  • Skymantics Europe nutzt DataGenesis, um digitale Zwillinge der nächsten Generation in Europa mit hochpräzisen synthetischen Populationen zu versorgen

    ZARAGOZA, ES / ACCESS Newswire / 16. Februar 2026 / Die DataGenesis-Plattform von Skymantics Europe unterstützt die Entwicklung europäischer digitaler Zwillinge. Durch die Bereitstellung hochpräziser, hochauflösender synthetischer Bevölkerungsdatensätze ermöglicht DataGenesis die Simulation komplexer demografischer, sozioökonomischer und gesundheitlicher Merkmale, was eine präzise Zukunftsszenarioplanung und eine widerstandsfähigere Politikgestaltung auf dem gesamten Kontinent ermöglicht.
    160226Skymantics_de_Prcom.001

    Da Europa in eine anspruchsvollere Phase der digitalen Modellierung eintritt, ist es von größter Bedeutung, die menschliche Dimension in Erdsystem- und Stadtmodelle zu integrieren. DataGenesis begegnet dieser Herausforderung durch die Erstellung digitaler Zwillinge von Bevölkerungsgruppen, die die statistische Integrität und multidimensionale Komplexität realer Gemeinschaften bewahren, ohne sensible personenbezogene Daten zu verwenden oder offenzulegen.

    Integration menschlicher Dynamiken in digitale Ökosysteme

    Die DataGenesis-Plattform von Skymantics schließt die Lücke zwischen Umweltdaten und gesellschaftlichen Auswirkungen. Ihr ausgereifter modellbasierter KI-Ansatz bietet:

    – Granulare Bevölkerungsmodellierung: Generierung synthetischer Individuen mit detaillierten Attributen, darunter sozioökonomischer Status, Beschäftigungssektoren und Gesundheitsprofile (z. B. Anfälligkeit für Umweltstressoren).

    – SSP-konforme Prognosen: Die Fähigkeit, diese synthetischen Bevölkerungsgruppen auf zukünftige Jahre zu projizieren, vollständig im Einklang mit den Shared Socioeconomic Pathways (SSP)-Narrativen, zur Unterstützung langfristiger Klima- und Stadtresilienzstrategien.

    – Privacy-First-Was-wäre-wenn-Analyse: Anstelle einer einfachen Verschleierung verwendet DataGenesis modellbasierte KI und erstellt Datensätze, die von Natur aus privat und DSGVO-konform sind, sodass Behörden Krisenreaktionen und Infrastrukturänderungen in einer risikofreien virtuellen Umgebung testen können.

    Ausrichtung auf europäische strategische Ziele

    Die von DataGenesis bereitgestellten Funktionen wurden speziell entwickelt, um die strengen Anforderungen der neuesten europäischen digitalen Rahmenwerke zu erfüllen. Von der Verbesserung der Socio-economic Digital Twin-Funktionen, die in großen kontinentalen Initiativen angestrebt werden, bis hin zur Unterstützung der Local Digital Twin Toolboxes liefert Skymantics die hochauflösenden Daten, die für den Übergang von der Überwachung zu umsetzbaren Vorhersagen erforderlich sind.

    Durch die Bereitstellung von Datensätzen, die die Vielfalt und Dynamik der europäischen Bürger widerspiegeln, ermöglicht DataGenesis lokalen und regionalen Behörden die Simulation der realen Auswirkungen politischer Entscheidungen – wie beispielsweise die Auswirkungen von Hitzewellen auf bestimmte gefährdete Bevölkerungsgruppen oder die wirtschaftlichen Veränderungen infolge der grünen Wende.

    Unser Fokus lag schon immer darauf, Daten nutzbar zu machen und gleichzeitig die höchsten Datenschutzstandards einzuhalten, sagte Antonio Correas, Chief Growth Officer bei Skymantics. DataGenesis liefert die unverzichtbare menschliche Ebene für digitale Zwillinge. Wir ermöglichen den Übergang zu Modellen, die nicht nur den Planeten simulieren, sondern auch die Interaktion zwischen dem Planeten und seinen Bewohnern, und stellen so sicher, dass europäische Innovationen zu integrativen, resilienten Ergebnissen führen.

    Über Skymantics Europe

    Skymantics Europe ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Systemtechnik, KI-gestützte Datenanalyse und Generierung synthetischer Daten. Mit seiner umfangreichen Erfahrung in der Modernisierung großer Regierungssysteme ist Skymantics Europe auf die Schaffung hochpräziser digitaler Umgebungen spezialisiert, die die Herausforderungen der Datenknappheit und des Datenschutzes für den öffentlichen und den kommerziellen Sektor lösen.

