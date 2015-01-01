Computer und PC Entsorgung in Regensburg: ProCoReX Europe GmbH ermöglicht rechtssichere und nachhaltig

Mit der ProCoReX Europe GmbH wird die Computer und PC Entsorgung in Regensburg inklusive zertifizierter Datenträgervernichtung zum sicheren Erfolgsfaktor jeder IT-Umstellung.

Die Einführung neuer Technologien, Systemwechsel oder Unternehmenswachstum führen regelmäßig zu umfangreichen IT-Transitionsprojekten. Für Unternehmen in Regensburg bietet die ProCoReX Europe GmbH hierfür eine sichere Computer und PC Entsorgung aus einer Hand – immer in Verbindung mit einer zertifizierten Datenträgervernichtung in Regensburg entsprechend internationaler Standards wie DIN 66399.

Von der ausführlichen Erstberatung über die transparente Projektorganisation bis zum zertifizierten Abschluss begleitet ProCoReX Europe GmbH Unternehmen während des gesamten Entsorgungsprozesses. Alle Datenträger werden zuverlässig vernichtet, der gesamte Ablauf optimal dokumentiert und nach Abschluss mit einem rechtsgültigen Vernichtungszertifikat bescheinigt. Dies garantiert vollständige Nachweissicherheit gegenüber Auditorinnen, Aufsichtsbehörden und Geschäftspartnerinnen – ein entscheidender Vorteil, wenn Datensicherheit und Compliance überprüfbar sein müssen.

Die nachhaltige Computer und PC Entsorgung in Regensburg wird bei ProCoReX durch effektives Recycling und umweltgerechte Entsorgung komplet¬tiert. Wiederverwertbare Wertstoffe werden in den Kreislauf zurückgeführt, Schadstoffe sorgfältig separiert.

So stellt die ProCoReX Europe GmbH sicher, dass IT-Transitionsprojekte nicht nur technologisch, sondern auch hinsichtlich Datenschutz und Nachhaltigkeit ein voller Erfolg werden – für Unternehmen, die Wert auf Verantwortung, Rechtssicherheit und einen effizienten Umgang mit IT-Ressourcen legen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-regensburg/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-regensburg/

email : info@procorex.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das britische Unternehmen Vesalic Limited tritt mit einer bahnbrechenden Entdeckung eines potenziellen Nicht-ZNS-Auslösers von Motoneuronerkrankungen, darunter ALS, und neuartigen therapeutischen und diagnostischen Möglichkeiten aus der Anonymität hervor Expertenpositionierung: Sichtbarkeit als Vertrauensfaktor für mittelständische Unternehmen