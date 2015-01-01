Computer und PC Entsorgung in Karlsruhe: ProCoReX Europe GmbH stärkt Unternehmensimage mit zertifizierung

ProCoReX Europe GmbH bietet Computer und PC Entsorgung in Karlsruhe mit zertifizierter Datenträgervernichtung – ein Plus für Datenschutz, Umwelt und Markenwert.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Daten und Ressourcen ist heute ein wesentlicher Faktor für das Image und die Attraktivität eines Unternehmens. Die ProCoReX Europe GmbH unterstützt Firmen, Behörden und Organisationen mit einer Computer und PC Entsorgung in Karlsruhe, die zertifizierte Datenträgervernichtung in Karlsruhe, Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Rechtssicherheit vereint.

Alle Prozesse – von der ersten Anfrage bis zum Abschlusszertifikat – werden nach höchsten Qualitätsstandards durchgeführt. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Karlsruhe liefert die rechtsverbindlichen Nachweise für interne, Audits und externe Prüfungen. Unternehmen zeigen so, dass ihnen Datenschutz und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben ernst sind.

Darüber hinaus ermöglicht die ressourcenschonende Verarbeitung der ausgemusterten IT durch ProCoReX Europe GmbH eine nachhaltige Wertstoffrückgewinnung. Schadstoffe werden ordnungsgemäß entsorgt – ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz, der auch im öffentlichen Auftritt und bei Stakeholdern wirkt.

ProCoReX Europe GmbH macht die Computer und PC Entsorgung in Karlsruhe zum Aushängeschild für modernes, verantwortungsvolles Unternehmertum – mit zertifizierter Datenträgervernichtung in Karlsruhe, nachhaltigen Strukturen und einem umfassenden Serviceversprechen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-karlsruhe/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

