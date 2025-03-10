Das US Marine Corps wählt GA-ASI für das MUX TACAIR-Programm für Collaborative Combat Aircraft aus

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82946/GA-ASI_1135597_DEPRcom.001.jpeg

Die YFQ-42A-Plattform von GA-ASI soll Luftexpeditionseinsätze der nächsten Generation unterstützen

SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 10. Februar 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) wurde vom U.S. Marine Corps (USMC) über ein Auswahlverfahren für die Bewertung im Rahmen des Programms Marine Air-Ground Task Force Uncrewed Expeditionary Tactical Aircraft (MUX TACAIR) Collaborative Combat Aircraft (CCA) ausgewählt. Die Vereinbarung sieht die Integration des Know-hows von GA-ASI im Bereich autonomer und unbemannter Flugsysteme mit einem von der Regierung bereitgestellten Missionspaket vor, wobei die YFQ-42A-Plattform als Ersatz für die Bewertung der Integration mit bemannten Kampfflugzeugen dient.

Im Rahmen des Vertrags wird ein Missionspaket des Marine Corps in die YFQ-42A-Ersatzplattform zur Bewertung innerhalb der Marine Air-Ground Task Force (MAGTF) integriert.

Der USMC-Vertrag umfasst die schnelle Autonomisierung für das von der Regierung bereitgestellte Missionspaket – eine kostengünstige, sensorreiche, softwaredefinierte Suite, die kinetische und nicht-kinetische Effekte liefern kann – und positioniert die Lösung für den Einsatz in Expeditionsoperationen. Diese Arbeit wird die Bewertung zukünftiger MUX TACAIR-Fähigkeiten unterstützen.

Diese Auswahl baut auf den heute eingesetzten autonomen Systemen von GA-ASI auf und unterstreicht unser Engagement, Fähigkeiten der nächsten Generation für kritische Missionen des USMC bereitzustellen, sagte Mike Atwood, Vice President of Advanced Programs bei GA-ASI. Wir können dank unserer FQ-42 in Kombination mit unserer bewährten Autonomiearchitektur und Integrationskompetenz schnell eine kostengünstige CCA-Lösung liefern, die die Einsatzeffizienz der Marine Air-Ground Task Force in umkämpften Umgebungen verbessert.

GA-ASI wurde im April 2024 von der U.S. Air Force ausgewählt, um serienreife Flugtestobjekte für das CCA-Programm zu bauen. Die YFQ-42A absolvierte im August 2025 erfolgreich ihren Jungfernflug, womit der Konzeptnachweis für die schnelle, modulare und kostengünstige Entwicklung unbemannter Kampfflugzeuge erbracht wurde. Dieser Ansatz ermöglicht ein gemeinsames Kernflugzeugdesign, das schnell an unterschiedliche Missionsanforderungen und Einsatzbedingungen angepasst werden kann.

Die YFQ-42A ist eine speziell entwickelte CCA-Plattform, die im Rahmen der laufenden Investitionen von GA-ASI zu autonomen Kampfflugzeugen der nächsten Generation entwickelt wurde. Das modulare Design des Flugzeugs ermöglicht eine schnelle Integration von Missionssystemen. Die Autonomiearchitektur von GA-ASI, die in mehreren Live-Flugtests demonstriert wurde, bildet die Grundlage für die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine in komplexen Kampfszenarien.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® und MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung langlebiger Multimissionslösungen verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

