 Prozent unter seinem Höchstpreis. Dann fing der Goldpreis an zu steigen. Und Mitte 2024 notierte der Preis des Edelmetalls bereits um mehr als 70 Prozent über den Tiefständen von 2022.

Die Realzinsen sind nun gesunken, aber seit Mitte 2024 etwa steigt das Interesse der westlichen Investoren am Gold. Ähnlich erging es Silber. Physische Silberbestände wurden zwischen 2021 und 2024 liquidiert, Silber-ETF-Reserven verringerten sich. Jedoch auch bei den Silber-ETFs hat sich die Lage nun geändert, seit Mai wurden viele Tonnen Silber hinzugefügt. Heute sind Gold und Silber äußerst gefragt, damit hat es einen Wendepunkt gegeben. Zentralbanken vermehren immer noch ihre Goldreserven, wenn auch insgesamt nicht mehr gar so aggressiv. Im Vergleich zu Gold haben die Papier-Währungen abgewertet. Anleger, die auf Gold setzen möchten, aber auch auf Vielfalt bei den Aktivitäten eines Unternehmens, könnten sich mit den Royalty-Gesellschaften vertraut machen. Diese finanzieren Minenunternehmen und erhalten dafür Streams und Lizenzgebühren. Große Portfolios besitzen beispielsweise Gold Royalty oder Osisko Gold Royalties. Beide konzentrieren sich auf Nord- beziehungsweise Nord- und Südamerika.

Die vorläufigen Einnahmen von Osisko Gold Royalties aus Lizenzgebühren und Streams erreichten in 2024 einen Rekordwert.

Auch Gold Royalty freut sich über einen Rekordumsatz in 2024.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties und Gold Royalty.

