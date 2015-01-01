Computerschrott Entsorgung in Karlsruhe: ProCoReX steht für Datensicherheit und Umweltbewusstsein

Mit ProCoReX gelingt Computerschrott Entsorgung in Karlsruhe sicher, zertifiziert und ökologisch – inklusive Festplattenvernichtung und Recycling.

Der technische Fortschritt bringt neue Chancen, aber auch neue Herausforderungen. Wer regelmäßig seine IT-Infrastruktur modernisiert, steht früher oder später vor der Frage: Wie kann Computerschrott Entsorgung in Karlsruhe alltagstauglich, rechtssicher und umweltfreundlich ablaufen? ProCoReX hat darauf die ideale Antwort gefunden. Jede Computer Schrott Entsorgung in Karlsruhe beginnt mit einer professionellen Beratung und einer unkomplizierten Terminvereinbarung.

Nach der sorgfältigen Bestandsaufnahme werden Computer, Drucker, Server und Co. direkt beim Kunden abgeholt. Für maximale Sicherheit werden Festplatten und andere Datenträger separat gesammelt und im nächsten Schritt nach DIN 66399 zertifiziert vernichtet. Hierbei garantiert ProCoReX mit einem offiziellen Zertifikat, dass bei der Computerschrott Entsorgung in Karlsruhe wirklich alle Daten komplett und irreversibel gelöscht werden.

Ökologie ist ein echter Mehrwert beim Service: Alle recycelbaren Materialien werden umweltgerecht aufbereitet. Wer sich für die Computer Schrott Entsorgung in Karlsruhe mit ProCoReX entscheidet, unterstützt ganz automatisch auch verschiedene Umwelt- und Sozialprojekte, etwa durch Baumpflanzungen oder Spenden. So dient jede Entsorgung nicht nur dem eigenen Datenschutz, sondern kommt der ganzen Gesellschaft zugute.

Für Unternehmen, Organisationen und öffentliche Stellen bietet ProCoReX eine umfassende, vertrauenswürdige und nachhaltige Lösung. Computerschrott Entsorgung in Karlsruhe wird damit zum Rundum-sorglos-Paket.

