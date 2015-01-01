  • Sicher, schnell und transparent gebrauchte IT-Hardware verkaufen

    Jetzt Hardware, Computer, Notebook und RAM einfach online verkaufen – sicher, rechtssicher und zum fairen Preis

    Der verantwortungsvolle Umgang mit IT-Geräten ist heute wichtiger denn je. Die Plattform bietet einen transparenten und unkomplizierten Service für den Hardware Ankauf – ideal für Unternehmen sowie Firmen, die ihre gebrauchten Computer, Notebooks oder andere Hardware sicher und gewinnbringend veräußern möchten.

    Beim Hardware Ankauf profitieren Kundinnen und Kunden von einer schnellen Abwicklung, rechtssicherer Datenlöschung und attraktiven Konditionen. Die Plattform legt besonderen Wert auf Datenschutz und Nachvollziehbarkeit der Prozesse. Besonders in großen Mengen werden unter anderem Computer, PC-Komponenten, Notebooks sowie einzelne Komponenten wie RAM (Ram Ankauf) angekauft. Auch größere IT-Posten aus Unternehmen lassen sich einfach anfragen und fachgerecht verwerten.

    Der Ankaufprozess ist denkbar einfach: Über das Online-Formular können die Daten zum jeweiligen Gerät oder zum Ram Ankauf übertragen werden. Nach Bewertung und Angebotserstellung erfolgt eine kostenfreie Abholung beziehungsweise ein versicherter Versand. Jede Transaktion ist dokumentiert und mündet auf Wunsch in ein transparentes Übernahmeprotokoll.

    Dieses nachhaltige Konzept unterstützt aktiv den Umweltschutz durch die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Hardware. Unternehmen können durch den Hardware Ankauf nicht nur Ressourcen schonen, sondern auch zusätzliche Erlöse generieren, während sie höchste Standards bei Datenschutz und Gesetzeskonformität einhalten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.hardware-ankauf-verkaufen.de
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

