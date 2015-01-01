  • Computer Schrott Entsorgung in Potsdam: Effektiv, rechtssicher und umweltschonend mit ProCoReX

    Mit ProCoReX wird Computer Schrott Entsorgung in Potsdam zum sicheren Komplettservice: Datenvernichtung nach höchsten Standards plus nachhaltiges Recycling.

    Alte Computer, ausrangierte Server und andere digitale Endgeräte sind mehr als nur Elektroschrott – sie bergen oftmals sensible Unternehmensdaten. Für eine nachhaltige und rechtssichere Computer Schrott Entsorgung in Potsdam stellt ProCoReX flexible Komplettlösungen zur Verfügung, die weit über einfache Abholung hinausgehen.
    Im Zentrum steht die zertifizierte Vernichtung sämtlicher Datenträger. Bei jeder Computerschrott Entsorgung in Potsdam werden Festplatten und andere Speicher nach strengsten DIN-Standards vernichtet und der Prozess vollständig dokumentiert. Das gibt Unternehmen und öffentlichen Trägern nicht nur Sicherheit in puncto Datenschutz, sondern auch den notwendigen Nachweis für alle Compliance-Vorgaben.
    Parallel zur Datenzerstörung legt ProCoReX ein besonderes Augenmerk auf Ressourceneffizienz. Die bei der Computer Schrott Entsorgung in Potsdam gewonnenen Materialien werden umweltgerecht dem Recycling zugeführt, verwertbare Komponenten weiter genutzt. Jeder Auftrag fördert zudem gezielt soziale und ökologische Projekte – von lokaler Aufforstung bis hin zur Hilfe für gemeinnützige Initiativen.
    ProCoReX ist damit der zuverlässige Partner, der die Computer Schrott Entsorgung in Potsdam innovativ, sorgfältig und nachhaltig gestaltet. So bleibt IT-Entsorgung nicht nur eine Pflicht, sondern wird zu einem echten Gewinn für Unternehmen und Stadt.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ProCoReX Europe GmbH
    Herr Aleksander Jan Jakubowski
    Rudolf-Diesel-Straße 2
    59425 Unna
    Deutschland

    fon ..: 023139757743
    web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/
    email : info@procorex.de

    Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

